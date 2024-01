Lageret skal gi nordmenn trygghet – nå er flere bekymret

Ingen vet når, men ekspertene er enige om at det vil komme en ny pandemi.

– Den kan komme nå i år, eller om hundre år, sa tidligere FHI-direktør Camilla Stoltenberg til TV 2 i fjor.

På et enormt lager i Lillestrøm står det som skal være tryggheten til Norge dersom viruset rammer igjen. Tusenvis av paller med smittevernutstyr.

I en rekke saker har TV 2 avslørt at dette livsviktige lageret har flere mangler, og at mye av utstyret er i ferd med å gå ut på dato.

BEKYMRET: Høyre-politiker Liv Kari Eskeland er bekymret for at Norge ikke er godt nok forberedt på en ny pandemi. Foto: Stortinget

Nå reagerer flere politikere på at helseminister Ingvild Kjerkol ikke svarer konkret på spørsmål om lageret i dag har nok utstyr.

– Jeg føler meg ikke trygg basert på de svarene jeg har fått, sier Liv Kari Eskeland, stortingspolitiker for Høyre.

Ingen nye kjøp

TV 2 fikk i november innsyn i hvor mye utstyr som var på lageret. Tallene viste at det hadde vært en dramatisk nedgang i lagerbeholdningen siden våren 2023.

I tillegg kunne TV 2 avsløre at måltallene for hvor mye utstyr man skal ha på lageret til enhver tid var langt lavere enn det som først ble anbefalt av Helsedirektoratet og FHI.

Eskeland har stilt flere spørsmål om beredskapslageret til Kjerkol, men opplever at hun ikke får gode nok svar.

– Det er veldig generelle svar som ikke svarer spesifikt på det jeg spør om, sier Eskeland.



Det er Helse- og omsorgsdepartementet som har det overordnende ansvaret for lageret, mens de regionale helseforetakene har ansvaret for driften.

Et av spørsmålene til Eskeland dreide seg om hvorvidt det fortsatt fylles på med utstyr i det norske pandemilageret.

Helseministeren svarer ikke direkte på spørsmålet, men viser til at det er de regionale helseforetakene som har ansvar for innkjøp.

Helse Sør-Øst skriver til TV 2 at det ikke er besluttet nye anskaffelser til beredskapslageret.

– Jeg forutsetter at dette kommer på plass, sier Eskeland.



SMITTEVERN: Helsepersonell er avhengig av å ha smittevernutstyr for å beskytte seg selv i møte med smittsomme pasienter. Foto: Ingvild Gjerdsjø / TV 2

239 paller sendt ut

I sitt svar bekrefter også helseministeren at det er sendt store mengder smittevernutstyr til Ukraina.

Dette omfatter blant annet 239 paller med personlig beskyttelsesutstyr, over 1,5 millioner åndedrettsvern og 378.000 hansker.

– Jeg opplever at departementet ikke har god nok oversikt. Vi vet at noe utstyr er sendt til Ukraina, og vi vet også at mye av utstyret er i ferd med å gå ut på dato, sier Eskeland.

Smittevernutstyr har vanligvis en holdbarhet på mellom tre og fem år. Helseministeren anerkjenner selv at ettersom mye av utstyret er kjøpt samtidig i 2020 og 2021, vil også mye gå ut på dato snart.

Eskeland mener det bør startes nye innkjøp i år. Nå vil hun sende enda flere spørsmål til Kjerkol.

– Jeg forlanger og forventer at vi har en statsråd som etterspør om beredskapslageret er i henhold til sånn det skal være, sier Eskeland.



– Sterkt bekymret

Også Bård Hoksrud, Frps helsepolitiske talsperson, har engasjert seg i saken og rettet flere spørsmål til Kjerkol.

Selv om han har bedt om dokumentasjon og konkrete tall, opplever han å kun få generelle svar.



– Helseministeren svarer ikke på spørsmålet mitt, og det er svært dårlig i en så viktig sak. Dette handler tross alt om beredskap for nasjonen, og liv og helse, sier Hoksrud.

KREVER SVAR: Hoksrud krever tydeligere svar fra statsråden. Foto: Per Haugen / TV 2

Han frykter at Norge igjen kan havne i en situasjon der en ny pandemi treffer, uten at man har tilstrekkelig med utstyr på plass.

– Jeg er med god grunn sterkt bekymret for at vi allerede har glemt lærdommene vi fikk under koronapandemien, sier Hoksrud.



Uenig i kritikken

Helse- og omsorgsdepartementet kjenner seg ikke igjen i kritikken til opposisjonspolitikerne.

– Hoksrud og Eskeland har mottatt tydelig informasjon om formål, målgruppe og planlagt volum for det nasjonale beredskapslageret, sier statssekretær Karl Kristian Bekeng.



– Er helseministeren trygg på at lagerbeholdningen per i dag inneholder seks måneders pandemiforbruk?



– I desember 2023 meldte de regionale helseforetakene at volumet på det sentrale nasjonale beredskapslageret hadde et volum som oversteg måltallet i statsbudsjettet, sier Bekeng.

Samtidig sier statssekretæren at det ikke er vedtatt noen konkrete måltall for hvert av de ulike produktene som inngår i beredskapslageret.

– De regionale helseforetakene fikk i foretaksmøtet 16. januar 2024 i oppdrag å ta ansvaret for et permanent nasjonalt beredskapslager for smittevernutstyr med utgangspunkt i lageret som er etablert under koronapandemien, sier Bekeng.