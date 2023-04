Kyr som raper er en klimaversting.

Utslippet av metangass fra drøvtyggere i landbruket tilsvarer omkring 2,5 millioner tonn karbondioksyd i året. Men det er ikke vanskelig å redusere dette utslippet med 25 prosent.

UFRIVILLIG KLIMAVERSTING: Mengden metangass fra kyr og andre drøvtyggere er tilsammen så stor at det er et klimaproblem. Foto: Bjørn Roger Brevik / TV 2

Nå har Q-meieriene startet produksjonen av såkalt klimamelk som reduserer utslippene fra kua betydelig.

Ved å tilsette en spiseskje av et mineraltiskudd per ku i silofôret, reduseres metanutslippet fra kyrne med minimum 25 prosent. Og nå har produksjonen startet i Gausdal.

– Det er egentlig merkelig at ingen i Norge har startet for lenge siden, for teknologien og metoden er forsket på i ti år.

Vi i Q-meieriene liker å være innovative, og I gausdal har vi en produsksjonslinje som kan sikre hele prosessen fra ku til kartong.

Så nå setter vi i gang produksjonen av klimamelk, sier administrerende direktør i Kavli, Kristine Aasheim, til TV 2.

RAPER MINDRE: Kristine Aasheim, i blå kjeledress, er på besøk hos melkebonde Kari Myhre i Gausdal. Foto: Bjørn Roger Brevik / TV 2

Den mer klimavennlige melken skal etter planen komme i salg fra 1. desember, og i første omgang legger Q-meieriet opp til å produsere to millioner liter.

Dersom produktet slår an er meieriet klar til å produsere enda mer.

Kari Myhre er en av de første melkebøndene i Gausdal som er villig til å satse på et mer klimavennlig melkeprodukt.

EN TESKJE ER NOK: En blanding av mineraler og nitrat i silofôret binder metan i kumagen. Dermed raper de mindre og metanutslippet reduseres med 25 prosent Foto: Bjørn Roger Brevik / TV 2

– Ingen kan gjøre alt, men alle kan gjøre noe i klimadugnaden. Men jeg er jo spent på hvordan dette blir tatt imot av forbrukerne.

Så langt har det gått bra.

Kua spiser like mye som før, og melken smaker like godt, sier Myhre.

UTFORDRER: Kristine Aasheim i Kavli ønsker å utfordre det tradisjonelle melkemarkedet med et produkt med lavere klimaavtrykk. Foto: Bjørn Roger Brevik / TV 2

Hun håper etter hvert at all melk produseres på denne måten, og at jordbruket dermed kan redusere en av sine aller største utslippkilder av klimagasser.

Den nye melken vil koste en til to kroner mer enn vanlig melk, men både bønder og meieri tror produktet likevel treffer publikum.

QLIMAMELK: Klimamelken lanseres i september, og Q-meieriene forestiller seg at melkekartongen skal se omtrent slik ut. Foto: Bjørn Roger Brevik / TV 2

– Melkesalget går jo nedover, og vi får mange spørsmål fra forbrukerne om hva vi gjør for å redusere utslippene våre. Nå tar vi dette på alvor, og tror mange vil velge et mer klimavennlig melkeprodukt sier Kristine Aasheim.