Lederen av Trondheim Ap: – Jeg trekker meg ikke!

VALGT FOR TO ÅR: Gunn Elin Høgli ble valgt her, på årsmøtet til Trondheim Ap for ett år siden. Foto: Kristin Grønning / TV 2

Leder Gunn Elin Høgli i Trondheim Ap risikerer å bli kastet i et mistillitsforslag mot henne på årsmøtet i ettermiddag. – Eva Kristin Hansen ba meg vurdere å trekke meg, sier Høgli.

Høgli møtte TV 2 på vei inn til årsmøtet, som starter klokken 16.30.

En av de første sakene på dagsorden blir mistillitsforslaget som er fremmet fra Østbyen arbeiderlag. Ifølge TV 2s kilder er det lederen for Nidaros sosialdemokratiske forum, Trond Giske, som står i spissen for å få Høgli kastet på grunn avn konflikt mellom de to.

– Lederen av valgkomiteen, Eva Kristin Hansen, ringte meg for en samtale. Hun ba meg vurdere å trekke meg. Jeg takket for at hun ringte og tok imot det. Sånn er det, sier Høgli til TV 2.

– Hva tenker du om det?

– Demokratiet får bestemme hvordan ting skal bli.

– Har du vurdert å trekke deg?

– Nei. Jeg trekker meg ikke! Jeg er valgt for to år. Vi har en demokratisk måte å gjøre ting på og det synes jeg er viktig å følge.