Lang øl-kø: – Jævlig dumt å gå tom

Bar- og restauranteiere frykter for varebeholdningen, samtidig som startskuddet endelig har gått for utepilsen.

KØ: Anslagsvis 150 bar- og restaurantansatte stod opp tidlig for å sikre seg øl og mineralvann som følge av storstreiken. Foto: Leslie Tangen / TV 2

– Det er litt kaos, sier Kjell Grønningen.

TV 2 møter han på parkeringsplassen utenfor Ringnes sitt «Cash & Carry» på Bryn i Oslo, som er en butikk med salg til kunder med salgs- og skjenkebevilling.

Utenfor utslaget står omtrent 150 bar- og restaurantansatte, og noen av dem har stått over to timer i kø.

Grønningen var tidlig ute, og ruller seks store fat med øl frem til bilen.

– Jeg har kanskje stått en time i kø, men det er jævlig dumt å gå tom for drikke når du driver pub, sier han.

BEKYMRET: Bar- og restaurantbransjen frykter konsekvensene av storstreiken. Foto: Magnus Nøkland / TV 2

– Trist

Over 25.000 medlemmer i LO og YS tatt ut i streik fra mandag morgen. Det har blant annet ført til at Ringes og Hansa Borg har full produksjonsstopp.

– Sannsynligvis vil det ikke gå mange dager før det er tomt for våre produkter i hyllene, sier Nicolay Bruusgaard, kommunikasjonssjef i Ringnes, til TV 2.

Han har sympati med bar- og restaurantbransjen, som risikerer å få mangel på en rekke drikkevarer.

– De har akkurat kommet seg etter en tøff pandemi, og nå er de redde for å oppleve tomme kraner igjen, sier Bruusgaard.

Flere i restaurantbransjen har imidlertid tatt saken i egne hender. Utenfor «Cash & Carry» er det usedvanlig lang kø for å sikre varebeholdningen.

– Dette er desperate bar- og restauranteiere som ønsker å sikre seg noen dråper før det blir tomt, sier Bruusgaard.

– Folk vil ha øl

Kjell Grønningen driver Bohemen sportspub. Han er ærlig om at streiken ikke har den beste timingen, nå som endelig varmen har meldt sin ankomst i Oslo.

– Vi får håpe det går fort over dette her, sier han, mens han laster flere tunge pappesker inn i baksetet.

Mike Latch forteller at han ventet så lenge i kø at han måtte ta et pust i bakken og hvile ryggen.

– Har du sett på værmeldingen? Det skal bli opp til 20 grader. Det tar tid å få i gang produksjonen igjen, så det er viktig å sikre seg litt varer, sier han.

Kan gå tomt

Også Anita Hansen har også måttet stå i kø i godt over en time.

– Folk vil ha øl uansett. Heldigvis er det god stemning i køen og solidaritet i gruppa, sier hun.

Hansen driver en bar i Gamlebyen i Oslo. Hun var på plass i god tid før utsalget åpnet, noe hun tror var en klok avgjørelse.

– Det er fortsatt litt varer der inne, men jeg tror ikke det varer så lenge til.

BUNKRER OPP: Anita Hansen laster bilen full av varer. Foto: Magnus Nøkland / TV 2

Blir bekymret

Gani Angeles har også tatt turen til Bryn for å sikre varebeholdningen til restauranten Mikes Corner i Bjørvika.

– Det er veldig fint vær, så jeg regner med at det blir mye folk i sjappa. Da trenger vi ekstra øl og brus, sier Gani Angeles.

Han laster bagasjerommet til randen av varer.

– Vi er redde for at vi skal gå tomt med det fine vær, sier Angeles.

Selv om han har forståelse for at det er streik, ser han med bekymring på at varigheten av den er uviss.

– Vi håper den er over snart, men det er ingen som vet.