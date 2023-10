Lange køer: – Det er sirkus

KØ: Snøværet har ført til lange køer flere steder på Østlandet mandag. Her mellom Lamberseter og Ryen på E6 Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2

Det har kommet store mengder snø på Østlandet siden mandag morgen. Det har kommet brått på mange, og skapt vanskeligheter for både privatbiler, lastebiler og busser.

På E18 i Ørje i Østfold har en lang rekke vogntog på sommerdekk skapt store problemer. De har slitt med å komme seg opp den siste bakken til svenskegrensen.

– Det er flere kilometer med kø, og mange har stått der i mange timer. Politiet kaller nå ut blant annet Røde Kors for å forsyne bilister med vann og tepper om det skulle være behov, skriver Øst politidistrikt på X/Twitter.

Operasjonsleder Svein Walle sier til TV 2 brøytebiler og andre som har kommet til for å hjelpe, også har fått problemer og flere har kjørt av veien.



– Vi vet ikke hvordan vi skal få løst det opp. Det er sirkus, det kan jeg love deg.



STENGT: Det har kommet mye snø på E18 ved svenskegrensa. Politiet har stengt veien. Foto: Statens vegvesen

Walle sier de nå jobber med å finne ut hvordan de skal få evakuert de som sitter i personbiler. Politiet har blant annet stengt veien inn til i Norge, slik at de kan bruke denne veibanen fritt.

– Men det er ingen «quick fix». Vi får se hvor godt vi lykkes, sier han.

Også den gamle E18-veien skal nå være stengt, ifølge Smaalenenes Avis.

Evakuerte nyfødt

Også på E18 ved Telemarksporten i Porsgrunn ble Røde Kors kalt ut for å bistå.

Kaoset på E18 startet ved 13.30-tiden, etter at et vogntog fikk problemer og stanset. Både bergingsbilen og brøytebilen som ble sendt for å bistå fikk selv problemer i snøværet.

STANS: Det er lange køer på E18 gjennom Porsgrunn. Foto: Frode Sunde / TV 2

Ved 18-tiden evakuerte to politipatruljer ut to barn, et av dem et spedbarn, ut av køen. To timer senere var kaoset bare blitt større.

– Køen har spredd seg langt ut på veinettet, noe som gjør at køen flytter seg med svært sakte fart, til tross for et åpent kjørefelt ved traileren. Røde Kors er varslet og er på vei ut for å bistå de som har behov for hjelp, skriver politiet klokken 19.54.

Klokken 20.38 opplyser Vegtrafikksentralen sør at veien er åpnet igjen ved Telemarksporten.

– Det er forventet at det fortsatt vil være forsinkelser på strekning Rugtvedt – Porsgrunn en tid fremover, skriver de.

Røde Kors' mannskap er også blitt dimmitert fra oppdraget i Telemark.

Køen er nå på vei til å løse seg opp, og våre mannskaper blir dimittert. pic.twitter.com/2UWedPrEOn — Telemark Røde Kors Hjelpekorps (@TelemarkRKH) October 30, 2023

– Bør revurdere

Også i Oslo har snøværet skapt store utfordringer.

Operasjonsleder Rune Hekkelstrand i Oslo politidistrikt har mandag kunne konstatere at mange bilførere ikke har vært flinke nok til å ta hensyn til at værforholdene endret seg over natten.

– Dette har medført store forsinkelser for andre trafikanter, legger han til.



Vegtrafikksentralen kommer med en klar oppfordring til alle bilister.

– Hold god avstand. Alle med sommerdekk bør revurdere hva de driver med, sier Tale Eikeset, trafikkoperatør i Vegtrafikksentralen.

Også flere bussruter (35, 54 og 37) er innstilt i Oslo.

Pressevakt Sofie Brun i Ruter sier de trolig vil har forsinkelser og innstillinger ut kvelden, og hun sier at T-bane og trikk er det tryggeste alternativet for de som må reise.

– Om man er i områder med mye forsinkelser, ville jeg vurdert å la være å reise, sier Brun.