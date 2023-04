Legen sa alt var i orden. Men Nicolai (33) nektet å slå seg til ro

Da Nicolai Gjellestad kjente på hjertebank, søvnløshet og maniske tanker, skjønte han at noe var galt.

TOK GREP: Nicolai Gjellestad fra Bergen skjønte at noe ikke var som det skulle. Da tok han grep. Foto: Robert Reinlund / TV 2

For fire år siden startet Nicolai Gjellestad fra Bergen i ny jobb som utvikler.

Firmaet var en start-up, og det tok ikke lang tid før Gjellestad fikk mer ansvar.

– Jeg følte meg veldig alene om det, og endte nok opp med å ta på meg litt for mye ansvar, forteller han til TV 2.

Da begynte tankekjøret.

– Jeg lot det gå inn på meg, og jeg gikk rundt å kvernet på det hele tiden.

IKKE ALENE: Mange nordmenn kjenner på de samme følelsene som Nicolai. Foto: Robert Reinlund / TV 2

– Helt på bunn

Samtidig som smittetallene og koronarestriksjonene økte, kulminerte det også for Gjellestad.

– Høsten 2020 var jeg helt på bunn.

Søvnen ble også gradvis verre. Gjellestad gikk til legen, først og fremst fordi han også opplevde problemer med fordøyelsen.

Beskjeden fra legen var imidlertid at alt var i orden.

Men Nicolai slo seg ikke til ro. Han skjønte jo at ting ikke var som de skulle. Derfor bestilte han en ny legetime.

– Da jeg begynte å fortelle legen om hvordan jeg følte meg, endte jeg opp med å bryte totalt sammen.

Øker kraftig

Sammenbruddet til Nicolai gjorde det hele ganske åpenbart.

– Du er utbrent og har angst, fortalte legen.

Og Nicolai er ikke alene.

TUR: Nicolai Gjellestad har gått mye på tur etter at han ble utbrent. Foto: Robert Reinlund / TV 2

For stadig flere nordmenn kjenner på en følelse av å ikke mestre hverdagen, og blir utbrent.

Det viser tall TV 2 har hentet inn fra NAV.

Fra 2020 til 2022 økte utbetalingene av sykepenger knyttet til utbrenthet med over 700 millioner.

Utbrenthet er ikke en egen kategori hos Helsedirektoratet og NAV, men går under psykiske plager og symptomer.

Statistikken viser derfor sykdom som gjelder andre forhold enn bare utbrenthet.

Antall tapte dagsverk har også økt gradvis de siste fem årene. I 2017 var antallet 856.591. I 2022 økte det til 1.314.296.

– Nå må jeg bli frisk

På vei ut fra legekontoret hadde Nicolai fått sin første sykemelding som ikke gikk på noe fysisk.

– Tanken min var at nå må jeg bli frisk.

For om kort tid skulle han ut i pappaperm, og Nicolai orket ikke tanken på å gå inn i permisjonen på bunn.

Han endte opp med å være 50 prosent sykemeldt i halvannen måned.

Nicolai kjente raskt på en bedring.

– Så kom pappapermen, som på en måte tvang meg til å ta en pause fra jobb.

PAPPAPERM: Da Nicolai først ble utbrent, skulle han snart ut i pappaperm med sin første datter. Nå er han tilbake i perm med datter nummer to. Foto: Robert Reinlund / TV 2

– Et nederlag

Ole Magnus Vik er psykolog og filosof, og får inn mange pasienter som er utbrent. Han mener det er knyttet mye stigma rundt det å kontakte psykolog.

– Min opplevelse av de som kommer til meg, er at det er et slags nederlag, og at de har feilet, sier han til TV 2.

Vik forteller at det å være utbrent ikke egentlig er en diagnose, men en beskrivelse av en tilstand mange opplever.

– Det kjennetegnes ofte av at man er tom for energi og ikke har overskudd eller krefter til å fungere i hverdagen. For noen kan energitapet bli så fremtredende at man ikke klarer å dusje, og stå opp av senga, sier psykologen.

PSYKOLOG: Ole Magnus Vik er psykolog og filosof. Han har mye erfaring med pasienter som føler seg utbrent. Foto: Privat

Livskrise

Vik sier at det som ofte skjer, er at folk tar på seg litt for mye.

– Har man en lite bærekraftig livsstil går det ofte fint, helt til den uunngåelige livskrisen kommer.

Men en livskrise trenger ikke nødvendigvis å være negativt ladet.

– Det kan også være at man skal flytte inn med kjæresten, eller å få barn.

Nicolai forteller at han ble utbrent fordi han for ofte sa ja.

– Jeg brydde meg om ting jeg egentlig ikke trengte å bry meg om, og jeg tenkte mye mer på ting som ikke spilte så stor rolle, forteller han.

YOGA: Å gjøre yoga har vært til stor hjelp for Nicolai de siste årene. Foto: Robert Reinlund / TV 2

Å føle seg utbrent kan oppleves både skremmende og fortvilende, forteller Vik. Men psykologen understreker at dette er en tilstand de aller fleste kommer seg ut av.

– Mange vil være nødt til å velge om de skal prioritere å leve et så meningsfylt og interessant liv som mulig, eller et litt mindre innholdsrikt, men bærekraftig liv.

Sammenlignes med slanking

Vik sammenligner det å forebygge utbrenthet med slanking.

– Det er lett å gå ned i vekt, men vanskelig å holde seg der. Å ofre ting som er viktig, og det å innrømme for en selv at man ikke alltid kan få i pose og sekk – det er det som er vanskelig.

Nicolai har vært svært bevisst etter han endte opp med å bli utbrent. Nå jobber han aktivt for å unngå havne i samme posisjon igjen.

BEDRINGENS VEI: Nicolai er i mye bedre form nå, enn han var da han først ble utbrent for drøye to år siden. Foto: Robert Reinlund / TV 2

– Jeg sier nei mye mer enn tidligere, og jeg har lært meg å finne ut hva som er viktig her i livet. Nå i større grad enn tidligere, tenker jeg ikke på jobb når jeg kommer hjem.

Mangel på pause

Nicolai tror årsaken til at mange blir utbrent er sammensatt.

– Men mye av det, slik jeg ser det, handler om teknologien vi omgir oss med. Med skjermbruk og sosiale medier er det ikke mye tid hodet har til å sitte helt stille.

Dersom Nicolai hadde latt seg selv slappe helt av utenom jobb, tror han at han hadde taklet situasjonen bedre.

– Men når skillelinjen mellom jobb og privatliv ble veldig mye mindre, så fikk ikke hodet fri.

Psykolog og filosof Ole Vik mener for øvrig at tilstanden utbrent burde få et nytt navn.

– Utbrent betyr jo at man ikke kan brenne igjen, og det kan man! Selv om vi brenner opp, kan vi, som en føniks, gjenoppstå fra asken.