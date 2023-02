Lærer kjemi med dataspill

Interessen for realfag daler, men på NMBU fristes studentene med et spill som er utviklet av en snart 70 år gammel kjemiprofessor.

– Nesten alt vi omgir oss med er kjemi. Når du setter deg ved middagsbordet er proteinforbindelene i kjøttet eller fisken kjemi. Sukker er et kjemikalium, det samme er fett.

Entusiastisk forteller kjemiprofessor Yngve Stenstrøm om hans store lidenskap, kjemi.

Men entusiasmen for dette faget og andre realfag har sunket jevnlig de siste 20 årene. Spesielt er det mange gutter som velger andre fagområder i skole- og studietiden.

SPILLUTVIKLER: Professor i kjemi NMBU, Yngve Stenstrøm Foto: Ole Thomas Halvorsen/ TV 2

– Som realist selv, så skjønner jeg ikke dette selvsagt. Jeg fatter det ikke, sier snart 70 år gamle Stenstrøm, som på sine over 30 år på Norges miljø- og biovitenskapelige universitet, NMBU, har sett at spesielt gutter faller fra realfagsstudiene.

Lurer inn kunnskap

– Det er nok nå 60 - 40 i favør av kvinnelige studenter, kanskje mer. Om vi går 20 år tilbake i tid, så var det nok motsatt.

Han ser det ikke som noe problem at flertallet består av jenter, men for å fange interessen til nettopp guttene, fikk han en idé: De spilleglade guttene skulle få spille, men lære kjemi samtidig.

– På den ene siden tilfredsstiller man behovet for å spille, kanskje først og fremst hos gutter, og samtidig kan man lære noe. Det er ikke spille bare for å spille, men et spill som lurer inn litt kjemikunnskap, sier han.

Lærerikt for mange

Med litt hjelp fra sønnen og en programmerer ved NMBU, laget han spillet om Nils, som våkner en morgen og har dårlig med tid for å rekke forelesningen om kjemi. Nils møter på en en rekke hindre, men alt kan løses - med kjemikalier.

NILS VÅKNER: PÅ kjøkkenet om morgenen må Nils velge produkter som gjør at han våkner og får energi. Da er det nyttig å kunne litt om kjemi.

– Jeg tror absolutt dette kan vekke interesse for kjemifaget. Det gir en god introduksjon til organisk kjemi, og et godt fundament. Hvis det blir utviklet videre kan det bli veldig lærerikt og noe mange kan få godt utbytte av, sier masterstudent Åshild Johansen Goa ved NMBU.

Det er kanskje første gang et spill brukes til opplæring i kjemi, men andre kjente spill har vist seg å ha stor appell tidligere.

MORO OG LÆRING: Olav Petter Arntsen, Mats Kristoffer Syversen og Åshild Johansen Goa kan lære selv om bøkene legges bort. Foto: Ole Thomas Halvorsen/ TV 2

– Man ser jo at slike spill som det her, og Kahoot og DuoLingo, de gir jo elever en ny måte å lære på, og det engasjerer jo mange, sier kjemistudent Mats Kristoffer Syversen.

De sitter rundt en laptop på lesesalen og spiller spillet utviklet av den aldrende professoren deres, akkurat nå jages figuren Nils av en illsint hund.

– Hvordan skal dere løse det problemet med kjemikalier?

– Da må vi jo skaffe etere, slik at vi kan bedøve den, sier studenten Olav Peter Arntsen.

Endring er nødvendig

Professor Stenstrøm, som slett ikke er klar for pensjonsalderen ennå, er fornøyd med at spillet hans faller i smak hos studentene.

VIL HOLDE PÅ STUDENTENE: Kjemiprofessor Yngve Stenstrøm. Foto: Ole Thomas Halvorsen/ TV 2

– For det første synes jeg jo at dette er veldig gøy selv da. Og så handler det jo om min filosofi når det kommer til dette med læring, at man selv må ta ansvar for egen læring.

Han har slett ikke noe imot at man må gå litt vekk fra tradisjonell undervisning i forelesningssalen for å holde på realfagsstudentene. Tvert imot ser han at det er nødvendig.

– Yngre folk vokser jo opp med dette. Da kan vi ikke bare si at «alt var så meget bedre før». Da mister vi i hvert fall alle, sier professor Stenstrøm.