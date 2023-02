Legen trodde hun var utbrent: – «Mamma, jeg er sikker på at du har kreft»

GOD MORGEN NORGE (TV 2): Ragnfrid Ylvisåker (44) forteller at legen mente hun var psykisk syk. Men da hun til slutt fikk diagnosen, var det for sent.

Se for deg at du går til legen med alvorlige symptomer på kreft, men får stadig beskjed om at det er omgangssyken, urinveisinfeksjon eller utbrenthet.

Det var realiteten for Ragnfrid Ylvisåker (44) – for det var ikke psykisk syk hun var, men dødssyk. Og den endelige diagnosen fikk hun altfor sent.

– Jeg var mye svimmel, gikk ned i vekt, hadde dårlig matlyst, og var veldig kvalm. Kollegaene mine kommenterte at jeg ikke så bra ut, men jeg tenkte liksom at det gikk over. Men det ble bare verre og verre, forteller 44-åringen til God morgen Norge.

Det viste seg nemlig å være starten på et mareritt – og det var da klokken begynte å tikke.

Begynte å tisse blod

Det startet høsten 2018, hvor forkjølelse hadde florert på jobben. Alle ble syke, men det gikk kjapt over for kollegaene.

Det gjorde det ikke for Ylvisåker.

Symptomene på forkjølelse ble borte, men de ble erstattet av noe langt verre.

– Jeg fikk feber, begynte å tisse blod og kastet opp mye over en lengre periode.

Da bestemte hun seg for å dra til legen, som var usikker på hva det kunne være.

– Siden jeg hadde tisset blod kunne det være urinveisinfeksjon, så jeg fikk en antibiotikabehandling for det. Den tok jeg med meg hjem, men jeg tenkte jo at dette ikke kunne være tilfellet – for jeg spydde og var så svimmel. Jeg hadde så dårlig allmenntilstand.

Da gikk hun inn i en tre-ukers periode hvor hun ble verre og verre. Antibiotikakuren for urinveisinfeksjonen hjalp ikke, og oppkasten fortsatte.

Hun ble sykere og sykere.

Men hun visste ikke hva som var galt.

– Du har møtt veggen!

Det ble en ny tur til sykehuset, hvor hun ble lagt på isolat. Beskjeden 44-åringen fikk var at hun hadde omgangssyke.

IKKE OMGANGSSYKE: Ragnfrid Ylvisåker forteller at legene også trodde at hun hadde omgangssyke. Foto: Bjarte Ragnhildstveit/God morgen Norge

– Da tenkte jeg at det ikke kunne stemme, for jeg hadde kastet opp og hadde vært så elendig i nesten tre uker. Jeg prøvde å si at det ikke kunne være omgangssyke, men de var bestemte på at jeg kunne kaste opp og tisse blod i tre uker som et resultat av det, forteller hun og fortsetter:

– Også var jeg så sliten og dårlig at jeg tenkte at de sikkert hadde rett.

Så kom legen inn, og mente han hadde svaret på hva som var galt.

Hun ble lettet.

– Han stod i døra, og sa han visste hva som feilet meg. Da tenkte jeg: «Gud, så godt», og jeg ble så lettet – for det var en herlig følelse. Jeg hadde vært så elendig så lenge.

– Så jeg spurte om hva som feilet meg, og da sa han: «Du har møtt veggen». «Møtt veggen?», tenkte jeg. Jeg hadde jo ikke noe grunn for å møte veggen!

«MØTT VEGGEN»: Da hun fikk beskjed om at dette handlet om noe psykisk, begynte det å skurre. Her er hun sammen med datteren. Foto: Privat

Videre forteller Ylvisåker om at det var en rekke ulike symptomer man kunne få, og at legen var helt sikker på at dette var tilfellet.

Hun forteller også at de tok et elektrokardiogram, som viste uregelmessige hjerterytmer. De tenkte det var på grunn av stress.

Dette sier sykehuset om feildiagnostiseringen I en mail til TV 2 skriver fagdirektør i Helse Førde, Asle Kjørlaug, følgende: «Helse Førde beklagar at pasienten sin krefttilstand ikkje blei diagnostisert på tidlegast mogelege tidspunkt. Vi understrekar at vi heile tida strebar etter å diagnostisere kreft så tidleg som råd. Samtidig må vi be om forståing for at dette kan vere ei utfordrande oppgåve, sjølv om det i ettertid kan synast klart kva som skulle til for å avdekke ein tilstand. Vi kan ikkje her kommentere kva vurderingar som blei gjort i denne konkrete saka frå 2018».

Og hun tok med seg den nye diagnosen hjem, i tillegg til beroligende medisiner, som ikke hjalp. Den første natten hjemme igjen ble enda verre.

Ikke bare for henne selv, men også for familien.

– Det var helt forferdelig. Det var forferdelig for meg, men enda verre for ungene mine og mannen min. Jeg ble verre utover kvelden etter at jeg kom hjem, og jeg gikk jo bare og la meg. Om natten stod jeg opp, kom ut i gangen, så besvimte jeg og gikk rett i gulvet.

DÅRLIGERE OG DÅRLIGERE: Barna til Ylvisåker hadde sett at hun ble dårligere og dårligere gjennom flere uker. Her avbildet med mannen og sine to barn. Foto: Privat

– Datteren min kom ut og så meg, og var kjemperedd. De hadde jo sett meg bli dårligere og dårligere, men det var første gang jeg besvimte. Så kom mannen min springende, og de fikk løftet meg opp. Så sa jeg liksom: «Dette går bra, dette går bra» – fordi jeg ville skåne ungene.

Hun gikk på do, lukket døra, og gikk rett i gulvet enda en gang. Da hun åpnet øynene igjen, stod familien rundt henne og prøvde å få liv i henne. Men hun fikk enda et krampeanfall, og snart kom moren hennes på døra.

Hun ringte til lokalsykehuset og ba om hjelp, men der fikk de beskjed om at Ylvisåker var ferdig behandlet – og at de skrev en epikrise.

Så kom den fryktede beskjeden

Den neste dagen, da legesenteret åpnet igjen, ble hun innlagt på akutten. Der fikk hun litt væske, og de tenkte at dette skyldtes magesår – noe hun fikk behandling for.

Hun lå der i et døgn, men formen ble ikke bedre. Da hun dro hjem og falt om på kjøkkengulvet igjen, ringte moren hennes 113.

– Dagen etterpå kom jeg på et sykehus, og da var jeg så dårlig at jeg dreit i alt egentlig. Jeg tenkte bare at jeg aldri kom til å overleve dette. Da ble jeg sendt til sentralsykehuset, heldigvis.

For der ble det tatt både blodprøver og en CT-scan, som viste noe hun hadde fryktet lenge.

KREFT: Da hun fikk den endelige diagnosen, gav alt mening. Foto: Privat

Det var kreft.

Uhelbredelig eggstokkreft.

– Det var vondt. Det var helt forferdelig og uvirkelig, men på det tidspunktet var jeg så dårlig at jeg ikke ble overrasket over at det var kreft. Jeg var lettet av å bli trodd, faktisk. Jeg tenkte at nå fikk jeg den rette hjelpen, men å få en kreftdiagnose slik… det er knalltøft. Det var det.

Dette er eggstokkreft Eggstokkreft er en kreftform som kan være vanskelig å oppdage ettersom symptomene kommer sent og er ukarakteristiske. Symptomer ved eggstokkreft Ukarakteristiske mageplager, som for eksempel kvalme og magesmerter, opptrer ofte ved eggstokkreft. Disse symptomene kan komme av at kreftsvulsten er så stor at den trykker på organene rundt, eller at kreftsvulsten skiller ut væske som samler seg opp i mageområdet (buken).





Trykk, full mage og voksende mageområde kan du føle på grunn av væskeansamling i buken eller selve svulsten.





Endret avførings- eller vannlatingsmønster kan du få hvis svulsten trykker på blæren eller tarmen. Dette kan gi plager som blant annet diaré, forstoppelse eller hyppig vannlating.





Redusert allmenntilstand som slapphet og trøtthet, lite appetitt og vekttap eller vektøkning er også vanlige symptomer hos pasienter med eggstokkreft.





Blødning fra skjeden kan forekomme, men er ikke noe vanlig symptom.





Akutte smerter kan blant annet oppstå når cyster (blæreformet hulrom i vev eller organ, som ofte er fylt med blod, vevsvæske og kjertelsekret) dreier seg rundt eller det kan oppstå en blødning. Kilde: Helsenorge

Ikke bare måtte hun svelge den beskjeden selv, men det var noe hun måtte overlevere til de andre som hadde hjulpet henne på veien: moren hennes som ringte 113, mannen som alltid hadde stått ved hennes side, og hennes to tenåringsbarn som hadde vært vitne til dette.

– Det er ikke noen enkel beskjed. Det er kjempevanskelig, og er noe av det vondeste du kan gjøre. Du er så sårbar – ungene dine og mannen din er sårbare. Men vi har valgt å alltid være veldig åpne og ærlige med ungene våres, forteller hun og fortsetter:

VONDT: Ragnfrid Ylvisåker forteller at det var vondt å gi beskjeden, men at de endelig fikk vite hva som var galt. Foto: Privat

– De følte på en redsel da de så hvor syk jeg var. Datteren min sa det flere ganger: «Mamma, jeg er sikker på at du har kreft» da jeg lå hjemme og var så dårlig. Det er vondt å gi den beskjeden, men de fikk vite hva som endelig var feil med mamma. De fikk et svar, og det var tøft.

Vil spre åpenhet

Hun fikk cellegift, som ikke hadde stor effekt. Hun har vært gjennom stråling, og etter en gentest får hun nå immunterapi. Dette er en behandling som er hentet fra Canada og USA – men som hun nå får her i Norge.

Nå vil hun spre åpenhet rundt dette temaet, og hun ønsker at det skal opprettes et eget screening-program for eggstokkreft.

Samtidig understreker 44-åringen at hun har et godt forhold til legen som feildiagnostiserte henne, som hyller henne for å spre åpenhet.

– Det finnes ikke et eget program nå, for tar du celleprøve, og den er fin, avdekker ikke den eggstokkreft. Det er en sykdom med vage symptomer, og jeg skulle ønske at det hadde fantes et program der kvinner kunne fått sjekket eggstokker, livmor og resten av underlivet – slik de får gjort med livmorhalskreft, forteller hun og avslutter:

– For jeg er sikker på at det er mange som kan reddes.