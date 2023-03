Lavrov ut mot Storbritannia: – Et skritt mot ytterligere eskalering

Russlands utenriksminister Sergej Lavrov er alt annen enn fornøyd med britene etter at de sendte ammunisjon til Ukraina som inneholder radioaktivt stoff.

De krasse ordene fra Lavrov kommer som følge av at Storbritannia bekreftet at en del av ammunisjonen de har sendt til Ukraina inneholder utarmet uran.

Hva er egentlig dette stoffet? Mer om det lenger ned.

Men først: Storbritannia har altså sendt stridsvogner av typen Challenger 2 til Ukraina. De har også sendt panserbrytende ammunisjon som inneholder utarmet uran.

Det bekreftet Annabel Goldie i det britiske forsvarsdepartementet i en kort melding på mandag.

Det er den siste detaljen som Russland har bitt seg merke i.

Farlig skritt

Uran er et radioaktivt grunnstoff som brukes som brensel i kjernereaktorer og også i atomvåpen. Utarmet uran er også radioaktivt, men i mye mindre grad.

Stoffet brukes i ammunisjon fordi massetettheten er så høy. Dermed bryter den lett gjennom panser.

At Storbritannia nå har sendt våpen med dette stoffet gjør situasjonen farligere, sier Lavrov.

– Dette er et skritt mot ytterlige eskalering, sier den russiske utenriksministeren ifølge Reuters.

ESKALERING: Utenriksminister Lavrov sier hjelpen fra Storbritannia bidrar til en eskalering. Foto: Alexander Zemlianichenko

Den russiske forsvarsministeren, Sergej Shojgu, advarte tirsdag om at det var færre og færre skritt igjen før en potensiell atomkonflikt mellom Russland og Vesten.

– Vi må ta i betraktning det faktum at våre britiske kolleger tar denne eskaleringen til et nytt og veldig seriøst nivå, sier Lavrov.

Ingen trussel

– Dette er kjent russisk retorikk, sier hovedlærer ved Forsvarets høgskole, Tom Røseth.

Det er ikke uvanlig for Russland å rasle med sabelen når Vesten øker støtten til Ukraina, forklarer han.

– Russerne ønsker å signalisere at dette er en rød linje for dem. Det har de nesten gjort med alle type våpenplattformer når Vesten går opp et trinn med å hjelpe ukrainerne.

VANLIG RETORIKK: At Russland nå snakker om eskalering er i kjent stil, forklarer Tom Røseth, Hovedlærer ved Forsvarets Høyskole Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2

Utenriksministeren i Storbriannia, James Cleverly, avviser at det er en såkalt kjernefysisk eskalering.

– Det eneste landet i verden som snakker om atomproblemer er Russland. Det er ingen trussel mot Russland, dette handler kun om å hjelpe Ukraina å forsvare seg, sa Cleverly.

Ifølge Røseth er det ikke grunn til bekymring.

– Det er hele tiden mindre ting som eskalerer krigen. At Vesten bidrar med våpen som gir Ukraina større slagkraft er noe Russland protesterer mot.