Langer ut: – Svineri

Fra sibirkulde, store snømengder og et fast underlag, til plussgrader, regn og våt «slush-snø». En trøblete januar med skiftende værforhold har gjort at brøyte- og strømannskap i kommunene har hatt lange dager.



For å oppnå bare veier uten snø og is har det blitt strødd grus og salt utover veier og gang- og sykkelfelt. Spesielt all saltingen tas ikke godt imot av alle.

– Nektet å gå videre

Forrige helg var Stein Schinstad på tur til hovedstaden og Holmlia for å besøke barna.

68-åringen, som bor på Lillehammer, skulle ta seg en gåtur med hunden etter kjøreturen. Men etter å ha gått en liten stund, kom han til en gangvei med våt sørpe, til tross for at det var tolv kuldegrader. Der var det nemlig saltet.

MILDVÆR: Flere steder i Oslo brukes det salt, fremfor grus, for å forbedre fremkommeligheten på gang- og sykkelveier. Foto: Kristin Grønning / TV 2

Det fikk både hunden og hundeeieren kjenne på.

– Trulte gikk ti meter i «slushen» før han stoppet opp og nektet å gå videre. Årsaken var all saltet som svidde under potene, og jeg måtte bære Trulte, som veier 30 kilo, vekk fra den saltede gangveien, sier Schinstad til TV 2.

Og hendelsen fikk 68-åringen til å reagere.

«Hvorfor i all verden må det saltes på gang- og sykkelveier?»

Slik begynte Schinstad, som har en 29 år lang fartstid fra NRK, sitt debattinnlegg i Aftenposten tirsdag.

LABRADOODLE: Her ser du ti år gamle Trulte på en usaltet gangvei i Lillehammer denne uka. Foto: Stein Schinstad

– Bare tull

I et intervju med TV 2 er Schinstad oppgitt, men engasjert og sier at saltingen går ut over hunder og potene deres.

Men den kraftige reaksjonen dreide seg ikke bare om hundens såre poter.

– Det er jo dårlig for miljøet. Salt er natriumklorid. Det fordamper ikke, og blir liggende på veien før det renner ut i grøftene, og potensielt ut i havet. Det kan ikke være bra for naturen. I tillegg er det noe svineri å gå i denne slushen, sier Schinstad.

Han peker på hjemkommunen, Lillehammer, hvor salting ikke praktiseres overhodet.

– Jeg tenker at det bør gjøres som i Lillehammer. Er det glatt og is så bruker man grus – ikke salting!

KRITISK: Stein Schinstad synes ikke noe om salting på gang- og sykkelveier, og ønsker å se en endring. Foto: Lillepress

– De som har etablert som sannhet at salting er det beste, er bare tull. Det er ingen som stiller spørsmål ved at det saltes, men det bør det absolutt gjøres, avslutter han.

– Utrolig ubehagelig følelse

Åshild Roaldset er daglig leder i Dyrebeskyttelsen Norge og støtter opp om Schinstad.

– Det er en utrolig ubehagelig følelse for hundene og gjør det krevende for både hundene og eierne. Salt er irriterende for mange poter og kan være uheldig hvis hundene får for stor dose i seg, sier Roaldset til TV 2.

FORSTÅELSESFULL: Åshild Roaldset erkjenner både hundeeiers frustrasjon og kommunens grunnlag for salting. Foto: Dyrebeskyttelsen Norge

Om det skjer er Roaldset tydelig på at eierne må håndtere potene i form av vask, pleie og bruk av potesalve. Hun påpeker at potesokker er den beste løsningen når man er ute på vinterstid, men er klar over at ikke alle hunder er vant med det.

– Det er lett å forstå hundeeier, men også kommunen som vil unngå lårhalsbrudd og trafikkuhell, sier Roladset.

Roaldset syntes det er en fin oppfordring til kommunen å tenke på både mennesker og dyrene når man salter, men skjønner at det er en vanskelig middelvei på det glatteste.

Også Holger Schlaupitz, som er fagsjef i Naturvernforbundet, syntes saltingen er en uting og ønsker å se en endring hos kommunene.

– Vi ønsker redusert bruk av salt og tenker det er et betydelig potensial for å få til det. Vi har ikke så sterke fakta at vi kan slå i bordet og si at det skal være null salting, da det kan være behov enkelte steder. Men vi mener det likevel må stilles strengere krav til de ansvarlige, sier Schlaupitz til TV 2.

Ser seg nødt til å salte

De ansvarlige for gang- og sykkelveier i Oslo er Bymiljøetaten. Joakim Hjertum, driftssjef for vei og gate i Bymiljøetaten, forteller at de siste dagene med vinterføre har vært utfordrende for trafikken i Oslo.

GJØR TILTAK: Joakim Hjertum sier de aktivt følger med på utviklingen av vinterkjemikalier for å tilegne seg siste nytt om saltprodukter. Foto: Oslo kommune

– Trafikksikkerhet og fremkommelighet vil reduseres dersom hovedveinettet i Oslo ikke saltes. Vi kommer dessverre ikke utenom en eller annen form for salt i vår vinterdrift.

Han påpeker at det er mer stabilt vintervær i Lillehammer enn i Oslo, og at de derfor kan ha en annen vinterstrategi enn man kan i hovedstaden.

Hjertum forklarer at de bruker Statens vegvesens salttabeller og instrukser, og at de har strenge restriksjoner på hvilke veier som skal saltes.

– Vi bruker salt når grus ikke gir tilstrekkelig virkning, eller for å opprettholde bar vei ved kuldegrader og snøvær. Ved spesielle værforhold kan det hende vi må bruke andre strømidler på veinettet. For eksempel kan det da forekomme salting av boligveier og gang- og sykkelveier.

Dyrere



Johan Georg Hall som jobber innenfor drift og vedlikehold i Statens vegvesen svarer slik:

– Vi har forståelse for at salting av gang- og sykkelveier ikke oppleves som entydig positivt for alle. Vi arbeider kontinuerlig med å redusere ulempene ved salting, og det er et mål for Statens vegvesen å holde saltbruken på et så lavt nivå som mulig.

BLØTT: I Oslo er det glatte isflekker og store vannpytter som skaper utfordringer på mange ulike vis. Foto: Kristin Grønning / TV 2

Hjertum i Bymiljøetaten forklarer at de er klar over at salt i store mengder kan være skadelig for miljøet, og spesielt vannmiljøet.



– Per nå finnes det ikke noen klare alternativer til dagens salter som er oppnåelige å benytte innenfor dagens økonomiske rammer. Alternativene er betydelig dyrere i drift og har behov for store endringer i brøyteopplegget, noe som vil bety betydelig økninger i kommunens utgifter til vinterdrift, sier Hjertum.