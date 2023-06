Lanserer «hotline» for haiobservasjoner

– Vi har fått meldinger om haiobservasjoner fra Harstad og Lofoten allerede.

Nest størst på kloden

Dette sier kommunikasjonsrådgiver Vibeke Lund Pettersen ved Havforskningsinstituttet (HI), bare et par dager etter at de opprettet en egen «hotline» for haiobservasjoner.

Målet er å få folk flest til å melde fra hvis de ser haier som brugde eller håbrann, som er blant de største haiene som svømmer langs norskekysten.

Brugda kan bli mer enn 13 meter lang og veie opptil 19 tonn. Nest etter hvalhaien er den den nest største fiskearten på kloden.



Håbrannen kan bli vel tre meter lang og veie 150–200 kilo, omtrent halvparten så stor som hvithaien – men den er likevel et imponerende syn, og vår største hurtigsvømmende rovhai.

Skremmende haifinne

Verken brugda eller håbrannen farlig for mennesker, selv om det kan være skremmende om man oppdager en haifinne stikkende opp over vannflaten til havs.

Men da gjelder det altså å riste av seg frykten og heller ringe HIs eget «hai-team», som står klare til å rykke ut hvis de får varsler om haiobservasjoner.

Målet er å satelittmerke de mystiske haiene, for å få vite mer om hvor de vandrer og oppholder seg.

– Håper telefonen går varm



I løpet av de siste fire årene har engasjerte observatører meldt inn vel 300 observasjoner av brugde.

Flest haier har blitt sett langs kysten fra Møre og Romsdal til Nordland, spesielt i området rundt Lofoten.

Tidligere har observasjonene blitt registrert på andre måter, men i år er håpet at folk ringer direkte fra båten eller fjæra – mens de ser haifinnen i vannskorpa.

– Vi håper at haitelefonen går varm i sommer. Om du ringer oss, er du avgjørende for at vi får merket hai, sier forsker og merkeekspert Keno Ferter i en pressemelding.

Ser du en brugde eller håbrann i sommer? Ring 55 23 85 60!