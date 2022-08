Lærerstreiken trappes opp

Lærerne trapper opp, og varsler nå at ytterligere 1423 lærer i steik fra førstkommende mandag.

Dermed vil nesten 3000 lærere være i streik fra neste uke.

Heller ikke i denne tredje runden vil lærerne ramme barnetrinnet eller barnehagene. Samtlige lærer i streik fra mandag 29. august jobber i ungdomsskolen eller i videregående skole.

Utdanningsforbundet er den desidert største arbeistakerorganisasjonen for lærere, og er tilsluttet hovedsammenslutningen Unio.

– Lærerhjertene våre blør når elevene rammes av denne konflikten. Men de rammes hardere når de ikke får lærere som er utdannet til denne viktige og krevende jobben, sier Utdanningsforbundets leder, Steffen Handal.

TRAPPER OPP: Nesten 3000 lærere vil være i streik fra neste uke. Foto: Sorosh Sadat / TV 2

– Ikke urimelige lønnskrav

Handal avviser at lærerne har stilt urimelig høye lønnskrav.

– Vi har på ingen måte krevd et gedigent lønnshopp, slik noen kanskje kan ha fått inntrykk av. Vi streiker fordi lærerne i skolen har fått en dårligere lønnsutvikling enn de andre ansatte i kommunene i seks tariffoppgjør på rad, sier Handal.

Han beskylder motparten Kommunenes Sentralforbund å trikse med lærernes lønnstall og presentere halvsannheter om lærernes lønnutvikling og lønnsnivå. Han anklager også motparten for ikke å ha tatt lærermangelen på alvor.

– At KS bagatelliserer lærermangelen og snakker ned betydningen av lærerutdanning, bør bekymre politikerne som er opptatt av skolekvalitet – både lokalt og nasjonalt.

Den uredelige tallbruken provoserer selvsagt lærerne og bidrar overhodet ikke til å gi elevene en bedre skole. Ikke bidrar den til å finne løsninger som kan få slutt på streiken heller, fastslår Steffen Handal.

KS avviser

KS forhandlingsleder, Tor Arne Gangsø, har tidligere uttalt til TV 2 at statistikken viser at lærerne som gruppe ikke har kommet dårligere ut enn andre ansatte i kommunene dersom man ser lønnsutviklingen over tid de siste 6 -8 årene.

UENIG: Forhandlingsleder Tor Arne Gangsø mener lærere ikke har kommet dårligere ut i lønnsutviklingen. Foto: Kristin Grønning / TV 2

Han lar seg heller ikke overbevise om at lærermangelen er kommunenes største rekrutteringsproblem. I en undersøkelse der kommunene har avart på spørsmoål om hvilke grupper de har store problemer med å rektruttere, oppgir 5 prosent av kommunene at det er svært vanskelig å få tak i kvlifiserte lærere.

For sykepleiere oppgir over halvparten av kommunene, altså ti ganger flere, at de har rekrutteringsproblemer.

Disse kommunene rammes av streiken Følgende kommuner rammes av denne opptrappingen av lærerstreiken:



Arendal, Bergen, Bodø, Gjøvik, Harstad, Haugesund, Indre Østfold, Lillestrøm, Modum, Molde, Porsgrunn, Steinkjer, Stjørdal og Tromsø. Dette er de samme kommunene streiken ble trappet opp i sist mandag. Dessuten tar Utdanningsforbundet ut lærere i følgende fylkeskommuner: Agder, Innlandet, Møre og Romsdal, Nordland, Rogaland, Troms og Finnmark, Trøndelag, Vestfold Telemark, Vestland og Viken.

– Tvingende nødvendig

Utdanningsforbundet har for tiden nærmere 1400 medlemmer i streik, fortrinnsvis i Videregående opplæring, men også i noen ungdomsskoler.

– Vi ønsker ikke denne streiken, men nå var den tvingende nødvendig. KS ser ut til å glemme at lønnspolitikk er utdanningspolitikk.