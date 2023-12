Lange køer midt på dagen

Tomme busser og pendlertog kombinert med lange køer i butikkene, kan vitne om at flere nordmenn har tatt tidlig juleferie i år.

Da TV 2 besøkte Strøm-Larsen i 14-tiden onsdag, er slakterforretningen stappet til randen med mennesker som skal sikre seg ferskt kjøtt til julemiddagen.

FULLT: Flere måtte vente utenfor, for inne på Strøm-Larsen var det helt stappfullt midt på dagen, onsdag. Foto: Gorm Røseth / TV 2

Køen strekker seg ut døra, og inne står folk tett med kølapper i hendene. Bak kjøttdisken jobber de ansatte iherdig for å hjelpe.

En av kundene, Christian Falkenberg, forteller at han besøker Strøm-Larsen for første gang.

– Jeg visste at det kom til å være mange her, men hadde ikke regnet med at det skulle være så fullt, forteller han.

Han forstod raskt at handelen ville ta tid.

TRANGT: Også bak disken var det folksomt. Det krever mange ansatte å håndtere så mange kunder. Foto: Gorm Røseth / TV 2

– Jeg tok en liten helomvending. Jeg kom, trakk kølapp, dro for å gjøre andre ærender, og nå er jeg tilbake, smiler han.

– Fullt trøkk hele uka

Den lange køen vitner om at flere har god tid. Slakter og eier av butikken, Jan Strøm-Larsen, kan bekrefte at det har vært stor trafikk den siste tiden.

– Her har det vært fullt trøkk hele uka, egentlig. Det er jo nå det begynner for alvor, for nå kan folk kjøpe ribba fersk og ha den i kjøleskapet.

Erfaringen hans er at jula pleier å være lik fra år til år, og at det vanligvis setter inn for fullt den 20. desember.

SJEFEN: Jan Strøm-Larsen, som driver Strøm-Larsen på Torshov, forteller at de har hatt full butikk hele uken. Foto: Gorm Røseth / TV 2

– I dag har det vært like mye folk her fra vi åpnet og helt til nå, og jeg tipper det holder seg sånn ut dagen, sier han.

– Hvorfor tror du folk har anledning til å stå her i kø på en vanlig onsdag?

– Noen har sikkert tatt seg fri fra jobb for å kjøpe julegaver, og for å planlegge frem til jul.

KØ: Lange køer har det vært også andre steder i landet. Her fra et kjøpesenter i Tromsø. Foto: Daniel Berg Fosseng

– Allerede ferie

Presseansvarlig i Norwegian, Eline Hyggen Skari, forteller at flyselskapet kan se tydelige tegn på at flere reiser nå.

– Mye kan tyde på at folk allerede har tatt ferie. Vi ser i aller høyeste grad en oppsving denne uken.

Hun forteller at de travleste reisedagene er torsdag, fredag og lørdag, men at det er stor trafikk hele uken.

– Også i dag og de to siste dagene har vi hatt mange reisende, sier hun.

Flyselskapet har satt inn ekstra avganger på grunn av den store pågangen.

SER TREND: Eline Hyggen Skari er presseansvarlig i Norwegian, og har lagt merke til at flere reiser tidlig denne uken. Foto: Thomas Brun NTB

Skari opplever en ny trend i år, som hun ikke har sett i så stor grad tidligere.

– Mange reiser på utenlandsreiser og blir borte en uke lenger enn de har gjort tidligere. Flere blir faktisk borte frem til 6. og 7. januar, forteller hun.

Hun legger til at selskapet også har høy trafikk innenriks, selv om det fremdeles er noen dager igjen til jul.

Matpakker byttet mot julepakker

Også reisemønsteret på togene tyder på at nordmenn er i feriemodus allerede. På Oslo Sentralstasjon var det svært mange som slepte på store tunge kofferter onsdag.

JULETOG: Vy registrer færre pendlere, men flere store kofferter. Foto: Aage Aune / TV 2

– Vi ser at det denne uken har endret seg fra arbeidsreiser til mer langreiser. Nå er matpakkene byttet ut med julepakker, sier kommunikasjonssjef i Vy, Åge-Christoffer Lundeby.