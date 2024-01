Lars (47) har autografen til «alle» danskekongene – utenom én

Mange kjenner kanskje igjen Lars Olav Nordbø Karlsen (47) fra TV-suksessen «Heia Tufte» som gikk på midten av 2000-tallet. Eller som leder av supporterklubben til det norske landslaget i fotball.

Det mange ikke vet, er at han også er over gjennomsnittet interessert i å samle på autografer – spesifikt fra skandinaviske statsoverhoder.

I dag ble Fredrik 10. kronet som konge av Danmark. Det betyr at Karlsen nå kan skryte av å ha enda en kongeautograf i samlingen sin.

– Jeg har et takkekort fra barnedåpen til tvillingene, da Fredrik fremdeles var kronprins, forteller samleren til TV 2.

KONGESIGNATUR: Slik ser autografen til Danmarks nye konge ut. Foto: privat

Fredrik den 10. overtok etter sin mor dronning Margrethe 2 søndag.

Hun er den lengst regjerende monarken i Danmarks historie, med 52 år på tronen.

Dronning Margrethe overrasket en hel verden da hun kunngjorde at hun ville gå av som regent under nyttårstalen sin for nøyaktig to uker siden.

Lars Olav Karlsen har naturligvis også fått tak i autografen til den tidligere danske dronningen. To ulike eksemplarer, faktisk.

– Det er et brev som hun sendte ut til journalister i forbindelse med et arrangement, pluss et julekort, sier han til TV 2.

Mangler navnebroren

Til sammen har Karlsen samlet inn signaturer fra 16 av de 17 siste monarkene av Danmark. Fem av dem var også konge av Norge under unionstiden.

– Det har ballet litt på seg opp gjennom. Jeg begynte å samle inn autografer fra fra norske statsoverhoder, før jeg også begynte med de danske, forteller han.

Det er likevel én som mangler. Fredrik den 8., som regjerte fra 1906 til 1912.

– Er det noen i Norge som har en såpass formidabel samling tror du?

– Hvor mange som faktisk driver med dette, det tør jeg ikke si, men jeg tror nok ikke det er så mange som har gått såpass grundig inn for å samle inn alt. Det har vært litt min greie, svarer Karlsen.

FORMIDABEL SAMLING: Karlsen har 8 av 10 autografer fra danske konger med Fredrik til fornavn. Foto: privat/faksimile, Facebook

Stas med kongelige brev

TV-profilen har fått tak i mesteparten av signaturene gjennom auksjoner. Dessuten har han arvet autografer fra andre i samlermiljøet.

– Det er overraskende hva man kan få tak i hvis man følger litt med, sier Karlsen, før han legger til:

– Det er veldig mange brev som er godt bevart. Det å få noe fra kongen var så stort, og de hadde gjerne en større korrespondanse gjennom et liv, både som monark og som kronarving.

TV-PROFIL: Lars Ove Karlsen har også gitt ut noen signaturer selv i sin tide, spesielt da han var aktuell i programmet «Heia Tufte» i 2005. Foto: Jarl Fr. Erichsen

Signaturer fra før 1800-tallet er derimot mye vanskeligere å få tak i. Derfra begynner alt å bli «rimelig obskurt», ifølge Karlsen.

Det aller eldste han har i samlingen sin er en autograf fra Fredrik 2. Han var konge av Danmark og Norge for om lag 450 år siden – fra 1559 til 1588.

– Fredrik 2. arvet jeg etter en eldre mann som hadde jobbet på Slottet, og som også samlet på norske konger, forteller Karlsen.