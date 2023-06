Lars Petter Solås: – Vil gjøre alt for å ikke stå i veien

NACHSPIEL: Det var etter hendelser på et nachspiel under Fremskrittspartiets landsmøte at Solås skal ha opptrådt ubehagelig mot flere journalister. Solås har i ettertid beklaget oppførelsen sin. Foto: Lage Ask / TV 2

Lars Petter Solås ble ekskludert fra Fremskrittspartiet etter en hendelser på et nachspiel under partiets landsmøte i april. Han har selv beklaget hendelsene på egen Facebook-side og omtalt episoden som et «sort hull» i hukommelsen.

Solås ble fritatt fra listeforslaget til Oslo FrP i etterkant av hendelsen, i tillegg til å bli ekskludert fra partiet.



Ønsket fritak

Nå blir Solås tvunget til å stå som toppkandidat likevel etter at Kommunal- og distriktsdepartementet har behandlet klager på vedtaket.



– Mitt klare ønske var å få fritak fra listen og jeg er skuffet over at jeg ikke fikk fritaket, men nå har jeg ikke annet valg enn å godta avgjørelsen fra departementet, skriver han i en melding til TV2.

– Det vil ta litt tid for meg å områ meg med tanken på den nye situasjonen.

Solås berømmer samtidig Magnus Birkelund, som rykket opp som toppkandidat etter at Solås ble ekskludert.

– Han er en glimrende toppkandidat med hjerte for Oslo og jeg vil fortsatt gjøre alt for å ikke stå i veien for at han og FrPs politikk får mest mulig gjennomslag.

Mener valgstyret overkjøres

Det får assisterende generalsekretær i Frp, Helge Fossum, til å reagere.

– Vi synes det er leit at departementet har overkjørt Oslo sitt valgstyre og med det sørger for at det ikke er partiets egne kandidater som står på toppen av valglisten.

Han forteller i en SMS til TV 2 at for partiet er det Magnus Birkelund som er deres øverste kandidat til valglisten i Oslo.



– Vi håper velgerne vil forholde seg til Fremskrittspartiets kandidater som er medlem av partiet, forteller Fossum.

JUBILEUM: Det var under Fremskrittspartiets landsmøte og 50 års feiring av at nachspielet fant sted. Solås skrev på sin Facebook-side at han han fikk i seg for mye alkohol den kvelden. Foto: Kristin Grønning / TV 2

– En trist dag

Bakgrunnen for endringen for Solås er at vedtaket ble påklaget av to privatpersoner og behandlet på nytt i valgstyret 6. juni.

19. juni kom konklusjonen fra Kommunal- og distriktsdepartementet om at klagen ble tatt til følge:

– Valgstyre i Oslo kommunes vedtak om godkjenning av listeforslag til kommunestyrevalget i Oslo fra Fremskrittspartiet opprettholdes med den endring at Lars Petter Solås skal stå som kandidat. Departementets vedtak er endelig og kan ikke bringes inn for domstolene, konkluderer de i dokumentet.



SKUFFET: Leder for Oslo Frp, Andreas Meeg-Berntzen oppfordrer velgerne til å krysse opp andre kandidater på FrPs valgliste. Foto: Kristin Grønning / TV 2

Leder av Oslo Frp, Andreas Meeg Bentzen, sier han er skuffet over avgjørelsen.

– Jeg synes dette er en trist dag når de tvinger en som ikke vil være kandidat til å stå på en liste. Vi oppfordrer velgerne til å krysse av på øvrige kandidater på listen, sier han til TV 2.

– Dette er en ren juridisk vurdering



Det sier avdelingsdirektør i valgseksjonen i Kommunal- og distriktsdepartementet, Siri Dolven til TV 2.

– Fristene i valgloven er klare, og dette skal overholdes. Det er for å ha en forutsigbar gjennomføring av valget.



Hun forklarer at Solås ikke hadde rett på fritak etter fristene valgloven setter. Fristen fra Oslo valgstyre var satt til 2. mai, og søknaden ble ikke sendt inn før 16. mai.

– Slik vi vurderer saken, hadde ikke Oslo kommune grunn til å gi fritak.