Latterliggjør været på Østlandet: – En helt vanlig mandag

EKSTREMVÆR: Meteorologisk institutt mente at «Hans» kunne bli det verste ekstremværet på 25 år. Det ble utsted farevarsel på rødt nivå for store deler av Sør-Norge. Foto: Truls Aagedal / TV 2

Kritikken mot Østlandet hagler fra innbyggerne i vest. Det er imidlertid flere gode grunner til at den kraftige nedbøren er mer kritisk på Østlandet.

I helgen ble det slått alarm på Østlandet som følge av ekstremværet «Hans».

Siden har sosiale medier flommet over av kommentarer.

«Østlandet – ekstremvær. Vestlandet – en helt vanlig mandag», skriver en bruker på X/Twitter.



En annen har lastet opp et bilde som viser at det er ventet 30 millimeter regn i Oslo, mot 58 millimeter i Kinsarvik.

«Ekstremvær kontra en helt vanlig dag på Vestlandet», skriver brukeren.



– Bør slutte å le

Selv om enkelte vestlendinger latterliggjør krisestemningen på Østlandet, ble det ifølge ekspertene slått alarm med god grunn.

FLOM: Dronebildet viser oversvømmelse i Leirsund i Lillestrøm kommune under ekstremværet «Hans». Foto: Thomas Evensen / TV 2

– Vestlendingene ler av uværet på Østlandet, men det bør de slutte med, mener Oddbjørn Bruland.



Han er professor i Vassdragsteknikk ved NTNU og har mer enn 20 års forskningserfaring med blant annet hydrologi, flom og naturfare.



Østlandet er nemlig er langt dårligere rustet til å ta imot ekstreme mengder nedbør sammenlignet med andre steder i Norge, ifølge Bruland.

– Er ekstremt

Tirsdag ser værmeldingen relativt lik ut i øst og i vest, ifølge Eli Kari Gjengedal, som er TV 2s værsjef.

100 MILLIMETER: Værmelder Eli Kari Gjengedal forklarer noe av årsaken til at det ble slått alarm på Østlandet da det var ventet 100 millimeter regn på ett døgn. Foto: Geir Johnny Huneide / TV 2

– På Vestlandet er det meldt opptil 70 millimeter regn på ett døgn. Det er stort sett det samme som er ventet på Østlandet, sier Gjengedal.

Det er imidlertid stor forskjell på hvordan nedbørsmengdene rammer de ulike landsdelene, forteller hun.

– Østlandet er ikke rustet for mye nedbør. Når det kommer 70 millimeter regn der, er det ekstremt. På Vestlandet er det også mye, men landsdelen er vant til å ta imot slike nedbørsmengder, sier hun.

Hvis du synes det er kjipt med ekstremvær på Østlandet. Ta en titt på normalværet i Bergen. Dette skaper ikke en eneste overskrift i avisene pic.twitter.com/Jx5El0riAi — Ståle Sørensen (@Staalesorensen) August 7, 2023

Store forskjeller

ÅRSAKER: Hege Hisdal i NVE peker på flere årsaker til at kraftig nedbør er mer alvorlig på Østlandet. Foto: Catchlight/NVE

Også Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) mener det er en vesentlig forskjell på når ekstremvær rammer Østlandet sammenlignet med Vestlandet.

– Det korte og greie svaret på hvorfor det er slik, er at naturen, infrastrukturen og bebyggelsen i Norge er tilpasset nedbørsmengdene som er vanlig for de ulike landsdelene, sier direktør for hydrologisk avdeling, Hege Hisdal, i NVE.



Hun viser til at gjennomsnittsnedbøren per år i Oslo er på under 800 millimeter. I Bergen kommer det årlig rundt 2500 millimeter.

– På Østlandet regner det mye mindre enn på Vestlandet, og det er ikke normalt at det kommer 100 millimeter, sier hun.



Derfor er det også ulike kriterier for farevarsler i de ulike landsdelene.



– Når man bygger infrastruktur, dimensjonerer man også rørstørrelsene etter gjennomsnittlig nedbørsmengder. For eksempel reagerer små vassdrag på Vestlandet relativt raskt på regnet, mens rørsystemene på Østlandet er tregere og tåler mindre, sier Hisdal.

NEDBØR: Flere veier var oversvømt i Lørenskog kommune i Viken mandag. Foto: Daniel Sannum Lauten / TV 2

Må vurdere risikoen

Professor Bruland mener Vestlandet og Østlandet nesten ikke kan sammenlignes.

BEKYMRET: Oddbjørn Bruland ved NTNU ser med bekymring på ekstremværet som rammet Østlandet.

– Vestlandet er mer vant til, og dimensjonert for, mye mer nedbør og hyppigere og kraftigere flommer enn på Østlandet. Med endringene vi nå ser i klimaet, er vi nødt til å dimensjonere for mer nedbør også på Østlandet, sier Bruland.

Professoren forklarer at alle steder hvor det skal bygges bygg eller veier så bruker man statistikk og historisk informasjon om hvor mye nedbør det normalt kommer i det området, samt målinger på hvor stor vannføringen er i elvene dette området.

Denne statistikken er definerende for hvor man bygger og dimensjonerer broer, veier og hus.

REGN: Det kom noen kraftige regnbyger i Oslo mandag, men hovedstaden slapp unna det verste været. Foto: Goran Jorganovich / TV 2

– Samtidig er alt rundt dimensjonering også et kostnadsspørsmål, så man må bestemme seg for hvilken risiko man er villig til å ta. Det er et samfunnsøkonomisk dilemma, sier Bruland.

– Må lære av vestlendingene

Ekspertene er enige om en ting: Været kommer til å bli mer ekstremt framover.

– Siden begynnelsen av århundre så har nedbøren i Norge økt med 20 prosent. Perioder med styrtregn har også økt, sier Hege Hisdal i NVE.



Med mer ekstremvær ventes det også større ødeleggelser, ifølge Bruland.

– Sannsynligvis vil det nok også liv gå tapt på grunn av ekstremværet framover, sier professoren.

Bruland er tydelig på at vi er nødt til å øke kompetansen innen geologi og hydrologi i hele landet og spesielt i kommunene, da den per i dag i stor grad er fraværende eller ikke er god nok.

– Kommunene er pålagt et stort ansvar, og det blir kostbart. Men kostnadene med å ikke sikre, blir mye større enn å sikre.

Eli Kari mener særlig Østlandet må ruste seg for fremtiden og tenke drenering på en helt annen måte.

– Her kan vi lære veldig mye av vestlendingene, sier hun.