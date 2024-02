Legen målte pulsen daglig – fikk sjokk av alkoholeffekten

Hvor ofte har du tenkt dagen derpå at du fint kunne droppet den siste ølen?

Nordmenn kunne kuttet 85 millioner alkoholenheter i året «uten problem», viser ny undersøkelse.

Lege Torkil Færø merket selv hvor mye bare et par enheter utgjorde stor forskjell på egen helse.



Pulsforskning

I mange år har Færø forsket på egen puls, og hvordan den påvirkes av elementer som søvn, stress, mat og alkohol.

Tidligere kunne frilanslegen kombinere et hektisk arbeidsliv med et par glass vin om kvelden.

Det ble det brått slutt på da han så resultatene av egen forskning.

FORSKET: Færø har lenge fulgt med på sin egen puls. Foto: Sveinung Kyte / TV 2

– Alkohol er uten tvil det som viser størst belastning på kroppen. Det er kun sykdom som gir disse type svingningene, sier Færø mens han peker på målingene.

Da han drakk alkohol havnet kroppen først i hvilemodus, som ga ingen eller lave utslag. Han følte seg beroliget.

Ikke før senere kom problemet.

– Plutselig midt på natta ble stresskurvene like høye som midt på dagen under press på jobb.

Høye stresskurver gir dårligere søvnkvalitet og restitusjonsmulighet, og sender kroppen inn i en betennelsestilstand, forklarer han.

Slik påvirker hver enhet

Sjokkeffekten fikk Færø til å lure på hvordan han skulle regulere inntaket.

Han fant frem til forskning, blant annet basert på brukerdata fra pulsbånd, som viste at hver eneste drink gir negativt utslag.

EN ELLER TO? Valget kan ha mye å si, ifølge legen. Foto: Isac Skjevik Kvello / TV 2

Dermed er det en stor forskjell på fire og seks enheter.

– Hvis du da klarer å droppe de to siste glassene, som ofte er unødvendige, har du spart deg for mye krefter du får disponibelt neste dag, sier Færø.



Kunne droppet 85 millioner

Alkovettorganisasjonen Av-og-til oppfordrer nå folk til å droppe det siste glasset, av hensyn til helsa.

Ifølge en undersøkelse utført av Respons Analyse, sier nemlig halvparten av nordmenn at de fint kunne kuttet en eller to enheter i måneden, uten at det ville gjort livet kjipere.

2 av 10 svarer at de kunne kuttet ut fem enheter i måneden eller mer.

– Til sammen betyr det at den norske befolkningen kunne kuttet 85 millioner alkoholenheter i året «uten problem», sier generalsekretær i Av-og-til, Ragnhild Kaski.

OPPFORDRER: Ragnhild Kaski ønsker at folk dropper den siste ølen, Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2

– Hvorfor er det realistisk?

– Det er jo fordi undersøkelsen viser at dette er enheter som folk egentlig ikke føler at gir dem en bedre opplevelse av festen eller middagsselskapet, sier hun og legger til:

– Disse enhetene er de enkleste å kutte, nemlig den siste ølen eller det siste glasset med vin.

Er det så enkelt?

– Flytende stress

På baren Apollon i Bergen møter vi to karer som splittes i diskusjonen. Akkurat som folket.

– En øl per kveld kunne man nok ha kuttet, sier Lars Kristian Akren.

– Det er viktig å kose seg også. Hvis du har tid til å drikke en øl eller to for mye, så går det fint det, sier Kristoffer Loftheim.

VIKTIG Å KOSE SEG: Det mener disse to karene. Foto: Isac Skjevik Kvello / TV 2

Færø drikker knapt alkohol lenger. Kanskje kun ved tre til fire anledninger i året. Mer enn det har han ikke ork til. Det er lite annet som sliter han mer ut enn rusen.

– Alkohol er flytende stress. For meg og for mange. Det reduserer kreftene mine såpass at jeg ikke tar meg tid til det.