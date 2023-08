Langer ut mot Erna Solbergs «Hans»-utspill

SKUFFET: Eivind Trædal i Oslo MDG sier han er skuffet over det Erna Solberg sier om ekstremværet. Foto: Jan Helge Rambjør / TV 2

MDGs Eivind Trædal har lite til overs for Høyre-lederens værstikk. – Jeg blir oppgitt.

Tirsdag besøkte Høyre-leder Erna Solberg Groruddalen i Oslo for å drive valgkamp. Og hun lot seg ikke stoppe av dårlig vær.

– Det er ingenting med «Hans» i Oslo som har vært ekstremt i det hele tatt. Det er som en vanlig september i Bergen, sa Høyre-leder Erna Solberg i et intervju med Dagsavisen.

UNDER PARAPLYEN: Erna Solberg sparket i gang Høyres valgkamp i Groruddalen i Oslo tirsdag. Hun lot seg ikke stoppe av «Hans». Foto: Beate Oma Dahle/ NTB.

Utspillet har fått flere til å reagere. Blant dem er MDGs gruppeleder i Oslo, Eivind Trædal.

Han har lite til overs for Solbergs værstikk.



– Kunnskapsløst

– Det framstår som både kunnskapsløst og respektløst når det er hundrevis av mennesker som frykter for hus og hjem på Østlandet, sier MDG-profilen.

Han forstår at det kan være fristende for folk på Vestlandet og i Nord-Norge å fleipe om hvordan østlendingene takler været.

Men Erna Solberg burde holde seg for god for det, mener Trædal.

– Det er skuffende og jeg blir oppgitt. Jeg misliker når politikere bruker denne typen hendelser til å slå billig politisk mynt. Dette er noe vi må ta veldig, veldig alvorlig.

Flere eksperter TV 2 har snakket med mener det er god grunn til å ta ekstremværet «Hans» på alvor.



Østlandet er nemlig er langt dårligere rustet til å ta imot ekstreme mengder nedbør sammenlignet med andre steder i Norge.

Det er også budskapet til Trædal.

– Ja, i noen deler av landet er stiv kuling ganske vanlig, og i andre er det ikke. Noen steder kan man takle 100 millimeter nedbør, andre steder kan man ikke det. Dette bør alle våre fremste politikere ha i pannebrasken.

– Tar det på alvor

Erna Solberg er forlagt kritikken fra Trædal.

Hun understreker at hun snakket om hvordan været var i hovedstaden tirsdag.



VALGKAMP: Høyre-leder Erna Solberg banket på dører i Groruddalen tirsdag. Her sammen med partiets ordførerkandidat i Oslo, Anne Lindboe. Foto: Beate Oma Dahle/NTB.

– Det Dagsavisen spurte meg om i går var hvordan det var å gå på husbesøk og drive valgkamp i regnet i Oslo, og der er jo situasjonen heldigvis ikke så dramatisk. Her i byen har vi så langt kommet unna med veldig håndterbare mengder nedbør, sier Solberg til TV 2.

Høyre-lederen understreker også at hun tar hun ekstremværet «Hans» på alvor.

– Det vi ser i deler av Sør-Norge nå et uvanlig og ekstremt vær som er både vått, vilt og livsfarlig. Mange opplever usikkerhet, nabolag må evakueres og folk får hjemmene sine rasert og ødelagt. Noen tettsteder er fullstendig isolert, og det kommer stadig meldinger om nye lokalsamfunn som rammes, sier Solberg.

– Fleipet om hjemmekontor

Trædal mener utspillene likevel ikke sømmer seg.

– Generelt sett er det dumt av politikere å spre lettvinte og kunnskapsløse holdninger til denne type vær. Hun fleipet jo også med at det ikke var nødvendig å oppfordre til hjemmekontor i Oslo i går, sier Trædal.



Mandag kveld oppfordret Raymond Johansen Oslo-borgere til hjemmekontor på grunn av værvarselet.

– Vi bergensere kunne ikke jobbet vi, hvis vi ikke skulle jobbe på sånne dager, sa Solberg i intervjuet med Dagsavisen.

– Det kan man si i etterpåklokskapens lys. Men jeg mener det er viktig at den til hver tid sittende byrådslederen tar ekstremværvarslene på alvor. Og så kan vi heller være glade når været ikke slår til, lyder beskjeden fra Eivind Trædal.



STØTTE: Eivind Trædal mener det var riktig av byrådslederen i Oslo å ta forholdsregler i forbindelse med ekstremværet. Foto: Jan Helge Rambjør / TV 2

Han mener Oslo-borgere skal være sjeleglad for at «Hans» ikke har rammet hovedstaden like ille som antatt. Solberg bør dermed ikke fleipe med dette.

– Det verste hun bidrar til er å undergrave respekten for neste gang det kommer et slikt varsel, sier Trædal.

Vil snakke om klima i valget

Det er 33 dager til årets lokalvalg braker løs.



Flere politikere TV 2 har snakket med mener valget må ha et tydelig fokus på klima og miljø.

MDGs Trædal mener at Norge er lite forberedt på å takle ekstremvær som «Hans».

Det er politikernes jobb å takle. Også de i opposisjon, mener han.

OVERSVØMMELSE: Store deler av Sør-Norge er rammet av ekstremværet «Hans». Dronebilder viser omfanget av oversvømmelsene i Nesbyen i Hallingdal. Foto: Tore Haraldset

– Når det kommer til forberedelser på klimaendringer, og hvorvidt vi er rustet for å håndtere mer nedbør og andre problemer, ligger vi langt bak skjemaet. Det har Solberg også et ansvar for. Hun var jo statsminister i åtte år.

– Ekstremværet vi ser nå er en god anledning til å holde våre fremste politikere ansvarlige, både for den politikken de har ført, og den de vil føre, legger Trædal til.

Erna Solberg mener også vi må forberede oss på mer ekstremvær framover. Verden vil oppleve mer tørke, utholdelig varme, oversvømmelse og flom.

– Vi har en stor jobb foran oss med å kutte klimagassutslipp, tilpasse oss endringene som skjer, og med å sikre at beredskapen vår er god nok til å håndtere krisene, sier hun.