Lærer bekymret: – Vi må vise at dette ikke går lenger

Tirsdag skulle Jørn Eirik Henriksen egentlig stått i et klasserom på Østerås skole i Bærum og undervist elever i tiendeklasse. Isteden er han én av 3500 norske lærere som nå er tatt ut i streik.

Henriksen er også hovedtillitsvalgt for Utdanningsforbundet i Bærum og forklarer at han aller helst skulle vært i klasserommet, men at denne streiken er sterkt nødvendig.

– Det er veldig kjedelig å gå ut i streik. Jeg har aller helst lyst til å være i klasserommet. Men nå må vi vise at dette ikke går lenger. Vi er nødt, men det er kjipt, forteller Henriksen til God morgen Norge og fortsetter:

– Vi har seks år på rad hatt en lavere lønnsutvikling enn våre kollegaer i kommunen. Og når denne utviklingen skjer over lang tid da vil læreryrket bli utvannet.

Han understreker at det er det totale bildet som er viktig. Han mener at med lav lønnsvekst blant utdannede lærere, og flere ufaglærte lærere i klasserommene, blir fremtidsutsiktene uholdbare.

Det komplekse læreryrket

Ifølge Henriksen holder det ikke lenger å åpne boken og undervise med det som utgangspunkt. Han forklarer at det har vært en enorm utvikling i læreryrket de siste årene.

– Læreryrket blir mer og mer kompleks. Det er så mye psykisk helse, det er digitalisering, og det er mange ting i tillegg til fagkunnskap man må ha for å kunne stå i et norsk klasserom, forklarer ungdomsskolelæreren.

– Det er derfor vi har den utdanningen på fem år, og da er det viktig at man har den utdanningen når man først står i klasserommet.

Dette krever lærerne

Læreren forteller at målet med streiken er å få samme lønnsvekst som andre kommuneansatte. Ønsket er en økning på 3,7 prosent.

– Rammen er 3,7 prosent. Jeg havnet på 2,5 prosent i det opprinnelige oppgjøret og det blir for lavt når det er for sjette år på rad.

165 lærere ved flere grunnskoler og tre videregående skoler i Bærum er tatt ut i streik. Foto: Ole Berg-Rusten/NTB

Han understreker at det ikke er urimelig å skulle få samme økning som de andre i kommunen, og at de håper at Kommunesektorens organisasjon (KS) vil komme til forhandlingsbordet å finne en løsning.

Kommunesektorens organisasjon er lærernes forhandlingsmotpart i oppgjøret. De sier følgende om denne saken:

«Unge, nyutdannede lærere er blant vinnerne i dette lønnsoppgjøret. De har fått et kraftig lønnsløft og det vil styrke rekrutteringen. Kommunesektorens egne tall, som også Utdanningsforbundet står bak, viser at lærere ikke har hatt lavere lønnsvekst enn andre i kommuner og fylker i seks år på rad.»

Henriksen mener det ikke stemmer helt med dagens situasjon.

– Lærere med tre års utdanning og fire års utdanning, de har fått et voldsomt løft. Utfordringen er at det ikke utdannes lærere på tre og fire år, forklarer han og presiserer:

– Lærerutdanningen er på fem år. Så ja, mange nyutdannede har fått et stort løft, men store grupper av lærere har ikke fått det. Totalpakken, rammen for det lærerne fikk, den er ikke der den skulle vært.

Bekymret for fremtiden

For Henriksen er det viktig å ikke bare se på dagens situasjon, men også se konsekvensene for rekruttering av fremtidens lærere. Mengden ufaglærte lærere bekymrer han, og han mener innvirkningen på elevenes skolehverdag er voldsom.

– Jeg er mer bekymret for fremtidens elever og hvordan elevene vil bli rammet på sikt uten faglærte lærere. Vi må sørge for at de sårbare elevene får den ekspertisen de trenger for å komme igjennom skolegangen. Når man utvanner lærere så utvanner man også spesialpedagogikken og på sikt vil det være skadelig.

Han understreker at det siste de ønsker er å ramme elevene, men en streik er det den er og at de aller fleste lærere håper de raskt vil finne en løsning.

Dette sier elevene

Elevene ved Lillestrøm videregående skole i Viken er blant de som merker streiken godt. De støtter lærerne, men har samtidig allerede begynt å bekymre seg for eksamen.

– Det er vanskelig å få motivasjon til å ta opp boken og lære det du må uten lærer. Med tanke på eksamen og standpunkt så er det veldig stressende, forteller Kristian Isaksen Birkeland.

Birkeland forteller at han har som mål å komme inn på arkitektstudiene etter videregående og at han bekymrer seg for hvordan streiken kan påvirke standpunktkarakteren.

STØTTER STREIKEN: Elevene ved Lillestrøm Videregående skole støtter lærerstreiken, men er bekymret for eksamen og standpunktkarakter Foto: Sonja Ystaas, TV 2

– Vi har aldri har hatt selvstudie før. Vi vet ikke hvordan vi skal jobbe, så vi sitter her og prøver å gjøre noe vi egentlig ikke vet hva er, forklarer Annika Jarstadmarken Price.

– I tillegg er det ganske skjevt fordelt. Ikke alle lærerne i hele landet er i streik. De som går glipp av undervisning går glipp av mye. Vi ønsker å få lærerne tilbake, understreker hun.

Ada Amundsen er også blant elevene på Lillestrøm VGS. Hun presiserer at det er fint at lærerne har mulighet til å streike og stå opp for sine rettigheter, men at det dessverre går utover elevene.

– Jeg utdyper meg i realfag, så jeg må lære meg både matte og kjemi hjemme. Det er ikke like lett å sitte hjemme og motivere seg for faget. Vi har hatt en pandemi og en lang periode med hjemmeskole, nå er det hjemmeskole uten lærerne, forklarer hun.