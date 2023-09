Landsmoder Gro swinger seg tilbake til politikken

Og Ap-veteranen mener alvor.

– Du blir aldri for gammel til å drive med politikk, for det gjelder hele livet ditt det, vet du, sier Gro Harlem Brundtland på valgkampbesøk på Oppsal Treffsenter.

På torsdager er det dansetrening for de eldre på senteret, og både Gro Harlem Brundtland og byrådsleder Raymond Johansen lar seg gjerne by opp til en svingom til tonene av Elvis' «Good luck charm.»

SKAL VI DANSE? Elvis på høyt volum kom overraskende på Gro Harlem Brundtland. Foto: Fride Sørensen / TV 2

– Jeg står på!

Johansen står på førsteplass på Oslo-listen. Harlem Brundtland står på sisteplass, men med et brukbart resultat for Ap og nok kryss ved hennes navn, såkalte kumuleringer, er det fullt mulig å sikre seg bystyreplass fra den posisjonen. Flere kjente Ap-veterander har klart det tidligere.

– Det står jeg på for å få til, forsikrer Harlem Brundtland.

IKKE BLØFF! Byrådsleder Raymond Johansen og tidlgiere statsminister Gro Harlem Brundtland har ett hovedbudskap i innspurten av valgkampen. Man får ikke bedre velferd med mindre penger! Foto: Fride Sørensen / TV 2

At hun ville besøke Oppsal Treffsenter har ingenting å gjøre med at hun selv har vært pensjonist i 20 år. Den tidligere statsministeren og Ap-lederen forteller at hun som lege alltid har vært opptatt av temaer som barn, svangerskap, oppvekstvilkår, sykdomsbekjempelse og aldring. Hun dro til Oppsal for å se noe av det beste eldreomsorgen i Oslo kan by på.

Omsorg som skinner

– Her vises det tydelig hva vi kan få til. Et fantastisk og polulært tilbud for eldre, med dans, trening sosialt felleskap og frivillig engasjement. Jeg hadde lyst til å se en omsorg som skinner. Og det gjør den her, altså! sier Harlem Brundtland til TV 2. Kanskje en liten referanse til Jens Stoltenberg som i en partilederdebatt lovet at han ikke ville gi en eneste skattelettelse før det skinner av eldreomsorgen.

FULLT HUS: På Oppsal Treffsenter er det aktivitet hver eneste dag. – Her skinner det av eldreomsorgen, konstaterer den tidligere partilederen Gro Harlem Brundtland Foto: Fride Sørensen / TV 2

Hennes politiske budskap er enkelt. Harlem Brundtland viser til et løfte Erna Solberg ga i begynnelsen av juni om at Høyre-styrte kommuner etter valget skal holde skatter og avgifter nede, samtidig som de styrker velverdstjenestene.

– Men det budskapet holder ikke! Og det tror jeg flere og flere oppfatter nå, og at Aps budskap slår bedre og bedre gjennom. Man får ikke bedre velferd med mindre penger!



TORSDAGSDANS: Kraftig feminin overvekt på dansetreningen. Damene ønsker seg flere menn. Og etterpå er det yoga! Foto: Fride Sørensen / TV 2

Det viktigste først

– Denne valgkampen har vært preget av skandaler rundt habilitet og statsråder som har måttet gå. Føler du litt med din etterfølger Jonas Gahr Støre og det han har måttet håndtere gjennom valgkampen?



– Ja, men denne siste uken synes jeg vi har fått fokus på de viktige tingene i dette valget, og at de sentrale sakene blir drøftet, for eksempel i TV 2s partilederdebatt.



SISTEPLASS: Gro Harlem Brundtland har fått sisteplassen på Aps Oslo-liste. Den er forbeholdt partiets største veteraner, og har gitt plass i bystyret tidligere. Dersom kandidaten får nok kumuleringer. Foto: Fride Sørensen / TV 2

Harlem Brundtland tok seg god tid til å prate med bukerne på Oppsal. Og i velkjent stil delte hun gjerne råd og tips om forebygging, trening og fysisk aktivitet.

– Og husk å ikke spise for mye! Det må vi alle tenke på, jeg også, innrømmer Harlem Brundtland med et smil.



INNSPURT: Brukerne på Oppsal treffsenter var mest spent på om Byrådslederen og listekandidaten kunne love nytt sykehjem i bydelen. Raymond Johansen svarte ja, men kunne ikke si når... Foto: Fride Sørensen / TV 2

Voldsom vekst

Raymond Johansen mener eldreomsorgen blir en av de største utfordringene Oslo må håndtere de nærmeste årene. I løpet av de neste 20 årene dobles andelen over 80 år. Og i løpet av de forrige 20 årene har Oslo by vokst med en størrelse tilsvarende innbyggertallet i Trondheim.

– Vi kommer til å måtte bruke mye penger på eldreomsorg. Og å påstå at man kan få bedre velferd ved å bruke mindre penger, de bløffer! Derfor går vi til valg på å beholde eiendomsskatten, som forøvrig er Norges mest moderate, sier Raymond Johansen.



Byrådslederen spår et uhyre jevnt valg i hovedstaden.

– Dette blir ikke avgjort før sent på natta til tirsdag, spår Raymond Johansen.