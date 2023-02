Lanserte kjempepakke – uten å vite om det er mulig

Vy lanserte kjempepakke for togkjøring, men de har ikke hørt med Bane Nor om det faktisk er mulig.

Kampen om hvem som skal kjøre tog rundt hovedstaden de neste ti årene tilspisser seg.

Kampen står mellom Vy og Flytoget.

Mandag kom Vy med sitt tilbud, her lover de langt flere avganger og flere tog rundt Oslo.

I tilbudet er Flytoget strøket fra kartet. Flytoget mener tilbudet gjør at de blir lagt ned. Det har selskapet sagt til Aftenposten.

Men om tilbudet til Vy lar seg gjennomføre er usikkert, det opplyser Bane Nor opplyser til TV 2.

– Togruter lenger frem i tid, som for eksempel Vys forslag, har vi ikke planlagt i detalj. Det er derfor for tidlig å si noe om vi klarer å innfri alle togselskapenes ønsker, sier Kristina Bolstad Picard, kommunikasjonssjef for drift og teknologi i Bane Nor.

I forkant av tilbudet har ikke Vy rådført seg, eller involvert Bane Nor. Det får TV 2 opplyst av både Bane Nor og Vy.

Kamp om plassen

Store deler av jernbanenettet er allerede overbelastet fordi det er for mange tog på skinnene.

I januar sa Bane Nor til TV 2 at de står ved et punkt hvor man må diskutere om det er for mange tog på jernbanen i Norge.

– Når det blir mange tog, har det også en tendens til å gå utover punktligheten til togene, så det er et dilemma vi står i, sa Sverre Kjenne, direktør for drift og teknologi i Bane Nor til TV 2.

En måned etter uttalelsene leverer Vy altså et tilbud til med flere tog og flere avganger.

Tett i tett

– Det er noen strekninger i Norge hvor det rett og slett er fullt, og det ikke er plass til flere tog, sier Kristina Bolstad Picard, kommunikasjonssjef for drift og teknologi i Bane Nor.

Disse linjene er overbelastet i Norge. Vy har planlagt flere avganger på de samme strekningene.

Lillestrøm - Kløfta.

Oslo S - Lysaker.

Oslo S.

Lillestrøm- Kongsvinger.

Sikre på gjennomføring

Vy forsvarer tilbudet med at nå de nåværende rutene til Flytoget og Vy til sammen gir gode og nye muligheter om det er samlet drift. I tillegg foregår det flere oppgraderinger på infrastrukturen som gjør det mulig.

– Hvor sannsynlig er dette tilbudet?

– Vy er sikre på at planen er mulig å gjennomføre, og vil selvsagt gå i dialog med Bane NOR hvis Vys forslag blir valgt i denne prosessen, sier Åge-Christoffer Lundeby, pressesjef i Vy til TV 2.

– Har dere tatt høyde for kapasitetsproblemene Bane Nor forklarer?

– Vi har lang erfaring og et sterkt fagmiljø innenfor ruteplanlegging, og mener at planen er realistisk med de forbedringer som er planlagt på infrastruktursiden frem til 2026/2027,

Pressesjef i Vy, Åge-Christoffer Lundeby sier til TV 2 at det ikke er normalt å involvere Bane Nor når de jobber med hemmelige tilbud.

Reagerer

I Vys planer er det planlagt ruter på linjer som nå leies av Flytoget. På rutene har Vy satt inn egne regionekspresstog i sine planer. Det til tross for at Flytoget har kontrakt på linjene fram til 2028.

– Det er i overkant arrogant av Vy å rett og slett legge ned Flytoget, ta over våre ruter og selv ta initiativ til å fjerne en av de største suksessene på norsk jernbane, skriver kommunikasjonssjef Ida Fottland i Flytoget i en epost til Aftenposten.

Det er Jernbanedirektoratet som til slutt avgjør hvordan togtrafikken vil avvikles de neste ti årene.

Uryddig

Venstre mener prosessen knyttet til tildeling av togtrafikken på Østlandet, fremstår svært uryddig.

– Vi kan ikke ha det slik at to tilbydere først bes gi et tilbud på hver sin strekning, der de er valgt ut som foretrukket avtalepart, hvorpå man plutselig ber den ene leverandøren komme med et tilbud på hele togtrafikken på Østlandet, sier samferdselspolitisk talsperson André N. Skjelstad i Venstre.