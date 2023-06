Lang vei hjem for Aleah (3) og mamma: – Helt sinnssykt

«Jeg sitter på Jekta i Tromsø med en treåring etter å ha vært på UNN, og Pasientreiser nekter å strekke seg for at vi får et tidligere fly hjem til Alta og Widerøe skal ha over 5000,- for 30 minutter i lufta.

Er det noen som skal kjøre Tromsø-Alta nå snart?».

Mandag var begeret fullt for tobarnsmor Maiken Emilie Persvang (30) fra Alta, som blåste ut sin frustrasjon på Facebook.

TO HULL I HJERTET: Aleah (3) reiser jevnlig til kontroller på Universitetssykehuset (UNN) i Tromsø. Foto: Privat

Hun og datteren Aleah (3) var i Tromsø, og hadde ventet hele dagen på å få fly hjem til Alta etter en kontroll på Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN).

«Helt sinnssykt»



Aleah er født med to hull i hjertet, og reiser jevnlig til kontroller på UNN.

Men selv om hun er erklært frisk, og derfor ikke får tilpasset reisen på medisinsk grunnlag, kan reisetiden bli i overkant lang både for mor og datter.

– Vi var oppe klokken 05, og var ferdige på sykehuset halv elleve. Likevel fikk vi ikke fly hjem før klokken 20:55, sier Persvang.

Det er strenge regler hos Pasientreiser som kan gjøre reisetiden både lang og slitsom – og det handler om økonomi.

Persvang forsøkte å be om en tidligere retur da hun bestilte reisen, noe Pasientreiser vendte tommelen ned for.

– Jeg fikk til svar at billettene til en tidligere flyavgang ble for dyre. Jeg sjekket Widerøe selv, det kostet litt over 5000 kroner. Pasientreiser betaler så vidt jeg vet ikke like mye for flybillettene – men de mente altså at tidligere fly var for dyrt, med mindre jeg kunne framvise legeerklæring med en medisinsk grunn, sier Persvang.

Hun ringte både fastlegen og UNN for å få hjelp med en legeerklæring, men fikk avslag begge steder.

– Aleah er jo frisk – men reglene er altfor rigide, sier Persvang, som mener det må utvises skjønn i saker der små barn, eldre, funksjonshemmede og folk med smerter – som for eksempel nyopererte – er involvert.

Hun mener det er «helt sinnssykt» for en treåring å måtte tilbringe om lag 15 timer i Tromsø for en undersøkelse som bare tar 20 minutter.

«Hun har vært bra tålmodig allerede, men mora er dritt lei og jentungen sover for øyeblikket på en benk», skriver den slitne og frustrerte moren, som tok med datteren på kjøpesenteret Jekta i nærheten av flyplassen.

Kommentarflom

SLITEN: Aleah (3) sovnet på flyplassen etter en lang dag med reising og sykehusbesøk. Foto: Privat

Og mens lille Aleah sov på benken, strømmet kommentarene inn til Persvangs Facebook-innlegg – for problemstillingen er slett ikke ukjent for folk i nord, som ofte har lang og kronglete reisevei til behandlingsstedene.

«Pasientreiser er rigide på akkurat dette! Skjedde med oss også og satt med nyoperert barn i 8 timer på overfylt flyplass», skriver en mor.

En annen kvinne hadde nettopp fått en opprivende beskjed om at hun var kreftsyk, men måtte likevel vente til siste flyet gikk – delvis i sjokk.

«(jeg fikk beskjed om at) ingenting kunne gjøres og at jeg ikke hadde rett til å «stille så mange spørsmål» når jeg gråtkvalt spurte om det fantes muligheter for å være med på en tidligere avgang», skriver hun.

«Alle politikere burde bo i nord (helst i Finnmark) en vinter. Kanskje de hadde forstått hvilke utfordringer det er når veier er stengt og man ikke kommer seg til sykehus», skriver en annen.

Firkantet

Hun forsøkte en stund å skaffe bilskyss hjem til Alta, som – til tross for nesten seks timers kjøring – ville fått henne og datteren tidligere hjem til Alta.

– Det hadde vært bedre å kjøre bil enn å sitte i Tromsø og kope, mener hun, og legger til at noen foreslo dagopphold på pasienthotellet eller et annet hotell i Tromsø.

– Men det blir for dyrt, sier tobarnsmoren, som for tiden ikke er i arbeid.

Persvang har forståelse for at Pasientreiser har et regelverk å forholde seg til, og at ansvaret for dette ligger hos politikerne.

– Det må en endring til, for det kan ikke være slik for folk som bor i distriktet, sier hun.

Fikk middagsinvitasjon

Det drysset dog litt hverdagsmagi over Persvang og datteren på den lange ventedagen i Tromsø.

For da småbarnsmoren Tina Victoria Hammari så innlegget på Facebook, inviterte hun like godt de to fremmede på middag.

PÅ BESØK: Aleah (3) og Maiken Persvang ble invitert på middag hos fremmede i Tromsø. Foto: Privat

– Det var veldig koselig, og praten gikk. Det ble skapt et nytt vennskap, og vi skal nok møtes igjen sier Persvang, som var svært takknemlig for den overveldende gjestfriheten.

Langt og tungt

– Det høres hyggelig ut med middag! Men det skal ikke være slik at fremmede må forbarme seg over folk på reise, sier Mette Eriksen, som er et av to pasient- og brukerombud i Troms og Finnmark.

Hun sier til TV 2 at Persvangs historie ikke er unik – men bare et av mange eksempler på et altfor firkantet regelverk, som gir lite rom for skjønn og sunn fornuft når folk bor langt unna sykehusene.

Særlig Finnmark byr på ekstra utfordringer, med sine tynt befolkede områder og krevende reisemåter som ofte involverer buss og båt der flyene ikke går.

FULL FORSTÅELSE: Pasient- og brukerombud Mette Eriksen i Troms og Finnmark skjønner godt at Maiken Persvang reagerer på den lange reiseveien. Foto: Benjamin A. Ward

– At Pasientreiser alltid krever rimeligste reisevei, kan gjøre reisen forferdelig lang og tung for enkelte, sier hun.

– Ingen kosetur

Hun forstår godt at Persvang reagerer.

– Alle har rett til å få behandling av god kvalitet. Da må man også få anledning til å komme til og fra behandling på en god måte. Det er ikke en kosetur disse menneskene skal på. De skal til behandling, sier hun.

– Regelverket må gjennomgås, og helse- og omsorgsministeren har fått beskjed om å se nærmere på dette, sier hun.

Pasientombudet har for øvrig registrert at klagefrekvensen har gått ned i Finnmark, noe hun tror skyldes at folk rett og slett ikke orker å klage mer.

– De har bare funnet seg i det, sier hun.

Et annet, og kanskje enda mer alvorlig, problem er at folk med lang og krevende reisevei kan miste motivasjonen for å reise til behandling.

– Dette har vi sett eksempler på, og det er jo selvfølgelig ikke bra, sier Eriksen.

«Det haster»

13. juni mottok helse- og omsorgsministeren et skriftlig spørsmål fra Irene Ojala (partiet Pasientfokus) om saken.

«(…) det haster med forbedringer i pasientreiseordningen. Barn, kreftsyke og eldre pasienter i distriktene, også i Finnmark, opplever utrygghet og frustrasjon blant annet knyttet til ugunstige reisetider, og uttrykker at det er behov for forbedringer i praksis, raskt», skriver politikeren.

Departementet opplyser at de vil svare Ojala innen seks virkedager.

TV 2 har stilt følgende spørsmål til helse- og omsorgsministeren:

– Hva konkret kan helse- og omsorgsministeren si til pasient- og brukerombud Mette Eriksen i Finnmark? Hvor lenge skal småbarnsforeldre, eldre og smertepåvirkede vente på en tilpasning av regelverket?

– Hvorfor tar dette så lang tid?

– Hva tenker helse- og omsorgsministeren om de to nevnte tilfellene (småbarnsmoren og kvinnen med kreftdiagnosen)? Bør folk i Finnmark tåle mer enn andre?

Torsdag svarer statssekretær Truls Vasvik i Helse- og omsorgsdepartementet følgende i en epost:

– Det er viktig at vi har et regelverk som ivaretar pasientens rettigheter når det gjelder reiser til helsetilbud. Departementet arbeider nå med et høringsnotat om endringer i pasientreiseforskriften. Vi tar sikte på å sende det på høring til høsten, skriver statssekretæren.

– Hva tenker du om svaret fra departementet, Mette Eriksen?

– Hvis jeg skal være grei, så er jeg jo glad for at de tar det opp og skal gå gjennom regelverket, sier Eriksen.

– Hvis du ikke skal være grei, da?

– Dette burde gått i orden for lenge siden. Det er ingen ny problemstilling, og det går for sakte.