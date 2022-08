Låste dørene og voldtok 16-åring i bil

En 19 år gammel mann er i tingretten dømt til fem års fengsel for to voldtekter. Han var 17 og 18 år på gjerningstidspunktet.

TINGRETTEN: En 19 år gammel mann er dømt for to tilfeller av voldtekt. Dommen er anket i sin helhet og skal opp for lagmannsretten til høsten. Foto: Kristian Myhre / TV 2

Da den 16 år gamle jenta slet med å komme seg over et brudd med kjæresten, foreslo et familiemedlem at hun kunne dra på en kjøretur med nabogutten, som nettopp hadde fått lappen.

Jenta tenkte det ville være fint å tenke på noe annet, og sendte derfor en melding til mannen, som nettopp hadde fylt 18 år.

En uke etterpå møtte hun på overgrepsmottaket.

Det kommer frem i en nylig avsagt tingrettsdom. Saken er anket til lagmannsretten og er berammet på nytt i oktober.

«Ikke vær så kjip»

I retten var tiltalte og fornærmede enige om at de kjørte i omtrent 45 minutter før han stanset bilen ved et vann.

Kort tid etter at de hadde stanset, og mens de satt og snakket sammen, lente tiltalte seg ifølge fornærmede over mot henne og kysset henne.

Da fornærmede reagerte negativt på dette, skal tiltalte ha sagt «Kom an da, ikke vær så kjip liksom.»

Tingretten slår fast at han deretter la ned seteryggen hennes og satte seg over henne, slik at hun ikke kom seg opp.

På dette tidspunktet skal han også ha låst bildørene.

Han holdt henne rundt halsen, befølte henne og kledde av henne klærne, mener tingretten.

«Så hadde han sex med meg og jeg hadde ikke lyst og jeg skrek jo og ble veldig svimmel», forklarte jenta i et tilrettelagt avhør med politiet en uke etter hendelsen.

Retten legger også til grunn at hun besvimte under voldtekten, slik hun selv har forklart seg om:

«Han holdt jo så lenge rundt halsen min at jeg pustet jo kanskje, det her varte i en time og hele den timen hadde han et sånt jevnt tak på halsen min. Så til slutt så ble jeg så svimmel at da ble det bare mørkt, og når det da ble lyst igjen holdt jeg på å si, så var han ferdig.»

Beklaget

«Kle deg ferdig, vi må stikke», sier hun at han sa så fort han var ferdig.

Allerede under kjøreturen på vei hjem skal tiltalte ha sagt unnskyld for det han hadde gjort og beklaget at han hadde «ødelagt dagen hennes».

Da jenta konfronterte han med at han hadde voldtatt henne, skal han ha sagt at ja, det hadde han gjort, men hun var ikke det første, men tredje offeret hans, ifølge hennes forklaring.

Dagen etterpå ville hun skaffe bevis som hun kunne vise til politiet.

Hun tok derfor til Instagram og skrev rett ut på en privat melding at hun mente han hadde voldtatt henne.

Politiets gjennomgang av tekstmeldingene på jentas telefon bekrefter forklaringen:

Fornærmede: «Men du voldtok meg. Innrøm d.»

Tiltalte: «Du sånn serr. E hater meg selv for at e gjorde det. Mener det virkelig e er virkelig lei meg og vet ikkje hva som skjedde. Men skulle ikkje mi starte på blanke ark? E sletter alt her på denne samtalen uansett hva liksom».

Ville roe henne

Den 19 år gamle mannen nektet i retten straffskyld for voldtekt.

Han har forklart at han flyttet seg nærmere jenta i bilen fordi han har hørselsproblemer etter å ha kjørt bil med høyt lydvolum.

Han mener at hun «viste seg etter hvert mer frem og snakket et grovt språk».

Mannen forklarer at det var hun som først tok initiativ til sex, men at hun fort avbrøt dette ved å si «Nei, vi kan ikke gjøre dette.»

Han mener deretter at han sa han ikke ville tvinge henne, hvorpå hun tok av seg alle klærne bortsett fra bh og truse.

Da beveget han seg igjen over i passasjersetet og spurte på nytt «om hun ville».

I dommen står det ingen ting om hva jenta svarte på dette, men mannen har forklart at hun plasserte hånden hans på brystene sine.

Tiltalte har forklart at det første hun sa etterpå var at dette ikke var noe hun ville, og at hun var svært sint og opprørt på vei hjem.

Han sier at han valgte å unnskylde seg fremfor å benekte voldtekten fordi han hadde god erfaring med at det å si unnskyld kunne roe ned opprørte personer.

TV 2 har vært i kontakt med mannens forsvarer, samt bistandsadvokatene i saken. De ønsker ikke å gi noen kommentarer.

Hevder de bare kysset

Den nå 19 år gamle mannen ble også dømt for voldtekt mot en annen jente, i den samme rettssaken nå nylig.

Han var 17 og et halvt år på gjerningstidspunktet, mens fornærmede var 14 år gammel.

Jenta har i et tilrettelagt avhør forklart at han satte seg tett inntil henne, kysset og kledde av henne da de to egentlig skulle se en film sammen etter skolen.

Hun sier at hun ikke visste hva hun skulle gjøre og at hun synes det var vanskelig å si nei.

19-åringen nekter straffskyld for dette og hevder de to aldri gjorde noe mer enn å kysse hverandre.

I den ferske dommen er han derimot dømt for å ha befølt henne, slått penisen sin mot brystene hennes, samt fått henne til å masturbere han.

Også i dette tilfellet sier den fornærmede jenta at tiltalte sende en melding dagen etterpå der han tilkjennega at «...jeg vet du følte deg ukomfortabel, og at jeg vet at jeg gikk for langt. Det skal ikke skje igjen».

Tingretten skriver i dommen at de ikke fester lit til mannens forklaringer og har dømt han til fengsel i fem år for de to voldtektene.

De to jentene er tilkjent erstatning på henholdsvis 250.000 og 150.000 kroner.

Ankesaken er berammet til oktober i år.