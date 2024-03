Latterliggjør politiets «kaffetrakterkontor»

– Vi ville lage en morsom video for å vise hvor meningsløst det er å etablere et politikontor hvor det knapt bor innbyggere, sier Frp-politiker Tor André Johnsen.

– Nå er den tom. Har du drukket opp din og? spør Frp-politiker Tor André Johnsen, og rister på kaffekanna mens han og partikollega Truls Gihlemoen flirer i en humorvideo på Tiktok.

Med et hjemmelaget «Politiet Engerdal»-skilt og beina på bordet, parodierer de hverdagen til lokalpolitiet i området, som kanskje ikke er så langt fra virkeligheten som man skulle tro.

Siden åpningen i oktober har det kun vært to-tre besøkende innom det lille politikontoret. Noen uker er det ingen.



Og det stopper ikke der.

HUMOR: Frp-politikerne lagde videoen i fjor sommer da politikontor-vedtaket ble gjort. Siden åpningen i oktober har det vært få innom kontoret, men videoene har blitt sett til sammen 37.000 ganger. Foto: Innlandet Frp / Tiktok

– Blir mye kaffedrikking

Faktisk viser TV 2s undersøkelser at nesten ingen bruker de åtte politikontorene regjeringen har valgt å åpne i distriktene de siste månedene, som et ledd i den såkalte nærpolitireformen.

Snart kommer det elleve til rundt om i landet.

Satt på spissen er «prisen» for hvert besøk på Engerdal-kontoret rundt 60.000 skattekroner, hvis man tar utgangspunkt i de 6,5 millioner kronene for fem årsverk, husleie og patruljebil.

Denne pengebruken lefler Johnsen og Gihlemoen med i videoen, der Engerdal-politiets «problemer» er forbipasserende lastebiler, fjorårets 40 anmeldelser, og tomme kaffekanner.

– Alle som har sett den har ledd, gitt oss smilefjes og tommel opp. Det er jo ikke noe særlig kriminalitet i Engerdal, så noe må man jo gjøre når man skal sitte der. Da blir det mye kaffedrikking, sier Johnsen til TV 2.



LATTER OG ALVOR: Tor André Johnsen ler når han viser Tiktok-videoen, men blir fort alvorlig når han snakker om regjeringens pengebruk sett opp mot utfordringene politiet står overfor nasjonalt. Foto: Erik Edland / TV 2

– Egentlig veldig alvorlig

Men selv om videoen er humoristisk, er Johnsen klar på at selve saken er blodig alvor.

– Hele situasjonen er egentlig veldig alvorlig. Norsk politi er underfinansiert og sliter med volds- og ungdomskriminalitet i de store byene. Da er det helt feil av regjeringen å opprette symbolske kaffetrakter-kontor på bygda, basert på nostalgi om at man skal ha en lensmann i hver lille bygd og grend.

Han mener regjeringen straks må si opp leieavtalene, og skrinlegge distriktskontor-prosjektet.

– Og så må pengene tilføres hver enkelt politimester i hvert enkelt politidistrikt, slik at de selv kan prioritere hvor de trenger ressursene mest. Akkurat nå trengs de på alvorlig ungdomskriminalitet og økningen i antall drapssaker, sier Johnsen.

– Regjeringen må snu

Parlamentarisk 2. nesteleder i Høyre, Jan Tore Sanner, kaller åpningene «ubegripelige», og sier det ikke blir mer trygghet av flere kontor.

– Det blir mer trygghet av flere politifolk. Så enkelt er det, og regjeringen må prioritere det viktigste først. Regjeringen må snu, og reverseringspolitikken til Senterpartiet må stoppe, sier han.

MÅ LYTTE: Jan Tore Sanner (H) kaller regjeringen tonedøv fordi de ikke lytter til politiets egne råd om hvor pengene bør brukes. Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2

Høyres justispolitisk talsperson, Ingunn Foss sier hele situasjonen er uforståelig.

– Det er helt ubegripelig hva regjeringen holder på med. Det viktigste er at vi har nok politifolk, ikke flere politikontor. Nå må de snu, skriver hun i en epost til TV 2.

Foss mener regjeringen heller bør prioritere å få nyutdannet politi ut i arbeid.

– Høyre foreslo å bevilge nye 400 millioner kroner til å ansette flere nyutdannede politifolk i vårt budsjettalternativ for 2024. Dessverre er regjeringen mer opptatt av å bruke penger på å opprette nye politikontorer.

Mehl: – Mikroskopisk del

TV 2 har tidligere konfrontert justisminister Emilie Enger Mehl (Sp) med kritikken rundt lokalkontorene.



Hun mener det har vært en riktig prioritering å sikre at hele landet har et politi med kjennskap til lokalsamfunnet de skal operere i.

STÅR STØTT: Justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl (Sp) sier det er viktig og riktig at innbyggerne får politi med god lokalkjennskap ute i distriktene. Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2

– I 2023 var det store økonomiske utfordringer i politiet som ikke har noe med disse tjenestekontorene å gjøre, utfordringer jeg jobber med å løse, sa Mehl og la til:

– Det er en usannhet at det er dette som velter politibudsjettet.

– Men når politiet står i en økonomisk presset situasjon, er det riktig å prioritere at noen få mennesker skal få lettere adgang til en politistasjon?

– De nye kontorene er en mikroskopisk del av politibudsjettet sett i sammenheng med de store økonomiske utfordringene, som blant annet skyldes prisvekst og inflasjon, sa hun.

– Hårreisende sløsing

Stortingsrepresentant Ingvild Wetrhus Thorsvik i Venstre advarer mot å avfeie kostnaden for politikontorene som mikroskopisk.

I en Dagsnytt 18-debatt 22. februar, svarte statssekretær Sigve Bolstad (Sp) at kontorene bare koster 0,38 prosent av det totale politibudsjettet.

– At det er det eneste svaret er i seg selv oppsiktsvekkende, men 0,38 prosent er faktisk 100 millioner kroner politiet kunne ha brukt på andre ting, sier Thorsvik til TV 2.

BEKYMRET: Stortingsrepresentant Ingvild Wetrhus Thorsvik (V) mener det er helt avgjørende at skattebetalerne føler pengene går til gode investeringer. Hun frykter politikontorene svekker tilliten. Foto: Sveinung Kyte / TV 2

Hun kaller opprettelsen av politikontorene for «hårreisende sløsing med offentlige midler».

– Behovet for forebyggende arbeid er større enn noensinne. Men i stedet for å øke innsatsen for å hjelpe disse ungdommene, legges forebyggende enhet ned, samtidig som det opprettes et nytt politikontor på Sørumsand. Det er så uklokt at det er vanskelig å begripe.

TV 2 har forelagt justisdepartementet den siste kritikken fra Frp, H og V, men ikke fått svar.