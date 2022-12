Lege reagerer på fyrverkeri-nei

– Dette er en dag hvor berusede personer håndterer eksplosiver i store folkemengder. Det kan jo ikke gå bra.

Det sier øyelege og avdelingsdirektør Nils Bull ved Haukeland universitetssykehus til TV 2.

Dette er det attende året Bull skal telle antall øyeskader etter nyttårsfeiringen. Han sier at man har forebygget så mye man kan, og sørget for at kvinner, barn og fornuftige menn bruker vernebriller. Men det er én gruppe som fortsatt er uforsiktige.

OVERLEGEN: I atten år har Nils Bull telt antall øyeskader etter nyttårsfeiringen ved Haukeland sykehus. Foto: Geir Johnny Huneide / TV 2

– De ufornuftige mennene lar seg ikke oppdra, har aldri latt seg oppdra og de kommer fortsatt ikke til å la seg oppdra. Den eneste måten vi gjør det er å ta fra de fyrverkeriet.

Bull skulle helst sett at privat fyrverkeri var forbudt.

– Trygt om profesjonelle tar seg av det

I år skal ikke Oslo ha en samlet, offentlig oppskyting av fyrverkeri.

Bull tror ikke en stopp for offentlig oppskyting er veien å gå. Han mener at et fyrverkeri som er håndtert av pyroteknikere er den beste løsningen.

– Da får man et trygt og samlet fyrverkeri, uten alle disse skadene.

Grunnen til at Oslo kommune dropper fyrverkeriet i år er blant annet på grunn av økonomi, for å verne dyr og flyktninger som kan bli re-traumatisert av høye lyder og smell, sier Eivind Trædal, gruppeleder for Oslo MDG til TV 2.

– Skulle gjerne sett sammenhengen

Trædal tror at folk som kjøper fyrverkeri, gjør det uavhengig av om kommunen har felles oppskyting.

SER IKKE SAMMENHENG: Eivind Trædal tror folk hadde kjøpt fyrverkeri selv om kommunen hadde fyrt opp i år også. Foto: Sveinung Kyte / TV 2

– Jeg skulle gjerne ha likt å sett den sammenhengen. Men jeg tror kommunen bør se på hvordan vi kan tilby en slik type underholdning, uten at vi blåser opp veldig mange millioner på eksplosiver.

Han mener også at folk selv bør ta ansvar for hvordan de oppfører seg rundt fyrverkeri.

– Veldig mange bruker det i en tilstand hvor man kanskje burde latt være.