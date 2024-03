Lege: – Vi dusjet med lyset av og undertøyet på

SKJERPINGS: Er du blant dem som kan slurve med dusjingen før du inntar et offentlig svømmebasseng? Dét kan få konsekvenser for deg og andre. Foto: Artem Vebo / Unsplash

Mange tar turen til et badeland i ny og ne.

Lukten møter deg gjerne langt utpå parkeringsplassen.

Den umiskjennelige klorlukta.

Noen ganger blir den med hjem, som bållukt i en gammel fleece. Og det er sannsynligvis din feil – fordi du vasket deg for dårlig før du entret bassenget.

– Å dusje hjelper litt. Men du må vaske deg mens du er naken for at det skal ha effekt, sier bassengsjef Erik Schreuder.

For klor skal jo ta knekken på skitt og bakterier – biologisk avfall som vi ikke vil ha med oss i bassenget.

Tør ikke å dusje sammen

Men det angriper alt annet som ikke skal være med ut i vannet også. Derfor er det så viktig å dusje ordentlig, påpeker Schreuder. Han er både styreleder for bransjeorganisasjonen Badelandene og daglig leder for Røykenbadet i Asker.

REN OG PEN: Om vi vasker oss grundig mens vi er nakne, blir det mindre klor i vannet. Noe både miljøet og huden vår kan smile av, forteller styrelederen i Badelandene. Foto: Agnes Mogstad / God morgen Norge

– Det er stor forskjell på å ta seg en dusj og det å vaske seg naken. Om du har på deg badetøy så vil alt av såperester samle seg i det, og når du da går i bassenget vil kloret reagere på det også, sier styrelederen.

Klor skal gjøre det ålreit for oss å være sammen i et basseng. Men når det blir en stor mengde i vannet, er det verken bra for oss eller miljøet.

– Dersom det er en skitten kropp eller såperester i bassenget, da må vi ha mer klor for å bryte ned dette. Jo mer klor, jo mer forurensing og jo mindre miljøvennlig blir det. Det blir dyrere, og høy klormengde er ikke bra for huden vår, poengterer Schreuder.



Så for at bassengene skal inneholde vann som er best mulig for helsa vår, må vi dusje oss nakne.

Men det tør vi ikke.

Dette er et tegn på hvordan vi har det med oss selv, ifølge lege Ellen Støkken Dahl i Sex og samfunn.

– Jeg er opptatt av å tenke på det med dusjing som et symptom på at mange av oss er ganske usikre på kroppene våre. Vi har ingen naturlig arena for å se andre nakne underliv, og sånn er det fra vi er ganske unge, sier legen.

KROPPSANSVAR: Foreldre har et ansvar ovenfor barn og særlig ungdom med å vise at kroppen vår ikke er noe å skamme seg over eller å skjule, mener lege i Sex og samfunn, Ellen Støkken Dahl. Foto: Agnes Mogstad / God morgen Norge

Knytter kropp til prestasjon og sex

Støkken Dahl minnes hvordan det var da hun gikk på ungdomsskolen og peker på at dette ikke er et nytt problem:

– Det er ikke bare på grunn av sosiale medier. Vi dusjet med lyset av og undertøyet på da jeg gikk på ungdomsskolen, forteller hun.

For Støkken Dahl er årsaken at vi rett og slett ikke ser nok vanlige kropper, splitter nakne.

– Når du ikke blir eksponert for kropp, klarer du ikke å se på det som noe naturlig. For vi taper muligheten til å se på kropp som det den er, det som vi lever i. Det som er oss. Vi knytter kropp til prestasjon og sex. Da blir det enda vanskeligere å kle av seg i dusjen, poengterer Støkken Dahl.

Bassengsjef Erik Schreuder deler legens syn:

– Det er et stort problem for mange, det med å ta av seg klærne og vaske seg naken.

Spesielt én aldersgruppe kvier seg for fellesdusjene, sier han.



– Vi ser at barn ned i skolealder ikke har noe problem å dusje i fellesdusjer, men spesielt i ungdomsskolen så har privatlivet litt mer å si, sier Schreuder.



Tematikken ble først omtalt av NRK, som har omtalt en – i norske øyne – utradisjonell løsning på Island.



Der har flere basseng fjernet klor i vannet og innført et slags «dusjpoliti» som følger med på om folk vasker seg godt nok. Erik Schreuder tror på ingen måte at dette er en løsning.

– Jeg har ikke trua på det i det hele tatt. Det tror jeg vil gå på både personvern og integritet. Vi har mye større tro på holdningsskapende kampanjer, informasjon og å ta kunden på alvor, sier styrelederen.

VASK, SKYLL, BAD: Bransjeorganisasjonen for badeland håper denne kampanjen kan bidra til at badegjester dusjer seg grundig. Foto: Badelandene

– Det normale har vært feil



Schreuder sier at de forsøker å ivareta folks behov for privatliv, men at han tror det er for sent å snu med at vi ikke tør å dusje sammen nakne.

– Vi prøver å tilrettelegge med for eksempel atskilte båser i dusjen. Men jeg tror ikke vi klarer å snu den utviklingen, at det å dusje naken ikke skal bli et problem.

Men han har stor tro på å spre informasjonen, og å sørge for at gjestene forstår hvorfor det er viktig å vaske seg før de går i vannet, fortsetter Schreuder.

For å komme dit at vi kan være komfortable nakne i en dusj rundt andre, mener Ellen Støkken Dahl at vi må normalisere og gi kunnskap på andre måter.

– Det er seksualundervisning, bøker om seksualhelse og andre kilder til innsikt om seksualitet og kropp enn hva ungdom har i dag, sier Støkken Dahl.

Hun trekker fram hvordan vanlige mennesker i fin form har trodd at noe var feil med dem, siden de ikke har noe annet normalt å gå ut ifra.

– Når jeg har pasienter oppe i gynekologstolen og forteller dem at de ser helt friske og normale ut, opplever jeg det som om det tas en bør av skuldrene deres.

Dette er normale kvinner med helt normale underliv, som har gått rundt og trodd at noe er galt med dem i mange, mange år, forteller legen.

– Her kunne vi ha vært tidligere ute dersom vi hadde et mer normalt forhold til kropp i samfunnet. Da ville disse menneskene allerede visst at de var normale.