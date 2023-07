Vektere opplever at det er mer utrygt på jobb enn før, ifølge tillitsvalgt. Nå ropes det varsku.

– Terskelen for å utøve grovere vold har blitt lavere.

Det mener Jaron Senthilkumar. Han er hovedtillitsvalgt i Parat Securitas.

BEKYMRET: Det er lavere terskel for grov vold mot vektere, mener Jaron Senthilkuma. Han er hovedtillitsvalgt i Parat Securitas Foto: Simen Askjer / TV 2

Han deler bekymringene til de fire vaktene som i et intervju med TV 2 for første gang forteller om machete-angrepet i Torggata.

Det er ikke nytt at vektere er utsatt for vold, men Senthilkumar mener det har skjedd en utvikling.

– Det oppleves som at det er større sjanse for å bli utsatt for grovere vold enn tidligere, sier Senthilkumar.

– Opplever dere at det er mer stikkvåpen i omløp?

– Vekterne mener det, ja, sier Senthilkumar.

Beinet knakk tvers av

Det ble svært dramatisk første lørdag i juli, da en mann gikk løs med machete på vekterne ved utestedet Uhørt i Oslo.

Flere fikk kuttskader, og én av vekterne, Sonyo, ble kritisk skadet. Han var kun marginer fra å dø av blodtap.

KRITISK SKADD: Vekteren Sonyo ble kritisk skadde da han ble angrepet med machete på jobb. Foto: Ole Thomas Halvorsen / TV 2

Gjerningspersonen hogget nesten rett gjennom armen hans. Beinet knakk tvers av.

Forløpet til hendelsen var at gjerningspersonen ble nektet adgang til utestedet. Vekterne kjente han igjen fra tidligere bråk.

Nå sitter gjerningspersonen i varetekt, men opplevelsen har satt en støkk i vekterne. De etterlyser mer samtrening med politi og at de får den samme rettssikkerheten som offentlige tjenestemenn.

Vil ha kroppsvisitering

Angrepet på vekterne har fått flere til å reagere. Frps Per-Willy Amundsen etterlyser tiltak.

– Det gjør sterkt inntrykk, sier Amundsen.

MER POLITI: Det viktigste for at vektere skal ha det trygt på jobb, er mer politi i gatene, mener Per Willy Amundsen. Han er leder for justiskomiteen i Frp. Foto: Erlend A. Sørbø / TV 2

Han mener det beskriver en situasjon der hovedstaden ligner mer og mer på de største svenske byene – en utvikling i grov voldelig kriminalitet.

– Det aller viktigste er de 100+ stillingene politiet har mistet i Oslo så langt i år, sier Amundsen.



Mer politi på gata og at de har adgang til aksjoner der det kroppsvisiteres, mener han vil skape økt trygghet. Han utelukker imidlertid ikke mer vern for vektere.

– Mener du vektere bør få bære batong?

– Vi må vurdere alle tiltakene vekterne etterspør, ja, sier Amundsen.



– Noe vi ikke kan akseptere



Også byrådslederkandidat for Høyre i Oslo, Eirik Lae Solberg mener noe må skje nå. Han trekker frem opplæring og bedre utdanning, som et viktig punkt.

KOMPETANSEHEVING: Byrådslederkandidat for Høyre, Eirik Lae Solberg, mener økt tilgang til å beskytte seg bør komme sammen med økt kompetanseheving for vektere. Foto: Christian Roth Christensen / TV 2

– Det er forferdelige bilder og grov vold som vi ikke kan akseptere, sier Solberg.



– Jeg forstår godt at vekterne ønsker økt tilgang til å beskytte seg selv, og det mener jeg må skje i sammenheng med bedre opplæring og utdanning, sier Solberg.



– Skummelt



Senthilkumar mener både Amundsen og Solberg har gode poenger.

SKUMMELT: Jaron Senthilkumar mener det er skummelt å være vekter slik situasjonen er nå. Han er hovedtillitsvalgt i Parat Securitas Foto: Simen Askjer / TV 2

– Tettere samarbeid med politiet, mer kompetansebygging og et større juridisk vern til å ta tak i situasjoner tidligere, er tiltak som kan fungere, sier Senthilkumar.

Det skal ikke være slik det er nå, mener Senthilkumar.

– Slik situasjonen er for vektere nå, så mener jeg det er skummelt.