Siv Hallgren, går av som leder for Kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker halvannet år før tiden. Foto: Thomas Evensen / TV 2

Utnevnelsen skjedde i statsråd fredag.

Hallgren har vært leder av Gjenopptakelseskommisjonen siden 2017. Før det har hun vært advokat og partner i advokatfirmaet Elden i ti år. Nå blir hun direktør i Statens sivilrettsforvaltning.

Det er kjent at Siv Hallgren var en av de to som stemte imot da Gjenopptakelseskommisjonen besluttet at saken til Baneheia-dømte Viggo Kristiansen skulle gjenopptas. Avgjørelsen ble truffet under dissens, der tre av kommisjonens medlemmer stemte for gjenopptakelse, mens to stemte imot.

Et tap for kommisjonen

– Det er kjent for oss at åremålet til Siv går ut nå snart og hun har informert om at hun er i en jobbsøkerprosess, så dette var ikke overraskende for oss i kommisjonen. Men for oss er det et tap. Hun er faglig dyktig og en god leder, så det er trist, sier nestleder i Gjenopptakelseskommisjonen Trude Marie Wold til TV2.

Hallgren går av som leder ett og et halvt år før åremålet hennes går opprinnelig går ut. Utvalget blir valgt for tre-års perioder. I år ble det bestemt at Baneheia-saken skulle bli gjenopptatt.

– Hva tenker du om tidspunktet hun velger å gå av? Særlig med tanke på Baneheia-saken.

– Det er ingen grunn til å spekulere i tidspunktet hun går av. Dette kom som sagt ikke overraskende på oss. Og hun har stått stødig i avgjørelsen om Baneheia-saken hele tiden, forteller Wold.

Nestlederen vet ikke hvem som vil ta over som ny leder for gjenopptakelseskommisjonen enda.

– Det har jeg ingen informasjon om. Dette er jo fortsatt nytt i dag, ser Wold.

Ingen sammenheng med Baneheia

Hallgren avviser til Dagbladet at tidspunktet for hennes avgang har noen sammenheng med at dommen i Baneheia-saken kan være rett rundt hjørnet.

– Til de som eventuelt spekulerer i at det henger sammen, så kan jeg si at det gjør det ikke. Det er ett og et halvt år siden vi var ferdige med vår jobb der. Åremålet mitt går ut om halvannet år, og kan ikke forlenges etter det. Derfor søker jeg meg nå videre, sier Hallgren til Dagbladet.

Dyktig leder

Da Gjenopptakelseskommisjonen skulle vurdere om Baneheia saken skulle gjenopptas var Hallgren og seksjonsoverlege Tor Ketil Larsen de eneste som stemte i mot. Larsen sitter ikke lenger i kommisjonen, men er full av lovord om Hallgren.

– Jeg oppfatter Siv Hallgren som en profesjonell og dyktig leder. At hun nå velger å gå av, er hennes valg. Hun gjorde en god jobb slik jeg ser det. Ellers vil jeg ikke kommentere noe om dette har tilknytning til Baneheia-saken, det syns jeg blir feil. Vi ga en vurdering, og den står jeg inne for. Vår jobb er ferdig, sier Tor Ketil Larsen, tidligere medlem av Gjenopptakelseskommisjonen, til TV 2.