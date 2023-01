Læreren sjekket telefonen til elevene: – Jeg er rystet!

Etter et naturfagprosjekt på skolen måtte Fredrik Øiestad (43) virkelig trekke pusten.

SJOKKERT: Etter 1,5 år i skolen er Fredrik Øiestad overrasket over hva som dukket opp på tenåringenes telefon. Foto: Privat

Fredrik Øiestad (43) fra Tomter i Østfold er lærer på videregående skole.

– Vel parkert foran peisen etter en tankevekkende dag i klasserommet, skikkelig preget av funnene.

Slik startet han en lengre tekst på Facebook.

Som en del av et større prosjekt om mobilbruk og hvordan det påvirker kroppspress, psykisk helse og trening, sjekket læreren ni av elevenes skjermtid.

De hadde en gjennomsnittlig skjermtid på 6 timer og 29 minutter hver dag. Det er 45,5 timer i uka.

SCROLLE-TOMMEL: Unge bruker mange timer på sosiale medier hver dag. Foto: Anna Walderhaug / TV 2

– Det er en hel arbeidsuke, pluss én dag på mobilen. Smak på det. Jeg tror ikke det er overdrivelse om at det er noe som minner om avhengighet, sier han til TV 2.

Rystet over innholdet

Som en del prosjektet skulle elevene fortelle om en ubehagelig opplevelse på sosiale medier.

Svarene gjorde at læreren sank enda lenger ned i stolen.

Halshugging.

Drapsvideoer.

En fyr kappet hodet av kona, og gikk rundt mens han holdt i hodet.

En person som skjøt seg selv.

En katt som falt ned fem etasjer på et kjøpesenter.

– Jeg er rystet! er kommentaren over det elevene forteller.

Læreren er kritisk til bruken av sosiale medier.

– Det er urealistisk at applikasjonene kan filtrere alt. Det er betenkelig at man har applikasjoner hvor slike videoer ikke blir stoppet, sier han.

Det er ikke kjent for TV 2 på hvilke applikasjoner videoene nevnt har blitt sett.

Stjeler tid

Ifølge skjermtiden brukte elevene i det tilfeldige utvalget i gjennomsnitt 13 timer og 42 minutter i uka på Tik Tok.

Elevene brukte i gjennomsnitt 11 timer og 38 minutter på Snapchat i uka.

Elevene brukte i gjennomsnitt 1 time og 20 minutter på Instagram i uka.

– Dette er vanvittige mengder tid som smuldrer opp i ingenting. Det er til og med veldig mye tid med negativ og meningsløs input, forteller Øiestad.

– Bildet havarert

Han er selv far for en tenåring. Nå kommer han til å ta grep på hjemmefronten.

– Jeg har blitt upopulær hjemme for å insistere på skjermtid for tenåringen, men dette levner liten tvil i mine øyne om at det er høyst nødvendig å regulere mobilbruken.

– Som far er jeg bekymret for hva barna får se av grusomheter, uten at de har voksne til stede, utdyper han.

Øiestad ble lærer for 1,5 år siden. Da trodde han at elevene kunne bruke teknologien til å suge til seg kunnskap og bruke dette som hjelpemidler i klasserommet.

– Etter 1,5 år som lærer har det bildet havarert. Jeg er bekymret for hvordan denne bruken av sosiale medier påvirker elevenes fokus og utholdenhet i klasserommet, sier han.

Ekspert: – Deler bekymring

Silje Steinsbekk er professor på NTNU. I en stor studie har de samlet inn informasjon om barn fra de var 4 år, nå er de 18.

– Forskningen vår bekrefter omfanget som læreren forteller om. Det er mye tid, og jeg skjønner lærerens bekymring om hva dette gjør med oppmerksomheten og fokuset til ungdommene, sier hun.

PROFESSOR: Silje Steinsbekk deler bekymringen til Øiestad. Foto: NTNU

Tallene fra studien viser at 16-åringer åpner telefonen 140 ganger i løpet av et døgn. De bruker telefonen rundt 6. timer om dagen.

– Vi vet ikke om det er for mye bruk. Vi må se hva som ligger bak alle timene. Det kan være meningsfull, og mindre meningsfull tid. Vi trenger mer kunnskap om hvordan ulike typer bruk av skjem påvirker unges utvikling og fungering, og hva som er bra og dårlig for hvem, sier professoren.

I likhet med Øiestad reagerer hun på innholdet ungdommen har sett.

– For noen kan grusomme videoer brenne seg på netthinna, og det kan skape ubehag. Generelt er det viktig å spørre seg selv hvordan sosiale medier påvirker meg. Hvordan kan jeg bruke sosiale media på en måte som er bra for meg? Og hva er ikke så bra for meg, forteller hun.

Medietilsynet råder foreldre

Medietilsynet sier eksemplene til Øiestad tydelig viser utfordringene sosiale medier har, med hensyn til potensielt skadelig innhold.

– Foreldre bør vurdere nøye hvilke tjenester barna skal få tilgang til. De burde forberede dem på hva de kan møte, og sørge for at de har voksne å snakke med dersom de eksponeres for innhold som kan oppleves skremmende, sier Mari Velsand, direktør i Medietilsynet.

Direktøren mener det er viktig å spørre barna hva de ser i sosiale medier. I tillegg er det viktig å være bevisst på at sosiale medier gjør det vanskelig å legge bort telefonen.

– Ta i bruk de mulighetene som finnes for å verne barna mot innhold som kan være skadelig, forteller Velsand.

– Høy tidsbruk trenger ikke være et problem, men det er bra å tenke gjennom egne vaner og være bevisst på hva som er bra og hva som er utfordrende med at mye av livet leves digitalt, sier hun videre.