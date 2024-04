Lanserer sexveiviser: – Basics går ikke inn

Det er vår i luften, og snart skal tusenvis av ungdom slippes løs.

Fredag går startskuddet for russetiden i Stor-Oslo. Samtidig øker bekymringen til helsemyndighetene.

– Vi vet at når mange ungdom samles og det er rus involvert, så øker sjansen for at grenser tråkkes over, sier seniorrådgiver Martine Rostadmo i Helsedirektoratet.

Dystre tall

Rostadmo har også en bistilling som overlege ved voldtektsmottaket i Oslo og har erfaring med behandling av voldsutsatte.

– Vi ser at den lyse årstiden vi går inn i nå, med russefeiring, 17.mai, avslutningsfester og fester i parker, også bringer med seg økt pågang til overgrepsmottakene.

BEKYMRET: Martine Rostadmo i Helsedirektoratet har jobbet med veilederen i forbindelse med forebygging av voldtekt. Foto: Helsedirektoratet

I UngVold-undersøkelsen fra 2023 oppga hele 16 prosent av jenter på videregående skole i Norge at de har blitt voldtatt.

– Det vi er bekymret for er at studien også viser at det er jevnaldrende utøvere i 82 prosent av tilfellene. Det vil si at det er vanlige ungdommer som tråkker over grenser, uten at de er klar over det.

I fjor ble flere rystet av rapporten fra Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS). Den viste at én av fem norske kvinner rapporterer å ha blitt voldtatt minst én gang.

Vil du ligge?

Nå vil Helsedirektoratet vise hvordan man skal ligge, på lovlig vis. Onsdag lanseres ligge-veiviseren:

VEILEDER: Slik skal du ifølge Helsedirektoratet finne ut om du kan ligge med noen. Foto: Helsedirektoratet

– Er ikke dette «basics» de fleste kjenner til?

– Det er basics, men vi ser at basics ikke går inn. Derfor må vi gjøre det så tydelig og klart at det ikke er mulig å gjøre feil, forteller Rostadmo.

– Tror dere dette vil virke?

– Hvis vi klarer å forhindre ett eneste overgrep, så er vi egentlig fornøyd.

START: Det er snart russetid for mange avgangselever i landet. Foto: Isac Skjevik Kvello / TV 2

– Vil heller være strenge

Om ikke veilederen når ungdommene direkte, håper Helsedirektoratet å få flere foreldre til å snakke med barna sine om hva som er greit og ikke.

– Vi ønsket å lage et utgangspunkt for gode samtaler rundt samtykke, fordi voldtekt er et stort og alvorlig samfunnsproblem som Helsedirektoratet ønsker å forebygge.

Veilederen fraråder blant annet å ha sex i fylla. Selv om det ofte går bra, er konsekvensene store hvis det går dårlig, utdyper Rostad.

– Vi vil heller være litt strenge enn at noen i fylla eller kokainrus tråkker over andres grenser. Det som skal være en fin tid, kan bli ødelagt av én dårlig vurdering.

Positiv respons

Russen selv er positive til initiativet fra Helsedirektoratet.

– For Russens Hovedstyre Stor-Oslo er det bekymringsverdig at risikoen for seksuelle overgrep er stor i russetiden. Alle fortjener en trygg og sikker russetid, uten ubehagelige opplevelser. Vi er glade for at Helsedirektoratet nå har lansert en «ligge-veiviser», sier kommunikasjonssjef Simen Preus Dovland i Russens Hovedstyre.