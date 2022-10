Lar ikke dødsdommen stoppe dem: – Jeg kan leve lenge

Reklamemannen har alltid vært samfunnsengasjert og til tider en høylytt person.

Nå hever han stemmen sin igjen, i boken «Før jeg forsvinner. Om å leve et liv med Alzheimer». Han vil at vi skal snakke høyt om sykdommen det foreløpig ikke finnes noen kur mot – og Ingebrigt Steen Jensen vil vise at livet fortsatt er godt å leve.

Brutal beskjed

Det var kjæresten, Christin Hovde Vestgård (57), som fikk Ingebrigt til å oppsøke lege.

– Hva var det som fikk deg til å reagere?

STØTTER HVERANDRE: Christin og Ingebrigt tar vare på de gode dagene sammen. Foto: Privat

– Vi hadde kjent hverandre i to og et halvt år og han har alltid vært en litt surrete, sjarmerende og til tider glemsk type. Etter hvert begynte han å glemme basisting som navn på mine venner, han glemte å låse dører, og han glemte når jeg kom hjem fra jobben min som purser i SAS.

17. desember i 2021 var Ingebrigt i julestemning og kjøpte julegaver før han dro til Hukommelsesklinikken i Oslo.



Der fikk han den brutale beskjeden. Han hadde fått Alzheimer. Det var helt uventet, og en diagnose Ingebrigt ikke trodde han skulle få.

– Hvilke tanker gjorde du deg, da du fikk den beskjeden?

BILDER AV HJERNEN: Overlege Peter Bekkhus-Wetterberg forklarer hva som har skjedd med hjernen til Ingebrigt Steen Jensen Foto: Privat

– Peter Bekkhus-Wetterberg, overlege for Hukommelsesklinikken, fortalte at jeg hadde en kognitiv svikt og etter all sannsynlighet Alzheimers sykdom, sier han og fortsetter:

– Jeg tenkte: «Er ikke det en helt jævlig sykdom? Den må jeg være åpen om». Der og da bestemte jeg meg for å skrive en bok.

Eldstedatteren Thea (32) var med faren til legen den dagen, og hennes reaksjoner var sterke.

– Thea, som til vanlig ikke har angst, fikk angsanfall på grunn av diagnosen. Hun hadde det helt for jævlig de første dagene. Hennes reaksjon preget meg. Min tanke var at jeg hadde fått en dødsdom.

Skammens diagnose

Til God morgen Norge forteller Ingebrigt at overlegen var glad for at noen som han, en som er profilert og kjent, ville snakke høyt om diagnosen – og ved det slå hull på myter.

SKAMMENS DIAGNOSE: Ingebrigt er opptatt av åpenhet. Ved å fortelle om sin egen diagnose håper han at andre skal snakke mer om demens. Foto: God morgen Norge

– Du har sagt at Alzheimer kan oppfattes som skammens sykdom. Hva mener du med det?

– Det er ikke så mange som snakker om denne sykdommen. Noen tror at mennesker med demens bare går og luller rundt for seg selv. Mange sykdommer, som for eksempel hjertetsvikt, er mer heroisk enn å få demensdiagnosen – den er uheroisk. For min del har det ikke krevd så mye å stå frem, det har ikke krevd mye mot.

Kjæresteparet velger åpenhet

Samboerparet var enig om at de skulle være åpne om diagnosen. Både for egen del, men også for andre som får eller har diagnosen, samt deres pårørende og venner.

– Hvordan påvirker sykdommen kjæresteforholdet deres?

– Dette er mitt første møte med en som har demens. Ingebrigt er en flott mann å ha. Han er snill, raus, setter alle andre foran seg selv og han er opptatt av at de rundt ham skal ha det bra. Samtidig, noen ganger er det en tålmodighetsprøve og jeg merket at han innimellom trenger et puff i hverdagen.

BOK OM ALZHEIMER: Da Ingebrigt fikk diagnosen bestemte han seg for å skrive bok. En bok som kan være til nytte for den som får demens og for deres pårørende. Foto: Kristoffersen Publishing

Boken har på mange måter vært en form for terapi for han. Den er skrevet for at pårørende skal forstå den som er syk, og skjønne hvordan man skal forholde seg til en som har demens.

Etter hans åpenhet rundt egen diagnose, har tilbakemeldingene vært massive.

– Hvordan har den siste uken vært?

– Helt fantastisk. Jeg har motatt så mye begeistring over at noen endelig står frem og sier: «Jeg har Alzheimer». Flere mener at det var på høy tid at dette ble satt på dagsordenen, sier han og utdyper:

– Ansatte i helsevesenet har gitt meg tilbakemeldinger på at dette er veldig viktig, fordi sykdommen er vond og vanskelig som den er. Hvis man skal gjemme den bort blir det enda verre.

Fremtiden

67-åringen er fullstendig klar over at han har en dødelig sykdom, og at prognosene ikke er lovende.

Da barna spurte om han var lei seg for diagnosen, svarte han at det kunne gå bra.

– Jeg kan leve lenge og Alzheimers har jeg sikkert hatt i hjernen i flere år før jeg fikk diagnosen.

Fremover skulle han leve for fulle seil.

PÅRØRENDEMØTE: Ingebrigts fire barn ble invitert til et informasjonsmøte med overlege Peter Bekkhus-Wetterberg ved Hukommelsesklinikken på Ullevåll sykehus Foto: Privat

Overlegen ved Hukommelsesklinikken ga Ingebrigt to råd: Det første var å finne ut hva han vil gjøre mer av og gjøre det nå! Det andre var å senke alt han syntes er skit. Han skulle samle det i en eske og senke det ned på havbunnen.

Ett av ønskene firebarnsfaren snakket om, var en gang å ta de to yngste jentene, Rakel og Lily, med til New York. En reise som nå ikke kunne vente. Derfor gjennomførte de turen i februar.

BARNAS TANKER OG FØLELSER: I boken har Ingebrigts fire barn, Thea, Oskar, Rakel og Lily bidratt med sine tanker og følelser om farens Alzheimers sykdom. Foto: Privat

Ingebrigt er opptatt av at han skal leve et godt liv fremover. Som pensjonist bestemmer han over sin egen hverdag. En hverdag som kan være å besøke moren på sykehjem, spille golf eller besøke Nadderud stadion og Stabæk fotballag. Samtidig holder han kontakt med tidligere kollegaer.

Sammen med kjæresten Christin blir det kulturelle opplevelser, restaurantbesøk og reiser.

– Jeg har tro og håp om at vi skal få mange gode år sammen. Det er en fryd å være sammen med han, forteller Christin.