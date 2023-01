- Langt mer dramatisk enn forventet

TRIST: Edvard Lie er hovedtillitsvalgt ved Ekornes sin møbelfabrikk i Sykkylven i Møre og Romsdal og var i dag med å gi den tunge beskjeden om at 190 mister jobben. Foto: Arne Rovick / TV 2

– Vi har hatt en ordning med fri en dag i uka og visste at noe måtte skje på grunn av lav ordreinngang. Men at det skulle bli så dramatisk, kom overraskende for mange, sier hovedtillitsvalgt Edvard Lie til TV 2.

Han sitter i en av stresslessene til møbelprodusenten Ekornes i Sykkylven på Sunnmøre etter dagens sjokkmelding til de ansatte. 150 medarbeidere mistet jobben i produksjonen. I tillegg skal 40 årsverk i administrasjonen kuttes.

– Det er en trist dag for Ekornes og de ansatte, mener Lie.

Nedturen startet allerede i første kvartal i fjor og i september fikk 80 ansatte beskjed om at de var overflødig.

HJØRNESTEINSBEDRIFT: Ekornes møbelfabrikk i Sykkylven produserer på det meste 1 500 stressless-stoler per dag. Nå skal produksjonen kuttes. Foto: Per Christian Dyrø / TV 2

– Det er jo lett å være etterpåklok. Vi burde selvfølgelig ikke ha oppbemannet så mye som vi gjorde i 2020. Men ingen kunne jo forutse krig i Europa og alt det andre som påvirker markedet, sier Lie.

Salget stuper

For under pandemien ansatte kinesisk eide Ekornes mer enn 1 000 nye medarbeidere. De klarte ikke produsere nok møbler.

– Veksten var enorm. Nå er det snudd på hodet og vi er nødt til å tilpasse kapasiteten med den ordreinngangen vi har i 2023. Det er mindre etterspørsel etter våre produkt både i Norge og resten av verden. Da er vi dessverre nødt til å nedbemanne, sier konstituert konsernsjef Fredrik Ødegård Nilsen til TV 2.

– Var dere for ambisiøse i oppbemanningen?

– Jeg tror ingen kunne se for seg det som skjedde i første kvartal i 2022 med krig i Europa og de markedsforholdene vi nå har sett. Vår markedssituasjon ble sterkt påvirket av dette og har normalisert seg på lavere nivå, sier konsernsjefen.

TOPPSJEF: Fredrik Ødegård Nilsen er konstituert konsernsjef i Ekornes. Foto: Arne Rovick / TV 2

Ledelsen i Ekornes har forberedt nedbemanningen i flere måneder, men valgte bevisst å vente til etter jul med å varsle organisasjonen om dette.

Konsernsjefen håper det ikke blir flere runder med oppsigelser.

– Vi skal være ydmyke på at 2023 blir et av de mer usikre åra vi har gått inn inn, og vi vet ikke hva dette året bringer med seg. Men vi har ikke planer om ytterligere nedbemanninger nå, sier Ødegård Nilsen.

PREGET: Ordfører Odd Jostein Drotninghaug. Foto: Arne Rovick/TV 2.

Ikke helsvart

Ordfører Odd Jostein Drotninghaug (Sp) i Sykkylven beskriver dagens melding fra Ekornes som svært trist.

– En slik nedbemanning betyr mye for oss fordi vi er veldig avhengig av møbelbransjen. Det blir krevende å skaffe ny jobb til alle, nå som flere bedrifter har det tøft, sier Drotninghaug til TV 2.

Næringsminister Jan Christian Vestre (Ap) synes det er leit at Ekornes må nedbemanne.

– Ekornes er en fantastisk eksportbedrift som jeg virkelig håper skal lykkes.

– Sett i lys av hva som skjer med Ekornes. Hvordan vurderer du situasjonen på arbeidsmarkedet i 2023?

– Det er vanskelig å si. Foreløpig er ledigheten lav. Ekspertene mener den vil holde seg på et lavt nivå og flere eksperter mener at vi har nådd inflasjonstoppen og kanskje rentetoppen i denne omgang, sier Jan Christian Vestre til TV 2.