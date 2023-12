Landbruksdirektoratet: Kan gå tomt for norske julegrønnsaker før nyttår

Salget av julefavoritter som mandelpotet, rødkål, kålrot og rosenkål øker, og lagerbeholdningen er lavere enn normalt for sesongen.

– Det er ikke garantert at tilgangen rekker til over nyttår, skriver Landbruksdirektoratet i sin ukesrapport hvor de rapporterer om potet, frukt og grønt i uken som kommer.

I rapporten kommer det fram at utsorteringen av poteter har vært relativt høy på grunn av kvalitetsutfordringer, og derfor minker lagrene raskere enn forventet.

Også omsetningen av rosenkål øker fram mot jul.

Bruker 6000 kroner hver

– Det er i skrivende stund ikke full markedsdekning av norsk vare, og det er sannsynlig at en betydelig del av markedet vil bli dekket av import fra og med romjula, heter et i rapporten.

Anslag fra Virke viser at nordmenn vil handle mat og drikke for 30 milliarder kroner i desember. Hver enkelt av oss bruker nesten 6000 kroner.

Omsetningen av mat og drikke øker med 20 prosent i julemåneden, og det er god grunn til å anta at mye av økningen skyldes økt salg av julemat, skriver Landbruksdirektoratet på sine nettsider.

– Nok norsk julemat

Administrerende direktør Jørn Rolfsen i Landbruksdirektoratet er ikke bekymret for at det vil bli mye import til Norge før jul.

– Til tross for et krevende år i jordbruket med både tørke og flom, ser det ut til at det blir nok norsk julemat til å mette alle denne julen. Dermed blir det lite import av julemat, sier han.

Han forteller videre at lagrene med svinekjøtt er på mer enn 3800 tonn, og at det burde være rikelig til både ribbe og medisterkaker.

For de av oss som foretrekker pinnekjøtt, er det heller ingen grunn til uro for tomme tallerkener på julaften.

− Selv om det har blitt slaktet noe mindre lam i år enn i fjor, melder Nortura om at de har produsert pinnekjøtt i henhold til bestillingene fra kundene. Det bør derfor være nok pinnekjøtt til å dekke markedet og dermed julemiddagen i de tusen hjem, sier Rolfsen.