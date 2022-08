Lagmannsretten forkaster Matapours anke

Borgarting lagmannsrett har forkastet Zaniar Matapour anke over Oslo tingretts beslutning om tvungen observasjon.

Det er besluttet at det skal gjennomføres en full rettspsykiatrisk undersøkelse av Matapour, som er siktet etter skytingen i Oslo sentrum 25. juni der to personer ble drept og 21 skadd.

Oslo tingrett bestemte i midten av juli at Matapour skulle legges inn til tvungen observasjon i Bergen, før den siktede senere gikk med på å snakke med de sakkyndige.

Ikke tilstrekkelig grunnlag

43-åringen hadde første møte med de sakkyndige i slutten av juli, men i forrige uke skrev politiet i en pressemelding at de rettspsykiatriske sakkyndige ønsker en tvungen observasjon av siktede.

De viser til at det har vært forsøkt å gjennomføre samtaler med siktede i Halden fengsel, men at det ikke har fungert tilfredsstillende.

Til tross for at de sakkyndige har forsøkt å sette opp avtaler helt siden de ble oppnevnt, har det bare vært mulig å gjennomføre én fellessamtale med siktede og to av de sakkyndige. Ytterligere avtaler har ikke latt seg gjennomføre, heter det av kjennelsen.

Mener han er frisk

Matapour anket avgjørelsen om tvungen observasjon til lagmannsretten, men nå har altså Borgarting forkastet denne anken.

Hans forsvarer, advokat Bernt Heiberg, sa til NTB sist fredag at 43-åringen mener han er frisk og er «skeptisk til samtaler» med de psykiatrisk sakkyndige.

1. juli oppnevnte Oslo tingrett tre rettspsykiatriske sakkyndige til å foreta rettspsykiatrisk utredning av ham. En uke senere anmodet de tingretten om å avsi kjennelse om innleggelse.

Retten tok anmodningen til følge, og skrev i sin kjennelse 13. juli at siktede kan innlegges til undersøkelse ved Regional sikkerhetspost på Haukeland universitetssjukehus i inntil åtte uker.

Lagmannsretten ser det imidlertid ikke som avgjørende hvilken institusjon innleggelsen finner sted ved.

Det sentrale er å få gjennomført undersøkelsen så raskt som mulig på et egnet sted. Dersom det nå bør velges et annet sted, overlater retten avgjørelsen til politiet, heter det.