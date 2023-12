Låner ut med gigarenter på Facebook

Stadig flere har vansker med å håndtere dyrtiden, og i november økte nordmenns usikrede forbrukergjeld til 161 milliarder kroner.

Noen av dem som sliter med å betale for seg og gjerne ikke får ta opp lån, vender seg til private lånegrupper på Facebook.

TV 2 har sett flere slike aktive grupper, noen med rundt 1000 medlemmer.

Der ber nordmenn daglig om lån på alt fra noen hundre kroner til flere tusen.

VANSKELIG: Flere som ber om lån på Facebook, forteller om en utfordrende økonomisk situasjon. Foto: Faksimile fra Facebook

Ringes av redde pårørende

Hjelpelinjen tar daglig imot henvendelser fra spillavhengige og deres pårørende.

Denne høsten har de for første gang fått høre om utlånere som ringer den spillavhengiges familiemedlemmer, når låntakeren ikke har betalt gjelden sin i tide.

– Vi opplever at de blir redde, uten at man kan vise til at det blir sagt noe truende. De spør oss hvordan de skal forholde seg til at et familiemedlem har spilt bort pengene de har lånt, sier daglig leder i Hjelpelinjen, Gjøa Ree-Lindstad.

FACEBOOK: Slike innlegg florerer i lånegruppene på Facebook. Mange ber om relativt små beløp, ofte mot en rente på mellom 30 og 100 prosent. Foto: Faksimile fra Facebook

– Mer problemer

Etter innføringen av det offentlige gjeldsregisteret, opplever Hjelpelinjen at færre av dem som tar kontakt, har høy gjeldsgrad.

Nå bekymrer Ree-Lindstad seg over en arena der spillavhengige som ikke kan få ordinære lån, kan skaffe seg enda mer penger å spille bort.

ADVARER: Hjelpelinjen har flere ganger blitt kontaktet av skremte pårørende av spillavhengige, forteller daglig leder Gjøa Ree-Lindstad. Foto: Hjelpelinjen / Marie Havnen

– Det er tragisk. Om du kan gå på et annet marked og låne penger, med enda vanskeligere forhold, avdrag og renter, så roter du deg inn i mer problemer.

Sliter du eller en av dine pårørende med spillavhengighet? Ring Hjelpelinjen på 800 800 40 (mellom 09-18) Chat er åpen i hverdager i tidsrommet 11.00-15.00 på hjelpelinjen.no. Du kan sende e-post til post@hjelpelinjen.no. Ring Spillavhengighet Norge på 47 00 200 (09-15) Du kan sende e-post til kontakt@spillavhengighet.no

– Det er galskap

TV 2 har vært i kontakt med personer som har tatt opp private lån via Facebook.

En av dem er Marita, som nylig lånte i underkant av 1000 kroner da hun trengte penger med det samme.

Hun ønsker ikke å stå frem med fult navn, men sier hun reagerer på hvordan noen virker å utnytte vanskeligstiltes økonomiske situasjon.

– Jeg ser ofte at folk skal ha veldig høye renter, og jeg syns det er galskap. De som låner ut vil jo gjerne tjene på dem som ber om hjelp.

TV 2 har snakket med en 32 år gammel mann fra Trondheim, som lånte ut 2000 kroner til 50 prosent rente via en Facebook-gruppe.

Han oppdaget at låntakeren hadde 160.000 kroner utestående til andre i gruppen. Mannen sier han derfor ikke lenger vil låne ut via Facebook.

– Det handler om problematikken rundt at de bare låner for å betale tilbake, og at det baller på seg. Det er en god grunn til at disse menneskene ikke får lån i banken, sier han.

32-åringen tror ikke det er uvanlig at utlånere kontakter familien til lånere som ikke har betalt, men sier han forstår det kan være belastende for familien.

– Jeg er jo veldig for at om privatpersoner låner deg penger på Internett for å hjelpe, så burde du ikke unnlate å betale tilbake. Det blir jo da svindel.

BEVIS: Flere deler referanser fra Vipps på Facebook-grupper for utlån, for å bevise at de har betalt tilbake tidligere. Foto: Faksimile fra Facebook

Ulovlig utlån

1. juli i år trådde en ny lov i kraft som sier at det kreves konsesjon fra Finanstilsynet for å drive låneformidling til forbrukere.

På sine hjemmesider advarer Finanstilsynet mot ulovlig utlånsvirksomhet på Facebook.

Seksjonssjef i Finanstilsynet Jo Gjedrem sa til VG i mai at de hadde stengt tre slike Facebook-grupper.

– Vi er redde for at dette kan være veldig skadelig for forbrukerne. Det er stor fare for svindel, urimelige lånevilkår og ubehagelige inndrivningsteknikker, sa Gjedrem til avisen.

Finanstilsynet anbefaler nordmenn med høy gjeldsgrad den gratis økonomi- og gjeldsrådgivningen fra Nav.

HØYE RENTER: Flere ganger foreslår låntakerne selv rentesatser. Rentenivået i Facebook-gruppene ligger i flere tilfeller langt over de dyreste forbrukslånene. Foto: Faksimile fra Facebook

Økokrim bekrefter til TV 2 at de er kjent med lånegrupper på sosiale medier, og viser til Finanstilsynets advarsel om at dette er ulovlig.

– Vi vil dermed fraråde deltakelse i slike grupper, både som låntaker og -giver, sier avdelingsdirektør for etterretning og forebygging i Økokrim, Lone Charlotte Pettersen.