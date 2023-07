Legen Thorbjørn (50) hadde knapt vært syk. Så smalt det

I flere tiår har han vært legen som har hjulpet andre.

Som overlege på fødeavdelingen på Norges travleste sykehus, har Thorbjørn Brook Steen vært med på utallige fødsler, og han har vært en trygghet for kommende mødre og fedre.

Tempoet var til tider skyhøyt. Timene på jobb strakk seg ofte langt over det som både er fornuftig og sunt, forteller han.

– Jeg var som en topptrent idrettsutøver som sto opp halv tre på natta, og «reddet liv».

OVERLEGE: Ullevål Sykehus, Oslo. 20 oktober. Thorbjørn Brook Steen, seksjonsleder fødeavdelingen Ullevål. Barsel A på Ullevål sykehus skal midlertidig legges ned. Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2

– Man blir blind

Av fastlegen sin fikk Brook Steen beskjed om at han hadde høyt blodtrykk, men den erfarne legen skyldte på alderen.

– Vi leger er dumme nok til å gå på jobb med feber, fordi vi tenker at hvis vi ikke går på jobb, er det noen andre som må ta den vakta. Det er en rar negativ spiral, hvor man blir blind for egen helse og har liten mulighet for å stoppe opp.

Foto: Sigve Bremer Mejdal / TV 2

Legen tror alarmbjellene hadde ringt lenge, men selv ignorerte han dem fullstendig.

For et knapt halvår siden, sa det imidlertid fullstendig stopp.

– Det startet med at jeg tok en test om man er utbrent. Da var det veldig tydelig.

– Hun var bestemt

Brook Steen endte opp med å dra til ressurssenteret Villa Sana på Modum bad, som tilbyr hjelp til utbrente leger.

– Det var som at jeg hadde vært rusmisbruker i mange år, og endelig kom på rehab, forteller han.

Etter oppholdet på Villa Sana tok fastlegen grep.

– Hun var bestemt og tok ansvar.

Brook Steen hadde knapt vært borte fra jobb i løpet av sin over 20 år lange karriere.

Så da en 100 prosent sykemelding ble lagt på bordet fra fastlegen, startet forhandlingene.

– Det var en dragkamp, før jeg til slutt måtte godta at hun sykemeldte meg, forteller han.

AVKOBLING: I perioden som sykemeldt, la Steen puslespill for å koble av. Foto: Sigve Bremer Mejdal / TV 2

«Hva gjør jeg nå?»



Da sykemeldingen var et faktum, sa legen at det var ekstremt vanskelig å skjønne hvordan han skulle navigere den nye hverdagen.

– Hva gjør jeg nå? Hvordan skal jeg håndtere livet mitt nå? var spørsmål som kvernet rundt i hodet.

Det tok lang tid inn i sykdomsperioden før det omsider gikk opp for Brook Steen hvor sliten han faktisk var.

– 20 år med veldig heftig jobbing hadde virkelig satt seg.

Han beskriver det siste halve året som ekstremt slitsomt og tøft.

Mens Brook Steen var sykemeldt, valgte han å si opp jobben sin på fødeavdelingen på Ullevål sykehus.

– Det var en stor sorg for meg, fordi det hadde vært så viktig. Det å forlate det, har vært en stor sorgprosess.

FANT TRØST I HUNDEN: Thorbjørn Brook Steen forteller at han i de mørke stundene søkte trøst i hunden sin, Reven. Foto: Sigve Bremer Mejdal / TV 2

Tok sitt eget liv

Når Brook Steen omsider hadde klart å komme seg ovenpå, dukket oppropet #LegerMåLeve opp i sosiale medier.

Oppropet startet etter at en kvinnelig lege tok sitt eget liv i vår. Etter dødsfallet, skrev et familiemedlem av kvinnen et innlegg der han fortalte om at hun sto i en svært hektisk arbeidshverdag.

Innlegget er delt nærmere 50.000 ganger.

Leger landet rundt deler nå innlegg i sosiale medier, hvor de krever en bedre arbeidshverdag.

– For heftig

Innlegget om den kvinnelige legens dødsfall, traff Brook Steen som en knyttneve i magen.

– Det var et veldig ærlig, usminket og direkte åpenbart angrep på systemet. Det var ekstremt sterkt skrevet.

BLE TRUFFET: Steen forteller at historien om legen som tok sitt eget liv, traff ham hardt. Foto: Sigve Bremer Mejdal / TV 2

Det var kona til Brook Steen som leste innlegget for ham.

– Etter å ha fått det opplest måtte jeg ta meg en joggetur for å koble av hodet, det var nesten for heftig.

At leger har en forhøyet risiko for selvmord, er ingen ukjent sak, sier Brook Steen. Det lærte de allerede på medisinstudiet.

– Alle ønsker å strekke til, og alle som studerer medisin gjør det for å hjelpe andre. Men når man bruker så mye energi av livet for jobben, er fallhøyden så mye større når man ikke klarer det.

– Må våkne opp

Brook Steen er nå helt tydelig på at norske myndigheter er nødt til å våkne.

– Vi har en utfordring i vårt helsevesen som er større enn vi aner, og hvor denne legens bortgang har satt fyr på dette.

PÅ VEI TILBAKE: Overlegen har brukt sommeren til å lade opp på hytta i Sverige. Til uken begynner han i en ny jobb i det private helsevesenet. Foto: Sigve Bremer Mejdal / TV 2

Han mener det er overraskende, dersom politikerne ikke har dette høyt på agendaen.

– Man kan ikke si at dette kommer vi ikke til å få til. Det går ikke. Men veien dit kommer til å være veldig vanskelig, man må snu ganske mange steiner og tenke nytt.

Brook Steen er forsiktig optimist om hvorvidt oppropet vil føre til en endring.

– Det kommer til å skje av flere grunner. Både på grunn av oppropet, men også fordi de yngre legene ikke vil ha det sånn. Når de ser de eldre legene slite seg ut, er det vesentlig færre av dem som orker å komme dit.

Foto: Sigve Bremer Mejdal / TV 2

– De kommer til å forlate skuta langt tidligere enn jeg gjorde, og da har man et kjempeproblem. Dette må adresseres, og ansvaret ligger åpenbart hos helsemyndighetene.

Tas på alvor

TV 2 har spurt helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol (Ap) om hun ønsker å kommentere denne saken. Det hadde hun ikke anledning til.

Men statssekretær Ellen Rønning-Arnesen skriver i en e-post at de tar kampanjen på alvor.

– Det skal være gode arbeidsforhold for ansatte i vår felles helsetjeneste, og regjeringen tar denne kampanjen på alvor.

– Dyktige og dedikerte fagfolk må få brukt kompetansen sin riktig og kjenne at de har tid til pasientene sine. Vi skal bidra med gode forutsetninger og rammer for dette, sier Rønning-Arnesen til TV 2.

INNTRYKK: Statssekretær i Helse- og omsorgsdepartementet Ellen Rønning-Arnesen sier at de tar legenes opprop på alvor. Foto: Tom Rune Orset / TV 2

– En stor sorg

For Thorbjørn Brook Steen er det viktig å få frem at han ikke går til angrep på legene, og de som står i jobben i dag.

– Jeg har den største respekt og jeg heier med hele mitt hjerte på de som står i det. Mitt angrep på systemet er ikke et angrep på dem. Men egentlig en bønn om at de må bruke sin stemme, nå som jeg står utenfor, sier han.

I neste uke starter han i ny jobb. Som gynekolog og fødselsspesialist på privatklinikken C-Medical.

– Jeg tror det blir kjempefint. Jeg har arbeidslyst, og gleder meg veldig. I løpet av denne perioden har jeg blitt et mer bevisst og reflektert menneske og lege, og jeg gleder meg til å bruke min erfaring både på mine pasienter, mine kollegaer og meg selv.

VIL HA ENDRING: Thorbjørn Brook Steen håper at oppropet fører til endring og at leger får en bedre arbeidshverdag. Foto: Sigve Bremer Mejdal / TV 2

– Viktig å understreke

Rønning-Arnesen i Helse- og omsorgsdepartementet er lei seg for at dyktige fagfolk som Brook Steen forsvinner til det private.

– Det er mer enn synd at sårt tiltrengte fagfolk velger å gå ut av den offentlige helsetjenesten for å jobbe i det private.

Statssekretæren er imidlertid opptatt av å formidle én ting.

– Bekymringene våre handler i stor grad om at det svekker det offentlige. Samtidig er det viktig for meg å understreke a det ikke er et ansvar den enkelte skal bære. Det legger sten til byrden, sier Rønning-Arnesen.