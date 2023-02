Lederkandidat i Trondheim Ap trekker seg etter Giske-sms til valgkomiteen

– Det er utrolig at det skal lages så mye styr. Det er ikke lett å lede komiteen når det blir sånn. Men nå har vi landet en innstilling, og får vel være fornøyd med det, sier Sissel Trønsdal, som leder valgkomiteen i Trondheim Arbeiderparti, til TV 2.

Onsdag ettermiddag, bare to dager før årsmøtet i Trondheim Ap skal velge ny leder, landet komiteen på en enstemmig innstilling.

Til overraskelse for mange i Trondheim Ap ble det ikke Jørn Arve Flått, men isteden Gunn Elin Høgli.

Adresseavisen skrev tirsdag at et flertall i valgkomiteen ønsket å innstille på Flått som ny leder, men at tidligere fylkesordfører Tore O. Sandvik - som er medlem av komiteen - skal ha foreslått Høgli isteden.

TRAKK SEG: Jørn Arve Flått. Foto: Sandra Skillingsås / Trøndelag Ap

Onsdag ga imidlertid Flått opp, og varslet at han trakk kandidaturet sitt etter at det Trond Giske-ledede lokallaget Nidaros sosialdemokratiske forum ga beskjed om at de ville ha Høgli som leder.

Ifølge valgkomiteens leder grep Giske personlig inn tirsdag kveld.

– Vi hadde lagt opp en prosess der alle lokallagene var bedt om å sende inn forslag på ny leder innen 17. januar. Sju lag kom med forslag. Så, i går kveld, fikk jeg en sms fra lederen av Nidaros som på vegne av styret der foreslo Høgli. Det var jo litt sent. Vi fikk også forslag fra to andre lag i går, sier Trønsdal.

Giske leder nå Trondheims soleklart største partilag, Nidaros sosialdemokratiske forum, og har med sin voldsomme medlemsvekst det siste halvannet året skaffet seg rent flertall på årsmøtet i Trondheim Ap.

På helgens kommende årsmøte i Trondheim Ap har Nidaros fått hele 149 av 211 delegater.

Flått lanserte sitt lederkandidatur i Adresseavisen i januar da Hanne Moe Bjørnbet annonserte at hun ville gå av som leder av Trondheim Ap etter ti år i vervet.

Frem til denne uken har Flått vært den eneste offisielle kandidaten til å overta ledervervet.

«Jeg er glad for at jeg har støtte fra flertallet i valgkomiteen, men erkjenner samtidig at det er usannsynlig at jeg klarer å samle flertall i årsmøtet.» skriver Flått i en tekstmelding til TV 2.

Trond Giske har foreløpig ikke besvart TV 2s henvendelse om saken.