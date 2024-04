Lan Marie Berg vil utfordre Vedum: – Norge sponser okkupasjon

VIL HA SVAR: Lan Marie Berg (MDG) vil vite hva som skal til for at Oljefondet trekker seg ut av Israel, slik det gjorde med Russland da krigen brøt ut i Ukraina. Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2

Lan Marie Berg og MDG vil at finansministeren skal beordre Oljefondet til å selge seg ut av investeringer knyttet til folkerettsstridige israelske bosetninger.

– Norge er gjennom Oljefondets investeringer en ­sponsor av folkerettsstridig ­okkupasjon, sier Berg.

– Under Støre-regjeringen investerte Oljefondet fire milliarder kroner i selskaper som bidrar til opprettholdelsen av disse ulovlige bosetningene, som betyr at vi sponser Israels krigsøkonomi. Jeg tror virkelig ikke folk vil ha våre felles sparepenger i dette.

I spørretimen onsdag vil Berg spørre Vedum om han vil trekke Oljefondet ut av Israel.

Kan ikke vente

– Vi har ikke tid til å vente på Etikkrådets vurderinger, sier Berg.

Oljefondets Etikkråd har i oppdrag å vurdere om fondets investeringer bryter med de etiske retningslinjene. Etikkrådet ledes av jurist og folkerettsekspert Cecilie Hellestveit.

– Situasjonen på bakken i Gaza og på Vestbredden har utviklet seg på en dramatisk måte. Vi vurderer derfor nå å utelukke enkeltselskaper fra fondet, sa Hellestveit til TV 2 i mars.



Det kan derimot ta tid før det offentliggjøres hvilke selskaper Etikkrådet vil anbefale å utelukke.

– Utenriksministeren har frarådet norske selskaper handel eller investeringer som bidrar til folkerettsstridige israelske bosetninger, sier Berg og legger til:

– Da skulle det bare mangle at regjeringen trekker oljefondets investeringer ut av israelske selskaper slik de gjorde i 2022 for russiske selskaper.

I 2022, kun fire dager etter at krigen brøt ut i Ukraina, beordret Finansdepartementet Oljefondet til å fryse alle investeringer i Russland. Fondet ble også bedt om å legge en plan for å selge seg helt ut av det russiske markedet.

– En plikt

– Tidligere i år slo FNs internasjonale domstol fast at det er sannsynlig at det foregår et folkemord på Gazastripen. Det utløser en plikt for å forhindre folkemord. Ved å trekke Oljefondet ut, kan vi legge mer press på Israel om å stanse krigføringen og den ulovlige okkupasjonen, sier Berg.

Onsdag stiller hun følgende spørsmål til Vedum: «Hva skal til for at regjeringen gir Oljefondet instruks om å trekke seg ut av selskaper som bidrar til ulovlige israelske bosetninger?».

MDG har også tidligere blant annet foreslått boikott av Israel i Stortinget.