FRAKTES HJEM: Forsvaret har reist til Malaysia for å frakte kong Harald hjem fra sin private ferietur etter at han ble innlagt på sykehus tidligere denne uken. Foto: Geir Olsen

Det er fire dager siden det norske folk fikk beskjed om at Hans Majestet Kongen var blitt syk på sin private ferietur i Malaysia. Kong Harald har pådratt seg en infeksjon, men er i bedring.

Lørdag ble det også kjent at kongen har fått satt inn midlertidig pacemaker.

Etter flere døgn på sykehuset på ferieøya Langkawi skal kongen snart fraktes hjem til Norge.

Det er Forsvaret som organiserer hjemreisen. Fredag kveld meldte de at det er staten som tar regningen for hjemreisen. Denne havner på over to millioner kroner, noe flere norske medier slo opp.

I ettertid har flere vist misnøye over medias fokus på kostnadene knyttet til returen.

REDNINGEN: Det er dette SAS-flyet som er ventet å frakte kongen hjem fra Malaysia. Foto: Vincent Thian / AP / NTB

Forsvares av Støre

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) sier til TV 2 at han har hatt løpende kontakt med Slottet etter at kong Harald ble innlagt på sykehus i Malaysia.



Lørdag har Støre snakket med kronprins Haakon om kongens helsetilstand.

– I dag har jeg snakket med kronprinsen, som ga meg en oppdatering om inngrepet med pacemaker som ble utført i dag. Det var livlegen som så det som nødvendig, og at det var viktig for å legge forholdene til rette for hjemreisen, sier Støre til TV 2.

DIALOG: Statsminister Jonas Gahr Støre har lørdag snakket med kronprins Haakon om kongens situasjon. Foto: Javad Parsa / NTB Foto: Javad Parsa / NTB

Han forsvarer den anslåtte kostnaden på to millioner kroner for å få kongen transportert hjem. Pengene blir tatt fra forsvarsbudsjettet.

– Jeg tror alle i Norge ønsker at kongen skal komme trygt hjem. Jeg har tatt beslutningen om at vi skal gjøre det som er nødvendig for å få kongen vår hjem. Og at vi som fellesskap dekker den regningen. Det er en beslutning jeg står helt og fullt for. Min oppfatning er at det er bred støtte for det her hjemme.

– Totalt uinteressant

– Norske journalister er så opptatt av penger og økonomi i alle saker at det blir så utrolig smålig – til og med så smålig som dette, skriver kunnskapsministerens politiske rådgiver, Øyvind Jacobsen (Ap), i et Facebook-innlegg.

Han viser til en artikkel i Aftenposten som ble frontet med tittelen «Ambulanseflyet skal hente kongen hjem fra privat ferie. Millionregningen betales over forsvarsbudsjettet».

– Selvfølgelig skal kongen hjem! Hvem som har ansvar for budsjettposten og til hvilken pris – det er totalt uinteressant, fortsetter Jacobsen.

TV2.no hadde også en liknende frontvinkel fredag kveld.

Til TV 2 utdyper Arbeiderparti-politikeren at han også reagerer på at han får nyhetsvarsel på kostnaden.

– Det mener jeg er en ekstrem overfokusering på kostnadsperspektivet, sier han.

Han tilføyer samtidig at han mener det er naturlig at mediene omtaler kostnadene i en artikkel om hjemreisen.

Da TV 2 og flere andre medier publiserte Forsvarets kostnadsopplysning, ble sinne satt i kok i kommentarfelt.

«Det er skammelig at TV 2 gjør penger til en sak når det gjelder hjemreisen til vår kjære konge», skriver en.

«Han er kongen i Norge. Hvorfor i det hele tatt ta opp spørsmål om hva det koster», skriver en annen.



Mener man burde ventet

Redaksjonssjef Magnus Nordmo Eriksen i nettavisen Minerva mener mediene burde ventet med å i det hele tatt omtale beløpet for hjemreisen.

– Grunnen til at jeg reagerer, er at det er en situasjon hvor vi ikke vet Kongens helsetilstand og hvor det åpenbart er såpass alvorlig at han må legges inn på sykehus i utlandet, sier Eriksen til TV 2 og legger til:

– Når enkelte medier da velger å fokusere på prislappen på å hente vårt statsoverhode hjem, som i tillegg er latterlig lav, så synes jeg det er smålig.

KLAR TALE: Magnus Nordmo Eriksen, redaksjonssjef i Minerva, er kritisk til medias dekning. Foto: Privat

– Hadde pressen gjort jobben sin dersom vi ikke hadde undersøkt kostnadene?

– Det er helt fair at man opplyser om prislappen, men ikke at det blir gjort til det viktigste i denne saken. Det er ikke mens dette pågår at man bør fokusere på prislappen, man burde ventet til han kom hjem.

I en kronikk i Minerva går Eriksen enda lenger og kaller dekningen «respektløs og smålig».

Mener alle sider er interessante

Aftenposten-redaktør Trine Eilertsen forteller at hun tror mange kjenner på at de vil ha kongen hjem og at de håper han blir frisk.

– En del synes nok at penger er helt irrelevant i denne saken. Det er nok det denne reaksjonen handler om. Vårt utgangspunkt er jo at vi synes at alle sider ved dette er interessant, også økonomien i det.

Hun mener det er sunt både for Kongehuset og andre å være åpne om det for å unngå spekulasjoner.

– At vi skriver en sånn sak betyr ikke at Aftenposten mener at han ikke burde hentes hjem, påpeker Eilertsen.

RIKTIG: Sjefredaktør Trine Eilertsen i Aftenposten mener det er riktig av mediene å omtale kostnadene knyttet til kongens hjemreise. Foto: Per Haugen / TV 2

– Hvorfor er det riktig å omtale prislappen nå? Kunne man ha ventet til han var hjemme igjen?

– Det er jo nå det skjer. Det er nå det er en nyhet. Vi forholder oss til den informasjonen vi får fra Slottet med tanke på alvorligheten, og mener det er riktig å publisere dette nå.

– Forstår du at mange mener det fremstår smålig?

– Jeg skjønner det veldig godt. Det er reaksjoner på mye av journalistikken vi lager, forteller sjefredaktøren.

– Hadde ikke gjort jobben sin

Også generalsekretær Reidun K. Nybø i Norsk Redaktørforening forsvarer medienes omtale av prislappen.

– Det er viktig at mediene dekker alle sidene ved kongens sykdom, sykehusopphold og hjemreise fra Malaysia. Inkludert i dette er også bruken av offentlige midler. Mediene hadde ikke gjort jobben sin dersom de ikke hadde stilt viktige spørsmål og rapportert om dette, sier Nybø til TV 2.

GJØR JOBBEN SIN: Generalsekretær Reidun K. Nybø i Norsk Redaktørforening mener mediene gjør det de må. Foto: Tom Rune Orset / TV 2

Hennes inntrykk er at både kongen selv og kongehuset forstår dette.

– Så står det selvfølgelig alle fritt å mene noe om mediedekningen. Det må også mediene tåle. Og det er viktig at også denne kritikken kommer fram som en del av debatten – også i de redaktørstyrte mediene.