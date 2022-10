– Langt ifra nok til å redde fastlegeordningen

– Regjeringen viser vilje til en helt nødvendig prioritering av fastlegeordningen, men setter sykehusene i en krevende situasjon, sier president i Legeforeningen Anne-Karin Rime.

Hardt presset

Helsetjenesten er allerede hardt presset, og utfordringene vil bli større i tiden fremover.

Regjeringen foreslår å styrke fastlegeordningen med 690 millioner kroner i 2023, med en helårsvirkning på 920 millioner.

– Dette er langt ifra nok til å redde ordningen, men regjeringen tar et viktig steg på veien mot å gi fastlegene en bedre arbeidshverdag. Nå blir det helt avgjørende at midlene brukes målrettet, slik at flest mulig innbyggere får oppfylt retten til en fastlege, understreker Rime.

– Gitt rammene i dette budsjettet, så kan jeg vel si ta jeg har en begrenset optimisme. Men det er en tydelig vilje til satsing, sier Nils Kristian Klev, som er leder i Allmennlegeforeningen.

Helseministeren: Historisk satsing

– Vi tar krisen i fastlegeordningen på største alvor. Dette er en historisk satsing, sier helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol til TV 2.

Hun påpeker at regjeringen har satt ned et hurtigarbeidende ekspertutvalg som skal foreslå konkrete forbedringer i forkant av statsbudsjettet for 2024.

– Et dystert år

– Det har vært et dystert år for fastlegeordningen, mener Klev, leder i Allmennlegeforeningen.

Det siste året har antall pasienter uten fastlege steget fra 124 000 i oktober 2021 til hele 213 000 pasienter i oktober 2022.

Hele 313 pasientlister står uten fastlege, en økning er på hele 65 prosent på et år.

DYSTERT ÅR: Nils Kristian Klev, Leder Allmennlegeforeningen Foto: Sveinung Kyte / TV 2

I løpet av 2022 har fastlegekrisen kommet mer og mer ut av kontroll, konstaterer Klev.

Lovet kraftfulle tiltak

Legeforeningen har ment at 2,3 milliarder kroner må legges på bordet slik at en kan finansiere utgiftene for om lag 1000 nye fastleger. Disse skal inn for å dempe den totale arbeidsbelastningen for fastlegene.

Senest i august 2022 kom helseminister Ingvild Kjerkol med følgende uttalelse til TV 2:

– Fastlegekrisen er høyst reell, og derfor har regjeringen lovet at vi skal komme med kraftfulle tiltak i 2023-budsjettet.