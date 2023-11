Lege rådet Anne-Elisabeth Hagen til å søke advokathjelp

Det fremgår av Anne-Elisabeth Hagens helsejournal, som politiet har brukt til å underbygge mistanken mot Tom Hagen.

Overfor legen uttrykker Anne-Elisabeth Hagen frustrasjon rundt ekteskapet sitt.

I den forbindelse nevner hun at ektemannen «har særeie på alt hjemme» fordi «han tvang henne» til å skrive under på det, ifølge TV 2s opplysninger.



Dokumentet, som politiet besitter, er datert i 2002, altså 16 år før hun forsvant fra sitt hjem på Lørenskog i 2018.

Politiet: «Svært urimelig»

Politiet mener at avtalen Anne-Elisabeth Hagen refererer til, er ektepaktene fra 1987 og 1993 som slår fast at de aller fleste verdier ville tilfalle ektemannen ved et eventuelt samlivsbrudd.

Selv skulle hun få 200.000 kroner og en 1987-modell Citroën, eller en bil av tilsvarende standard. Ektepakten ble i 1993 endret slik at også parets enebolig tilhørte Tom Hagens særeie.

DRAPSSIKTET: Forretningsmannen Tom Hagen (73), her avbildet ved arbeidsplassen sin i Lørenskog i 2020, nekter straffskyld. Foto: Daniel Sannum Lauten / TV 2

I juni 2020, en måned etter at Tom Hagen var løslatt fra varetekt, gikk politiet til retten for å få ransake ekteparet Hagens hytter. Da måtte de igjen begrunne hvorfor de mener det er overveiende sannsynlig at han har medvirket til drapet på kona.



Der skrev daværende påtaleleder Gjermund Hanssen at ektepakten fra 1987 er «svært urimelig», og at ektepakten fra 1993 gjorde avtalen enda skjevere.

«Et sentralt spørsmål i denne sammenheng er om ektepaktene som er inngått mellom siktede og fornærmede, ville blitt ansett gyldig ved et eventuelt samlivsbrudd og hvilke oppfatninger partene har hatt om det», skriver politiet.

Advokat: «Ubekvemt å se»

For å avgjøre om ektepakten fra 1993 ville vært gyldig, mener politiet at det er sentralt å finne ut «under hvilke omstendigheter den er underskrevet av partene».

Her peker politiet på flere vitneforklaringer.

Blant annet har advokaten som hjalp ekteparet med avtalen i 1987 og skrev under som vitne, forklart at han aldri ville gått med på å skrive en ektepakt som den Hagen-paret inngikk i 1993.

Advokaten «synes det er ubekvemt å se ektepakten», ifølge avhørsrapporten.

Et annet vitne som sier hun kjenner Anne-Elisabeth Hagen godt, har forklart at 68-åringen betrodde seg til henne.

Ifølge vitnet sa Anne-Elisabeth Hagen at hun «ble truet til å skrive under på et dokument som medførte at dersom hun gikk ifra siktede, ville hun ikke arve noe».

Familien Hagen er rystet

Vitnets forklaring underbygges av Anne-Elisabeth Hagens egne helsejournaler. Der fremgår det altså at hun i 2002 sa til legen sin at hun var tvunget til å skrive under på avtalen.

Legen rådet henne på det tidspunktet til å kontakte advokat «for å få orden på dette». TV 2 er ikke kjent med om Anne-Elisabeth Hagen noen gang kontaktet advokat angående ektepakten.

TV 2 har forelagt opplysningene i denne saken for Tom Hagens forsvarere, advokatkollegene Svein Holden og Mikkel Toft Gimse.

På vegne av Hagen skriver de at «familien Hagen er rystet over at innhold fra helsejournaler har blitt lekket til media».

PÅ ÅSTEDET: Advokat Svein Holden har representert Tom Hagen (73) i lang tid. I september 2020 var han i Sloraveien 4 i forbindelse med at Hagen fikk huset sitt tilbake fra politiet. Foto: Daniel Sannum Lauten / TV 2

«At sensitiv informasjon fra etterforskningen stadig blir gjort offentlig kjent, er en vesentlig grunn til at Tom Hagen har valgt ikke å stille i ytterligere avhør, i tillegg til at vi ikke kan se hvordan nye avhør av ham er egnet til å oppklare saken», skriver de.

«Tom Hagen er en privat person og har, i likhet med de fleste av oss, ikke noe ønske om at han og hans kones private forhold brettes ut i media. Av denne grunn ønsker han ikke å kommentere påstander om deres samliv.»

Holden og Gimse mener det er feil å hevde at ektepaktene ville blitt satt til side ved en skilsmisse. Les begrunnelsen deres lenger ned i saken.

Derfor publiserer TV 2 disse opplysningene: Pressen skal vise respekt for menneskers privatliv og ikke fremheve private forhold når dette er saken uvedkommende. Når TV 2 likevel velger å publisere opplysninger fra helsejournalen til Anne-Elisabeth Hagen, er det nettopp fordi politiet har vurdert informasjonen som helt sentral i etterforskningen. Opplysningene er brukt til å begrunne en alvorlig drapssiktelse mot Tom Hagen, som nekter enhver befatning med konas forsvinning. Etterforskningen av Lørenskog-saken har nå pågått i over fem år. Fremdeles er det denne saken som har høyest prioritet i landets nest største politidistrikt. Det er TV 2s oppfatning at det er pressens rolle å informere offentligheten om relevante opplysninger som kan være med på å forklare politiets prioriteringer. Når TV 2 får tilgang på opplysninger, gjør vi en vurdering av offentlighetens behov for å få denne informasjonen, opp mot hensyn til etterforskningen og til de involverte parter og privatlivets fred. I artikkelen publiserer vi kun opplysninger fra journalen som vi mener er nødvendig for å belyse denne saken.

TV 2 har også vært i kontakt med Anne-Elisabeth Hagens egen bistandsadvokat Gard Lier. Han ønsker ikke å kommentere saken, men sier han er kritisk til at personlige og konfidensielle opplysninger omtales.

I RETTEN: Advokat Gard Lier, her i retten i en annen straffesak i 2021, er oppnevnt som bistandsadvokat for å ivareta Anne-Elisabeth Hagens interesser. Foto: Berit Roald / NTB

«Jeg kommer ikke til å verifisere opplysningene som omtales, og dermed har jeg ingen ytterligere kommentar», skriver Lier i en SMS.

Politiet skriver i en epost til TV 2 at de «er enig med forsvarerne at det er svært uheldig at sensitiv informasjon blir kjent for offentligheten».

«49 år bortkastet»

Politiet mener, slik TV 2 forstår det, at konflikter i ekteskapet og en mulig skilsmisse med et påfølgende økonomisk tap er milliardærens drapsmotiver.



Årsaken er, i tillegg til den potensielt ugyldige ektepakten, flere år gamle separasjonspapirer, notater fra begge ektefellene som omtaler et mulig samlivsbrudd, bryllups- og bursdagskort de har skrevet til hverandre, samt Google-søk knyttet til skilsmisse.

Bare seks dager før Anne-Elisabeth Hagen forsvant, da ekteparet hadde vært gift i 49 år, skrev hun til en venninne at hun «tror han føler sorg og sinne for 49 år bortkastet».

Advokat Svein Holden har tidligere, på vegne av Tom Hagen, avvist dette på det sterkeste.

LANGT EKTESKAP: Relasjonen mellom Anne-Elisabeth og Tom Hagen står helt sentralt i politiets etterforskning. Foto: Privat

Selv har Hagen i avhør benektet at skilsmisse noen gang har blitt diskutert seriøst.

Politiet mente i 2020 at forklaringen «står i sterk kontrast» til andre funn i saken.

De mener frykten for en skilsmisse gir Hagen «et sterkt økonomisk, emosjonelt og sosialt begrunnet motiv», slik TV 2 tidligere har omtalt.

Ny avtale dukket opp

TV 2 har også omtalt at politiet, etter et avhør med et familiemedlem av Tom Hagen, mottok en ny ektepakt mellom Tom og Anne-Elisabeth Hagen datert i 2000.



Denne avtalen slo fast at han skulle betale deler av en ny bolig for kona ved en eventuell skilsmisse. Prosentandelen var avhengig av hvem som initierte skilsmissen.

Avtalen var imidlertid ikke undertegnet av vitner og ikke tinglyst. Den var derfor ikke gyldig.

GJENNOMSØKT: Hele tomten til Tom Hagen på Lørenskog er finkjemmet av politiet gjennom den lange etterforskningen. Foto: Daniel Sannum Lauten / TV 2

TV 2 har stilt Øst politidistrikt en rekke spørsmål knyttet til etterforskningen av relasjonen mellom Tom og Anne-Elisabeth Hagen.

«Som i alle alvorlige saker der fornærmede er antatt drept, vil fornærmedes relasjoner være viktig å belyse gjennom etterforskningen. For øvrig ønsker vi ikke å gå nærmere konkret inn på dette i denne saken», skriver politiinspektør Lars Reinholdt-Østbye i en epost.

Grønt lys nylig

De har også fått spørsmål om hvorvidt vurderingene av mistankegrunnlaget fra sommeren 2020 fremdeles er gjeldende i dag.

«Vi kommenterer ikke mistankegrunnlaget fortløpende», svarer Reinholdt-Østbye.



SJEFEN: Politiinspektør Lars Reinholdt-Østbye jobber ikke selv noe særlig med Lørenskog-saken. Politiet har likevel besluttet at det er han som skal uttale seg på vegne av Øst politidistrikt. Foto: Martin Leigland / TV 2

Fem år etter at Anne-Elisabeth Hagen forsvant fra sitt hjem på Lørenskog, har saken fremdeles høyeste prioritet i Øst politidistrikt.

Omkring 15-20 politifolk jobber daglig med saken, avhengig av hvilke andre saker politiet må løse samtidig.

Med jevne mellomrom må etterforskningsledelsen gå til statsadvokat Monica Krag Pettersen for å orientere om fremdriften i etterforskningen.

BESTEMMER: Statsadvokat Monica Krag Pettersen har ansvaret for Lørenskog-saken hos Oslo statsadvokatembeter. Foto: Rune Blekken / TV 2

Senest i slutten av oktober ga hun grønt lys til den videre etterforskningsplanen.

TV 2 har stilt Krag Pettersen en rekke spørsmål om fremdriften i etterforskningen. De ønsker hun ikke å svare på.

«I denne saken - som i alle andre saker – vil en påtaleavgjørelse bli truffet når etterforskningen er ferdigstilt og relevante etterforskningsskritt gjennomført», skriver hun i en epost.

Nylig skrev Holden i en epost til TV 2 at det er svært vanskelig for Hagen og hans familie ikke å vite hva som har skjedd med Anne-Elisabeth Hagen.

«Jeg mener det snart er på tide at saken mot han henlegges», skrev Holden.

Uenige med politiet

I forbindelse med denne saken skriver Holden og Gimse for første gang en vurdering av ektepaktene mellom ekteparet Hagen.

Politiet har altså ment at en rettslig prøving av ektepaktene kunne medført at de ble erklært ugyldige. I så fall kunne Anne-Elisabeth Hagen hatt krav på nærmere en milliard kroner ved en skilsmisse.

Hagens advokater mener ikke det er noen grunn til å tro at ektepaktene ville blitt satt til side ved en skilsmisse:

«Høyesterett har slått fast at det er høy terskel for å sette til side en ektepakt, og at en ektepakt inngått i en presset situasjon ikke er uvanlig og i seg selv ikke tilstrekkelig grunn til å sette den til side. Vilkåret for lemping er at ektefellen ved ekteskapets opphør blir «urimelig dårlig stillet» økonomisk. Vurderingstemaet er om ektepakten vil virke urimelig ut fra situasjonen ved samlivsbruddet», skriver de.

«Men: Vurderingen som skal foretas, skal ikke ta utgangspunkt i hva partene ville fått ved et skifteoppgjør uten ektepakten, men skal baseres på ektefellenes rådighetsdeler ved inngåelsen av ektepakten. Partenes økonomi etter skilsmissen er relevant, men urimeligheten knytter seg ikke til ønsket om å opprettholde den tidligere levestandard, men den skal sikre et minimum.»

VANT I RETTEN: Svein Holden og Mikkel Toft Gimse møtte begge pressen da de hadde fått lagmannsretten med på å løslate Tom Hagen fra varetekt i mai 2020. Foto: Ørn E. Borgen / NTB

«I denne saken innebar ikke den første ektepakten annet enn at partenes rådighetsdeler blir gjort til særeie og en gaveoverføring fra Tom Hagen til Anne Elisabeth Hagen. Ektepakten av 1993 overførte Sloraveien 4 tilbake til Tom Hagen – det er altså en tilbakeføring. Tilbakeføringen ble også kompensert med vederlag, noe som tilsier at disposisjonen heller ikke var ubalansert.»