Lanserer ny teori om hvordan Birgitte Tengs ble drept

RETTSMEDISINERE: Inge Morild (t.v.) og Per Lilleeng obduserte Birgitte Tengs etter drapet i mai i 1995. Her er de i vitneboksen i tingretten i Haugesund tirsdag. Foto: Frode Sunde / TV 2

Inge Morild har obdusert mer enn 11.000 lik i sin jobb som rettspatolog ved Gades Institutt i Bergen.

I mai i 1995 fikk han og kollega Peer Kåre Lilleng jobben med å fastslå dødsårsaken til Birgitte Tengs.

Tirsdag redegjorde de to obdusentene for hvilke undersøkelser de foretok. Ifølge Morild har han aldri gått så grundig til verks som han gjorde i denne saken.

– Det var så mye rusk og rask på kroppen som ble undersøkt i tilfeller det kunne være hår eller fiber. Jeg mener det ble veldig godt undersøkt, sier Morild i retten.

Omfattende skader

Retten fikk også se bilder av de omfattende skadene Tengs ble påført.

Obdusentene mener at gjerningspersonen kan ha holdt et «kverkegrep» rundt halsen til Tengs, altså at de tror hun ble utsatt for kvelning utført med hender.

ÅSTEDET: Politiets håndtering av åstedet har vært et sentralt tema i retten. Foto: Jan-Petter Dahl / Dagbladet

Ifølge tiltalen døde Tengs som følge av massive hodeskader som ble påført enten fordi hun ble slått med en stein eller fordi gjerningspersonen slo hodet hennes mot en stein.

Obdusentene mener gjerningspersonen brukte stor kraft.

– Vi kan ikke angi eksakt kraft eller hvilken størrelse en eventuell stein har hatt. Basert på skadene, mener jeg likevel vi kan si at det har vært en stor kraft, sier Morild.

VITNET: Peer Kåre Lilleng og Inge Morild forklarte seg for retten tirsdag. Foto: Frode Sunde / TV 2

Mener stein ble brukt

Like ved Tengs fant politiet en 23 kilo tung stein. Man har likevel ikke klart å fastslå sikkert at denne steinen ble brukt i forbindelse med drapet.

– Den store steinen kan ikke ha truffet ansiktet direkte. Da ville skadene vært enda større. Men den kan ha truffet på siden av hodet, sier Morild.

Han forklarer detaljert, basert på de ulike sårene i ansiktet, hvorfor han mener skadene er forenlige med bruk av en stein.

Uten at han vil konkludere, sier Morild at han tror det er en stein som er brukt.

– Det er hudavskrapninger omkring sårene, noe som indikerer at det er brukt en gjenstand. Skadene er helt forenlige med skadene vi pleier å se når noen faller mot stein eller blir slått med stein, sier han.

Ikke funn av sæd

Morild anslår at Tengs ble påført minst 20 slagskader.

Obdusentene har samtidig ikke kunnet utelukke at kvelning «kan ha hatt betydning for dødsårsaken».

På direkte spørsmål fra TV 2 svarer Morild at hodeskadene er dødelige i seg selv, men at kvelningen i hvert fall kan ha hatt betydning for at Tengs mistet bevisstheten.



Hva som skjedde i hvilken rekkefølge, kan de ikke slå fast.



Påtalemyndigheten mener at 17-åringen ble utsatt for et seksuelt overgrep. De har ikke tiltalt Johny Vassbakk (52) for voldtekt, men for drap under særdeles skjerpende omstendigheter.

Obdusent Lilleng slår i sitt vitnemål fast at Tengs hadde en rift i underlivet som han mener stammer fra «en eller annen stump gjenstand».

Samtidig har mikroskopiske undersøkelser ikke påvist sæd.

Fant hårstrå i hånd

Aktor Nina Grande stiller en hel rekke spørsmål, blant annet om obdusentene kan si noe om hvorvidt drapsmannen er høyre- eller venstrehendt.

Aktor: Statsadvokat Nina Grande stilte rettspatologene spørsmål fra aktoratets side. Foto: Frode Sunde / TV 2

– Nei, det gjør man bare på film, responderer Morild.

Det ble funnet flere hår på kroppen til Tengs etter drapet. Enkelte av hårene tilhører verken 17-åringen eller Vassbakk, mens flere hår tilhører avdøde selv.

Obdusentene tror at hår kan ha løsnet da hun ble utsatt for vold mot hodet. Fordi Tengs var svært blodig i hendene, mener Morild også det er sannsynlig at hun har tatt seg til hodet da hun var i live.

Tidligere har det blitt lansert en teori om at Tengs ble påkjørt da hun gikk på den mørklagte veien hjem, men Morild mener at en slik teori kan utelukkes på grunn av de massive og utbredte hodeskadene.

Obduserte Jørgensen – ser likhet

Vassbakk nekter enhver befatning med drapet på Tengs.

Under etterforskningen ble han også siktet for drapet på Tina Jørgensen (20) i Stavanger i 2000. Det er ventet at denne saken vil bli formelt henlagt innen kort tid.

Blant årsakene til at Vassbakk ble siktet for Jørgensen-drapet, er at han ikke har alibi for drapstidspunktet, og at han er en såkalt moduskandidat.

DRAPSOFFER: Tina Jørgensen (20) ble drept på vei hjem fra en bytur i Stavanger i september i 2000. Foto: Privat

Morild var også mannen som obduserte Jørgensen.

– I hvilken grad er det likheter eller ulikheter i skadene?

– Jeg skal ikke si så mye om det, men begge hadde hodeskader fra stump vold, sier Morild til TV 2.

Vassbakk har også nektet enhver befatning med drapet på Jørgensen.