Lanserte tre chips-nyheter: – Kan være i strid med loven

Professor mener forbrukere kan bli lurt til å betale en høyere pris for navneendring. Men én ting er nytt ved de nye potetchips-posene.

To ganger i året fylles landets butikkhyller med spennende og fristende nyheter.

Blant årets snacks-nyheter finner en tre potetchipsposer fra Kims, nemlig Salt Crunch, Pepper Punch og Paprika Kick.

Posen er merket som «Nyhet» , og en kampanje er rullet ut i sosiale medier for de nye produktene.

Men hvor går grensen for hva som kan kalles en nyhet?

Likt innhold

TV 2 har sammenliknet innholdet i de nye chips-posene, med Kims tre «gamle» varianter med liknende navn: Salt, Salt og Pepper og Paprika.

Både ingredienslistene og næringsinnhold er sammenstilt.

Dette er funnene:

Pepper Punch og Salt og Pepper har helt identisk ingrediensliste og næringsinnhold.

Salt Crunch og Salt har tilnærmet identisk ingrediensliste og næringsinnhold. Salt Crunch er oppført med 0,1 gram mer salt.

Paprika Kick og Paprika har noen små ulikheter på surhetsregulerende middel. Bare Paprika har løk på ingredienslisten. Paprika Kick har 0,1 gram mer salt.

Feilaktig inntrykk av nyhet

– Dette gir inntrykk av produktutvikling gjennom navneendring, og dermed et forsøk på å skape et feilaktig inntrykk av en nyhet eller innovasjon.

Det sier professor ved Norges Handelshøyskole, Tor W. Andreassen. Han er ekspert på innovasjon og markedsføring.

Orklas svar på kritikken kan leses lenger ned i saken.

Andreassen er klar på at produktene er like foruten navne- og designendring, og trekker frem en bekymring ved denne typen produktutvikling.

– Innovasjonen er et nytt navn som kan villede kundene til å se på dette med andre øyne og kanskje akseptere en høyere pris på grunn av nyheten, sier Andreassen.

Kan lett være villedende

TV 2 har også spurt Forbrukertilsynet om Kims driver villedende markedsføring ved lanseringen av de nye potetchips-posene.

Tilsynet vil imidlertid ikke svare konkret på produktene Salt Crunch, Pepper Punch og Paprika Kick, fordi det ikke er ført tilsyn.

På generelt grunnlag mener Forbrukertilsynet følgende:

– Dersom produktene er identiske eller tilnærmet identiske, og det ikke fremgår av hva nyheten ved produktet er, vil markedsføringen lett kunne være villedende og i strid med markedsføringsloven, sier underdirektør Mats Bjønnes og legget til:

– Det må imidlertid gjøres en konkret vurdering.

Ved de nye potetchips-posene fremgår det ikke konkret hva som er nytt. Posen er kun merket med en rød trekant med ordet «Nyhet».

Krymper

En ting skiller imidlertid de nye potetchips-variantene fra de gamle. De nye er 50 gram lettere.

De tidligere variantene Salt, Salt og Pepper og Paprika, inneholdt 250 gram. De nye inneholder altså 200 gram.

Orkla bekrefter at de nye posene skal ta over for de gamle.

TV 2 har forsøkt å finne ut om dette har hatt konsekvens for prisen, men siden den gamle varianten er tatt ut av sortimentet har det vært utfordrende å sammenlikne.

Både Orkla og Norgesgruppen har fått spørsmål om prisen er endret.

– Det er butikkene som setter prisen på varene, svarer kommunikasjonsdirektør i Orkla confectionery og snacks, Elisabeth Aandestad Ekheim.

Norgesgruppen svarer også at det er de enkelte butikkjedene som setter prisen, noe selskapet ikke har oversikt over.

– Helt forskjellige produkter

Kims er en merkevare fra det Stein Erik Hagen-eide leverandørselskapet Orkla. Kommunikasjonsdirektør Ekheim sier at selv om et produkt har samme type smaksnavn betyr det ikke at produktet er identisk.

– Dette er reelle nyheter. Kims Pepper punch, Paprika kick og Salt crunch er helt ny og smaksrike chips, som også har fått et betydelig kvalitetsløft. Smaksopplevelsen er en helt annen, det ser vi tydelig i forbrukertestene vi har kjørt underveis i utviklingsprosessen.

Ekheim forteller videre at tykkelsen på potetskivene er finjustert mange ganger for å finne ut akkurat når chipsflaket er sprøest

– Kryddermiksen er også testet og justert basert på tilbakemeldinger fra forbruker. Så det ligger mye forbrukerinnsikt og utviklingsarbeid bak denne nyheten. Det at potetchipsen er så sprø og smaksrik skyldes det vi kaller for Kims-kuttet, som er måten potetene er skåret på.

TV 2 har stilt flere spørsmål om hvor stor endring det er i tykkelsen på potetskivene, og hvilke endringer som er gjort i kryddermiksen. Uten å få konkrete svar.

– Det er helt forskjellige produkter. I variantene vi ikke lenger lager var chipsen enten flat eller bølget. Nå har vi utviklet et nytt kutt og en annen tykkelse på potetskivene, som i kombinasjon med krydringen gir en helt annen smaksopplevelse og sprøhet, sier Ekheim og forklarer Orkla ikke går ut med detaljer på det nivået som er etterspurt.