Russlands utenriksminister mener spenningen i verden har nådd det samme nivået som under den kalde krigen.

Det er Lavrov som leder det to dager lange møtet i New York ettersom Russland har formannskapet i Sikkerhetsrådet i april måned.

Der fikk han og Russland tidlig skarp kritikk da FNs generalsekretær António Guterres fikk ordet. Guterres kritiserte Russland for å ha forårsaket massive ødeleggelser og lidelser i nabolandet.

Guterres fastslo i sin åpningstale at den russiske invasjonen er et brudd på folkeretten.

Han sa også at krigen i Ukraina forverrer de verdensomspennende økonomiske problemene som startet med koronapandemien.

– Historisk høyt

Guterres sa også at spenningen mellom verdens stormakter nå er på et historisk høyt nivå.

– Det samme gjelder risikoen for krig som følge av uhell og feilberegninger, sa Guterres.

TOPPER: Russlands utenriksminister Sergej Lavrov (t.h.) hilser på FNs generalsekretær António Guterres før mandagens møte i FNs sikkerhetsråd. Foto: Brendan McDermid / Reuters / NTB

Da Lavrov like etter fikk ordet, sa han at verden muligens er i en enda farligere situasjon enn den som rådet under den kalde krigen.

– På samme måte som under den kalde krigen har vi nådd en farlig grense, muligens enda farligere, sa Lavrov.

Melding til journalister

Han avsluttet sin innledende tale med å rette seg journalistene som dekker møtet.

– Deres kolleger fra russiske medier er ikke her fordi de ikke har fått visum, sa han.

– Jeg ber dere kompensere for dette. Prøv å dekk møtet objektivt, slik at det internasjonale samfunnet får et objektivt overblikk gjennom sakene, sa Lavrov.

Det er amerikanske myndigheter som har nektet de russiske journalistene visum. Møtet holdes på FN-kontoret i New York.

Russiske medier er i stor grad statlig eid, og ytrings- og pressefriheten er sterkt begrenset.

USA: Møtet holdes i FNs hovedkvarter i New York. Foto: Russlands utenriksdepartement / AFP / NTB

Siden starten på krigen i Ukraina har også russiske myndigheter strammet kraftig inn på kravene for å kunne oppnå akkreditering som utenlandsk journalist i Moskva. Viseutenriksminister Sergej Rjabkov sier at en ytterligere innstramming er på trappene.

– Unipolar verdensorden

Møtets tema er multilateralisme og FN-charteret.

Russland har i et notat til medlemslandene fordømt det som omtales som den «unipolare verdensordenen», som ble en realitet etter den kalde krigen. Begrepet refererer til den mektige stillingen som USA har hatt i verden etter Sovjetunionens sammenbrudd.

I notatet står det at «dette utgjør en alvorlig utfordring for effektiviteten og stabiliteten til FN-systemet».