Låner ut mennesker

– Dette er verdifulle møter, nettopp fordi det er med et annet menneske. Det oppstår noe magisk når mennesker snakker sammen.

Det kan neste høres selvsagt ut når Oda Cornelia Knudsen sier dette, men biblioteksjefen i Kongsberg har som bakteppe at vi stadig omgir oss med, og befinner oss i, digitale rom der vi kan miste noe på veien.

Det at mennesker møtes, ansikt til ansikt, er et gode som stiger i verdi. Idéen om Menneskebiblioteket har spredt seg over flere kontinenter de siste årene.

LESER HVERANDRE: Vert for Menneskebiblioteket i Kongsberg, biblioteksjef Oda Cornelia Knudsen, smører samtalene med Twist. Foto: Jan Helge Rambjør / TV 2

– Samtaler med chatboter eller kunstig intelligens kan aldri slå et menneskemøte. Man lærer så mye mer ved å møte det menneske det gjelder. Det er så mye vi kan plukke opp gjennom mimikk, øyekontakt, kroppsspråk. Vi trenger det for å få en helhetsopplevelse av å være nettopp det mennesket, sier biblioteksjef Oda Cornelia Knudsen.

Kongsberg er et av noen få lokale initiativer til å prøve ut konseptet Menneskebibliotek. Det er faktisk det det høres ut som. Du kommer til et bibliotek og låner et menneske som på forskjellig vis er ulik deg selv.

Målet er å bygge broer, og bygge ned fordommer.

En av de frivillige «bøkene» på biblioteket denne dagen er Jan Morten Jørstad. Han synes dette er spennende og lærerikt.

Roskilde var først

– Jeg tror det ligger fordommer hos nordmenn, fordi vi er så vanskelige å komme innpå. Det kommer tydelig frem når vi leser eller låner ut disse «bøkene». Dette er givende å være med på, sier han.

MENNESKEBOK: Frivillig Jan Morten Jørstad låner seg gjerne ut som bok til den ukrainske sangeren Viktoria Lypchuk.. Foto: Jan Helge Rambjør / TV 2

Idéen om Menneskebiblioteket kommer opprinnelig fra Danmark. Brødrene Ronni og Dany Abergel tok initiativet til å låne ut mennesker under Roskildefestivalen. Mennesker ble lånt ut til festivaldeltakere, åtte timer hver dag fire dager på rad, til samtaler om likheter og ulikheter mennesker i mellom.

Det ble en knallsuksess.

Tok det til Norge

Siden det spredte dette konseptet seg til Tyskland, så til England, til USA og Canada, og er nå i ferd med å innta hele den vestlige verden.

På The Human Library sine nettsider står det at «Alle menneskelige bøker i vår bokhylle representerer en gruppe i vår samfunn som ofte er gjenstand for fordommer, stigmatisering eller diskriminering på grunn av livsstil, diagnoser, religiøs tro, funksjonshemning, sosiale status, etnisitet osv»

Nordmannen Trygve Augestad traff Ronni Abergel i København og tok konseptet med seg til Norge.



– Jeg tror dette først og fremst handler om å snakke med, og ikke om, sier Augestad. han jobber nå som seksjonsleder for bistand til Afrika i Norsk Folkehjelp.

Ekkokamre

– Med økende bruk av sosiale medier og at vi beveger oss mer og mer i den virtuelle verden, så er vi ikke lenger så mye i kontakt med mennesker vi ikke kjenner så godt eller kanskje har fordommer mot. Vi befinner oss oftere og oftere i ekkokamre, der vi bare får bekreftet holdninger vi har, uten at vi utfordrer oss selv, ser Augestad.

HÅPER: Trygve Augestad i Norsk Folkehjelp brakte konseptet menneskebibliotek til Norge. Nå håper han ideen vil spre seg. Foto: Odd Arne Hartvigsen / TV 2

– Jeg tror mye av grunnen til at dette har spredd seg er at folk ser at det er en god måte å forebygge fordommer og myter i sine egne lokalsamfunn. Det å gå på et menneskebibliotek og låne noen «bøker» du er litt usikker på, det vil gjøre noe med deg. Det vil gjøre det til et annet menneske, sier Augestad.

Snakke med, ikke om

En ting er nytten en selv har av å lære en menneskebok å kjenne, noe annet er å bruke dette i møte med mobbing og merkelapper blant barn og unge. Det er så enkelt som å snakke med hverandre.

INNFLYTTER: En ung tilflytter til Kongsberg forteller om seg selv og hans oppvekst i Mongolia. Foto: Jan Helge Rambjør / TV 2

– En person kan oppleve å ha en identitet som det puttes merkelapper på, en identitet som blir brukt som skjellsord i skolegården eller på fotballbanen. Når du sitter ansikt til ansikt med den personen vil ikke det være en naturlig måte å tenke på. Du snakker ikke om disse menneskene lenger, du snakker med dem. Det tror jeg er hemmeligheten bak menneskebiblioteket, sier Trygve Augestad.