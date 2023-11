Lagnavn sjokkerer: – Nazisme og pedofili er over grensen

Et par ganger i uken samles kompisgjengen til Martin Williams og Marius Solheim for å spille verdens største fotballspill.

Etter 30 år har FIFA blitt omdøpt til EA Sports FC, men det er ikke dette navnet som sjokkerer nå.

Da er det langt verre med navnene på lagene kompisgjengen møter på nett.

– «Barnebefølere» er det mest ekstreme vi har sett, sier Williams, og nevner også «Adóìfs Güldtag» og andre navn som spiller på den tyske diktatoren.

MYTE: Dette lagnavnet spiller etter all sannsynlighet på myten om Adolf Hitler og Nazistene sitt tog, som angivelig skal ha vært fullastet med gull og forsvunnet under krigen. Foto: Privat

Kompisene har også møtt flere enkeltspillere på ulike lag, med brukernavn som «Reichkanzler», «Goebbels», «Stalin», og andre navn som spiller på krig, krenkende utsagn og overgrep mot barn.

– Vi så en som kalte seg «Ray Pist». Ofte bytter spillerne en bokstav eller legger inn et tall i navnet for å slippe unna kontrollen eller filteret til Electronic Arts, sier Williams.

– Ikke noe å tulle med

Solheim forteller at kompisene spiller sammen et par ganger i uka. Minst én av kveldene møter de lag eller spillere med støtende navn.

– Jeg syns ikke dette er noe man kan tulle med. Noen av lagnavnene er gjennomtenkte, artige og bra, men navn som spiller på nazisme og pedofili er langt over grensen, sier Solheim.

LAG: «Klubber»-modusen til EA FC viser flere lagnavn med mildt sagt upassende klang. Foto: Faksimile

EA Sports FC er verdens desidert største fotballspill, med millioner av spillere verden over.

Spillet har gjentatte ganger vært i hardt vær grunnet salg av forundringspakker – også kalt lootbokser. Både forskere og Forbrukerrådet har kalt dem avhengighetsskapende.

At spillet har tre års aldersgrense, betyr også at svært mange av spillerne er barn og unge.

– Vi er godt voksne menn, men tenker at disse lag- og spillernavnene overhodet ikke er greie, sier Williams.

EA avviste klage

Kompisene forteller at de har lav terskel for å rapportere navn til Electronic Arts.

Noen av klagene blir fanget opp og håndtert av systemet, men da de meldte inn «barnebefølere» og «Adóìfs Güldtag» var svaret fra EA at de ikke gjør noe med det.

TV 2 har sett begge svarene fra selskapet.

MISTANKE: Laget kompisene spilte mot hadde flere spillere med navn på tyske regjeringsprofiler fra andre verdenskrig. Kompisene mistenker at lagforkortelsen «HHH» spiller på ropet man brukte til å hylle Adolf Hitler. Foto: Privat

Begge kompisene har forståelse for at det er utfordrende for selskapet å fange opp alle mulige navn, men mener det må strengere kontroll til.

– Vi ønsker en opprydning. Dette spillet er en arena som ikke kan påberope seg ytringsfrihet, for alle spillere signerer en brukeravtale med EA. Vi vil at de skal håndheve reglene sine, sier Williams.

EA: – Skal være trygt

TV 2 har forelagt både kritikken og de omtalte lagnavnene for Electronic Arts.

Talspersoner i det amerikanske milliard-selskapet sier de nå har sperret alle de upassende navnene TV 2 har nevnt.

Samtidig er de tydelige på at de jobber kontinuerlig med å hindre upassende innhold på alle plattformene deres.

– Vi mener at å være en del av et spillfellesskap skal være morsomt, rettferdig og trygt for alle. Hatefullt, skadelig eller annet støtende innhold har ingen plass i spillene våre, skriver en av talspersonene, og legger til:

– Vi bruker en kombinasjon av retningslinjer, teknologi og menneskelig moderering for å minimere forstyrrende atferd og oppmuntre til positiv spilling, og vi jobber kontinuerlig med å forbedre vår tilnærming.

STOR AKTØR: Hovedkvarteret til Electronic Arts ligger i California, men selve fotballspiller EA Sports FC utvikles dels i canadiske Vancouver og Romania. Foto: Christian Petersen / NTB

Barnevakten: – Frastøtende

Kris Munthe i Barnevakten.no er sterkt kritisk til de krenkende lagnavnene kompisene forteller om.

– Bruk av slike brukernavn er først og fremst frastøtende, usmakelig og kan oppleves som ekskluderende. Det er med på å skape et uvelkomment spillmiljø som signaliserer at dette ikke nødvendigvis er et sted for alle, sier han.

Munthe er helt klar på at barn og unge må slippe å frykte at upassende budskap kan dukke opp på skjermen når de spiller.

KRITISK: Kris Munthe i Barnevakten.no svarer om spill og apper, spesielt rettet mot unge. Foto: Barnevakten

– Et seriøst spillselskap må jobbe aktivt for å motvirke giftig oppførsel i spillmiljø, enten det er i chat eller i form av brukernavn.

Han oppfordrer alle til å rapportere inn upassende innhold til selskapet. Dette kan gjøres via denne siden.

Munthe opplyser også at man kan legge press på spillselskapene ved å melde inn til PEGI, som er den internasjonale organisasjonen som bestemmer aldersgrensene.

– Det er spillutvikleren som må ta ansvar, og dersom ingen får sanksjoner når de bruker denne type uttrykk, så vil flere kunne hive seg på uten å få konsekvenser, sier han.