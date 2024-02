– Larvik kommune diskriminerer innbyggerne

PÅ BUNN: Statistikk over andelen innbyggere som får tildelt brukerstyrt personlig assistanse (BPA) viser at Larvik kommune ligger lavt i forhold til andre kommuner. Foto: Ingvild Gjerdsjø / TV 2

Larvik kommune har passert 48.000 innbyggere. Ved utgangen av 2022 hadde 14 innbyggere vedtak om brukerstyrt personlig assistanse (BPA).

Det gir et snitt på 0,3 innbygger med BPA per 1000 innbygger i kommunen. Dette plasserer Vestfold-byen i bunnsjiktet sammenlignet både med andre kommuner – og andre byer i samme fylke og nasjonalt.

– Urovekkende

– De store forskjellene vi ser i tilgang på BPA er skremmende høyt, sier Tove Linnea Brandvik, forbundsleder i Norges Handikapforbund.

FORBRUNDSLEDER: Tove Linnea Brandvik er forbundsleder i Norges Handikapforbund. Hun reagerer på de store nasjonale forskjellene i bruken av BPA. Foto: Erik Lundby/ Jubafilm

– Dette tyder på at innbyggere i Larvik ikke får innvilget tjenester i tråd med det som er normen i Norge, sier Brandvik til TV 2.



Brandvik mener funksjonshemmede må finne seg i en type diskriminering som aldri ville vært godtatt i andre sammenhenger:

– Vi ville ikke godtatt at retten til sykepenger ville blitt avgjort av hvilken kommune du bor i, men for funksjonshemmedes likestilling er det bingo hvilke rettigheter du får fra kommune til kommune.



Larvik kommune svarer på kritikken lenger nede i saken.



Den store variasjonen i tjenester til funksjonshemmede mellom kommuner i Norge er noe som også FN komiteen for funksjonshemmedes konvensjon har kritisert Norge for. Tove Linnea Brandvik, forbundsleder i Norges Handikapforbund.

Klepp og Rana på bunn

155 av landets 357 kommuner tilbød minst fem innbyggere BPA ved utgangen av 2022.

Av disse 155 kommunene er det kun Klepp og Rana kommune som har lavere score enn Larvik. Der er dekningen 0,2 BPA per 1000 innbygger.

I resten av kommunene, totalt 202, finnes det ingen SSB-oversikt fordi personvernlovgivningen hindrer kommuner med færre enn fem BPA-vedtak å oppgi eksakte tall.

Norges Handikapforbund reagerer på at Hå, Eigersund, Strand, Vestvågøy, Enebakk og Kragerø, alle kommuner med flere en 10.000 innbyggere, hadde fattet under fem BPA-vedtak.

– Flere av disse er så store kommuner at det ikke gir mening, sier Brandvik.

Staten bør ta ansvaret

Den siste tiden har man sett et «kommuneopprør» i Norge hvor fattigere kommuner kjemper for økonomisk likere forhold.

– Hvor stor rolle spiller anstrengt kommuneøkonomi, når kommuner vurderer BPA?

– Norges Handikapforbund og flere organisasjoner har stilt krav til at BPA- ordningen bør flyttes til statlig nivå for å sikre en likebehandling uavhengig av bostedskommune og for å sikre tilgang på tjenester som dekker behovet de har, sier Brandvik.

BRUKERSTYRT PERSONLIG ASSISTANSE (BPA): Brukerstyrt personlig assistanse (BPA) er et «likestillingsverktøy» som skal sikre likeverd, likestilling og samfunnsdeltakelse for personer med nedsatt funksjonsevne. Ved utgangen av 2022 var det registrert totalt 4.056 BPA-brukere totalt i landet.

Gjennom en BPA-ordning vil en bruker få mulighet til utdannelse, yrkesdeltakelse og et selvstendig liv BPA bidrar til at funksjonshemmede som trenger praktisk bistand kan administrere sin egen hverdag, og selv kan bestemme hvem som skal være assistenter, hva assistentene skal bistå med, og til hvilke tider. I 2015 ble BPA rettighetsfestet i pasient- og brukerrettighetsloven. Lovbestemmelsen gir rett til BPA for personer under 67 år med langvarig og stort behov for personlig assistanse. BPA innebærer at tjenestemottakeren har egne faste assistenter, som han eller hun har arbeidslederansvar for.

– Må endre loven

– BPA-ordningen er et eksempel på en ordning der forventningene fra publikum er større enn det kommunen har mulighet til å tilby, sier kommunalsjef for Helse og mestring i Larvik kommune, Guro Winsvold.

Hun er klar på at kommunen følger loven.

I likhet med svært mange kommuner i Norge sliter Larvik kommune.

PEKER MOT STORTINGET: Kommunalsjef for Helse og mestring i Larvik kommune, Guro Winsvold. Foto: Larvik kommune

– Vi er i en svært krevende økonomisk situasjon og har ikke anledning til å innvilge tjenester på et høyere nivå enn det kommunen er forpliktet til etter loven, sier Winsvold.

Larvik kommune har etter nyttår satt dagsorden og løftet ulikhetene i kommuneøkonomi til topps politisk.

– Skal BPA-ordningen fungere i tråd med forventningen om hva det skal være, må Stortinget ta grep og gjøre endringer i loven. Dette vil også kunne bidra til lik praksis og tildeling på tvers av kommunegrenser.

– Larvik kommune er derfor glad for at TV 2 har fokus på saken, og håper med det at debatten kan løftes nasjonalt der den hører hjemme, avslutter Winsvold.