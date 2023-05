Leder kriseteamet etter ulykken: – Jeg synes forferdelig synd på dem

I hele dag har elever og foreldre samlet seg på Flekkefjord videregående skole.

Helt siden nyheten om den alvorlige russebilulykken kom i dag tidlig, har mange av elevene hatt et stort behov for å møtes og støtte hverandre.

– Nesten alle avgangselevene har møtt opp i dag. Det er en veldig sammensveiset gjeng, sier kommuneoverlege Ola Vassbø.

KJENNER HVERANDRE: De fleste ungdommene på skolen, men totalt 180 elever, kjenner hverandre godt. Foto: «Terje Frøyland / Screen Media»

Det var fem personer i russebilen da den kjørte av veien og havnet i vannet. To personer har lettere skader, mens tre personer ble fløyet til sykehus med alvorlige skader.

Rektor ved Flekkefjord videregående skole bekrefter til TV 2 at alle de fem involverte har en tilknytning til skolen. To av dem er elever ved skolen nå, og tre av dem er tidligere elver.

– Dette er en forferdelig tragedie. Nå vet vi ikke utfallet, men tre personer er alvorlig eller kritisk skadd. Så dette er en kjempeutfordring for alle involverte, sier rektor Tor-Inge Rake til TV 2.



I VANNET: Russebilen havnet delvis under vann som følger av ulykken. Foto: Anette Larsen Aass / Avisen Agder

«Takk for sist»

Da kriseteamet samlet seg på Rådhuset i dag var alle sikre på hva de skulle gjøre. Det er ikke mer enn seks uker siden de var samlet sist.

– Det er ikke noe kjekt å jobbe i kriseledelse og si «takk for sist» når man møtes. Fordelen er at vi har fått øvd oss på denne situasjonen tidligere. Dessverre, sier Ola Vassbø.



I midten av mars omkom to tenåringsgutter etter at bilen de satt i havnet i vannet ved Moi sentrum i Rogaland.

Begge guttene gikk på Flekkefjord Videregående.

– Jeg synes forferdelig synd på de foresatte og på ungdommene som får så mye å tenke på så tidlig i livet, sier Vassbø.

– Preger oss veldig

Russepresident i Flekkefjord, Mia Mihajlovic, sier til TV 2 at det som har skjedd er forferdelig trist.

– Russen, sammen med foreldre og pårørende er i dag samlet på skolen for å støtte og ta vare på hverandre. Vi sender alle våre tanker til de involverte og alle pårørende, sier Mihajlovic.

STÅR SAMLET: Elevene på skolen har stått samlet etter at to tenåringer døde i mars. Foto: Elias Håvarstein / TV 2

Det at skolen igjen blir rammet av en alvorlig ulykke preger elevene.

– Nå kom denne ulykken i tillegg, så det preger oss veldig, sier Mihajlovic.

Hun ønsker å bruke tiden fremover sammen med de pårørende, russen og sine nærmeste.

Utsetter annet arbeid

Foreldrene til de fem involverte blir nå tatt hånd om av spesialisthelsetjenesten på sykehusene der de befinner seg.

Tre av de skadde er fløyet til sykehus i Kristiansand, Stavanger og Bergen. Det to andre ble først sendt med ambulanse til Flekkefjord og deretter til Kristiansand.

– I tillegg er det viktig at de vet at vi også er der for dem, og vil ta vare på dem etter at de kommer ut, sier kommuneoverlegen.

GODT SAMARBEID: Kommuneoverlege Ola Vassbø samarbeider tett med andre involverte aktører. Foto: Terje Frøyland / Screen Media

Kriseteamet i kommunen samarbeider med både skolen og andre kommuner for å ta vare på alle involverte.

– Vi har et veldig fint samarbeid med skolen og kriseteamet i Kvinesdal. Det er tette forhold mellom kommunene her, sier Vassbø.

På Flekkefjord videregående skole vil både lærere, elever og foresatte følges opp tett i tiden som kommer.

– Det er viktig at de involverte våger å snakke om det som har skjedd og tar vare på hverandre. Vi er der så lenge som det trengs og utsetter annen type arbeid, sier Vassbø.

Skal undersøke bilen

Politiet har i løpet av ettermiddagen avsluttet arbeidet på åstedet.

– Det har vært foretatt undersøkelser av krimteknikere og Statens vegvesens ulykkesgruppe. Bilen vil bli undersøkt i løpet av de nærmeste dagene, sier politiadvokat Johan Martin Kile.



ETTERFORSKER: Politiet har startet etterforskning av ulykken og sammarbeider med ulykkesgruppa til Statens Vegvesen. Foto: Terje Frøyland / Screen Media

Det har allerede blitt gjennomført noen avhør i saken.

– I tillegg vil vi avhøre vitner og etter hvert når det er forsvarlig avhøre de som var i bilen, sier Kile.



Det er foreløpig for tidlig å si noe om hva som forårsaket ulykken.

– Handlingsforløp og årsaken er noe av de vi vil jobbe med å kartlegge gjennom etterforskningen vi foretar oss videre, sier Kile.