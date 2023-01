Lege: Pasienter ligger i kø på akutten i opptil 14 timer

Influensa, RS-virus, covid-19, beinbrudd på grunn av glatt føre, pasienter med kompliserte sykdommer og mange sykmeldte ansatte.

Denne kombinasjonen – og mer til – har ført til at en rekke sykehus i landet har hevet beredskapsnivået.

Flere sykehus TV 2 har snakket med, beskriver situasjonen som svært krevende.

TRAVELT: Lege ved akuttmottaket i Drammen, Kristin Vo, sier ansatte er fysisk og psykisk slitne etter en krevende periode. Foto: Martin Berg Isaksen / TV 2

Spør om mat

– Det er mange alvorlig syke pasienter fordi de har mange underliggende sykdommer i bunn, med luftveissykdommer oppå det igjen. Det er veldig komplekse pasienter som krever lang tid ved sykehuset og lang utredning, sier Kristin Vo, lege ved akuttmottaket ved Drammen sykehus.

Mandag var det 155 pasienter ved akuttmottaket, som er ny rekord. Til vanlig ligger de på rundt 100 pasienter om dagen.

Tirsdag hevet sykehuset beredskapsnivået til gult, som blant annet innebærer at man kan flytte på ressurser internt i foretaket.

Akuttlegen beskriver en hverdag hvor pasienter kommer inn fra tidlig morgen til sent på kveld.

Det har også begynt å komme flere pasienter på natta, som har ført til at de har måttet innføre en ny nattevaktordning på kort tid.

Mange pasienter gjør at det blir kø, og dermed mangel på sengeplasser rundt om på avdelingene. Det fører til at pasienter blir liggende på akuttmottaket i flere timer i påvente av videre behandling.

– Uforsvarlig

Akuttlegen sier hun opplever det som uforsvarlig at pasienter blir liggende såpass lenge.

– Mange pasienter har blitt liggende i mottak i mange timer, opptil 10 og 14 timer, sier Vo.

– Hva slags tilbakemeldinger har pasientene gitt når de har ligget i så mange timer?

– Vi rekker ikke å få så mange tilbakemeldinger, men når de begynner å spørre om mat fordi det er lenge siden de har spist, vet vi at de har vært her lenge, sier akuttlegen.

– Hva tenker du om det?

– Det er ikke sånn det skulle ha vært, men vi er alle presset. Vi gjør så godt vi kan, sier hun.

KREVENDE: Klinikkdirektør Inger Meland Buene sier de har kontroll på situasjonen ved Drammen sykehus, men sier det er krevende. Foto: Martin Berg Isaksen / TV 2

– Svært bekymringsfullt

Klinikkdirektør Inger Meland Buene ved Drammen sykehus sier gult beredskapsnivå gjør at de kan flytte på ressurser for å få unna pasientstrømmen og leie inn flere ansatte.

Buene sier hun forstår at det er krevende for de ansatte nå.

– Enkelte som står i dette opplever at de ikke strekker til på samme måte som før. Tilbudet som pasientene får, oppleves heller ikke alltid så godt som hver enkelt helsepersonell skulle ønske. Det er en del av belastningen for de ansatte, sier direktøren.

– Hvordan opplever dere i ledelsen det?

– Det opplever vi som bekymringsfullt, sier hun.

På spørsmål om hva hun tenker om at pasienter blir liggende i akuttmottaket i flere timer, svarer hun:

– Det er klart at enkelthendelser som dette er svært bekymringsfullt. Det er samtidighetskonflikter hos oss i øyeblikket, sier Buene.

VENTER: Det er enormt press på sykehusene. Pasienter ligger i timevis på akuttmottak i påvente av en ledig seng og et rom. Foto: Martin Berg Isaksen / TV 2

Grønn, gul og rød beredskap Før pandemien var det sjelden at helseforetakene ble satt i grønn beredskap. Under pandemien skjedde det oftere. Grønn betyr større overvåkenhet for situasjonen og krever økt oppmerksomhet, men det er avgrenset behov for ekstra ressurser.

Gul betyr at det er behov for utvidet innsats med ekstraordinære tiltak.

Rød betyr stort behov for ekstraordinære ressurser og ekstra tiltak. Kilde: Helse Vest

– Gråter på jobb

Tillitsvalgt i Vestre Viken helseforetak, som blant annet Drammen sykehus er en del av, sier sykefraværet i foretaket er «veldig høyt» nå.

– Folk gråter på jobb og hjemme fordi belastningen er så høy, sier foretakstillitsvalgt Tom Frost.

Frost representerer 3000 sykepleiere som er medlemmer av Norsk sykepleierforbund.

Også sykehusene i Bærum, Kongsberg og Ringerike er en del av Venstre Viken HF.

– Det er veldig krevende nå. Det er veldig høyt sykefravær og kjempestort trykk med pasienter. For dem som er på jobb, er belastningen stor. Det er mange som er syke, og det er vanskelig å få tak i folk, sier Frost.

Skyhøyt sykefravær

Ved enkelte medisinske avdelinger i Vestre Viken er sykefraværet opp mot 20 prosent, opplyser Frost.

I snitt for hele foretaket er det mellom ti og tolv prosent.

Han beskriver situasjonen som er mer krevende nå enn under pandemien, da sykefraværet var på mellom syv og ni prosent.

TILLITSVALGT: Tom Frost i Vestre Viken HF. Foto: Privat

– Belastningen under pandemien var også stor, med lange dager i fullt smittevernutstyr. Når man håpet å lande litt, går man i stedet inn i en ny bølge med krevende tider, sier tillitsvalgt Frost.

– Vi fryktet for langtidskonsekvensene av pandemien, og det fikk vi rett i, sier Frost.

– Mer krevende nå

Frost sier også at sykehusene i Vestre Viken sliter med å rekruttere sykepleiere i nye stillinger og erstatte folk som slutter.

– Jeg mener at situasjonen er mer krevende nå enn under pandemien totalt sett for foretaket sin del, sier Frost.

Foruten at folk gråter på jobb, har han også hørt om tilfeller der folk har besvimt på jobb på grunn av belastningen.

– Vi har lenge ment at vi er underbemannet, og sykepleiere strekker seg langt for å ivareta pasientene og driften. Det har konsekvenser på både kort og lang sikt, sier han.

Han mener det må investeres i tiltak rettet spesifikt mot sykepleiertjenesten som bidrar til å redusere belastning og sikre rekruttering fremover for å bevare kvaliteten på helsetjenestene.

Beredskapsnivå på sykehusene Grønn beredskap: Helse Vest Nordlandssykehuset i Bodø St. Olavs hospital Sykehuset Levanger Sykehuset Østfold Sykehuset Lillehammer Sykehuset Arendal Helse Møre og Romsdal

Sykehuset i Stavanger Gul beredskap: Vestre Viken Sykehuset Vestfold Rød beredskap: Ingen

Sprengt kapasitet

Haraldsplass Diakonale sykehus i Bergen har 150 plasser, men onsdag formiddag var de oppe i 172 pasienter.

– Det er ganske uvanlig med slikt overbelegg. Jeg har jobbet her i 10 år, og det høyeste vi har hatt er 182 i desember 2022, sier sykehusdirektør Kjerstin Fyllingen.

Hun sier sykehuset ikke er i beredskapsmodus, men er bekymret for den økende smitten. Det er også en utfordring at sykefraværet er høyt. På enkelte avdelinger er det oppe i 14 prosent.

Antallet pasienter gikk ned i julen, men har vært stigende siden andre juledag. De regner med at antallet pasienter kommer til å øke.

Konsekvensen kan bli at planlagte operasjoner må utsettes.

– Jeg vil henstille alle til å følge de smittevernrådene vi får, som å vaske hendene. Ikke besøk eldre om du er syk, og har du ikke tatt influensavaksinen, så ta den nå før det er for sent, sier sykehusdirektøren.