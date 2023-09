Lae Solberg: – Har hatt samtaler med ett parti

SEIER: Høyre ble valgets vinnere i Oslo, som byens klart største parti. Nå skal Eirik Lae Solberg (H) forhandle frem et nytt byråd for hovedstaden. Foto: Heiko Junge

– Vi har hatt samtaler med ett av partiene som vi ønsker å samarbeide med, og skal ha samtaler med ytterligere to partier i løpet av dagen, forteller Høyres Eirik Lae Solberg til TV 2.

Han er godt fornøyd med valgresultatet mandag.

I Oslo vant Høyre valget med 32,6 prosent av stemmene.

Dermed er Høyre det klart største partiet, og med flertall på borgerlig side tyder alt på at Lae Solberg i oktober blir Oslos nye byrådsleder.

Men det er ennå uklart hvilke partier han skal samarbeide med.

Samtalene er allerede i gang

I første omgang vil Høyre-toppen gjennomføre samtaler med Venstre, KrF og Frp, én etter én.

– Det er naturlig å ta en runde én og én og få bekreftet at vi alle sammen ønsker et skifte. At vi ønsker et borgerlig flertall og at vi ønsker å samarbeide om konstitueringen av Oslo bystyre i oktober, sier Lae Solberg.

OSLOS NYE BYRÅDSLEDER? Høyres Eirik Lae Solberg blir etter alt å dømme Oslos nye byrådsleder i oktober. Foto: Tommy Storhaug / TV 2

Han røper til TV 2 at han allerede har snakket med Oslo KrFs førstekandidat Øyvind Håbrekke. Samtaler med Venstre og Frp er tilsynelatende planlagt i ettermiddag.

– Vi har god tid. Bystyret trer ikke sammen før 25. oktober, og før den tid skal vi ha på plass et politisk grunnlag for et nytt byråd. Det føler jeg meg helt trygg på, understreker Lae Solberg.

KrF: – Ryddig samtale

KrFs førstekandidat i Oslo, Øyvind Håbrekke, bekrefter at han allerede har hatt samtaler med Høyre.

– Ja, det har jeg hatt. Det var en ryddig samtale, sier han til TV 2.

– Vi har gitt uttrykk for at vi er glad for at valget har gitt et flertall for et skifte og at det er noe vi vil bidra til, fortsetter han.

Håbrekke ønsker seg et byråd bestående av Høyre, KrF og Venstre – uten Frp.

BYRÅDSPARTI? Oslo KrFs førstekandidat Øyvind Håbrekke håper å bli del av Oslos nye byråd. Han ønsker et samarbeid med Høyre og Venstre. Foto: Annika Byrde

– Men dere har ikke flertall uten Frp?

– Vi er villige til å snakke med de fire partiene som utgjør det nye flertallet. Da får vi sette oss ned og snakke sammen, og se hva vi kan komme fram til.

Venstre har derimot vært tydelige på at de ønsker seg et byråd sammen med Høyre og MDG – og ikke KrF.

– Kan KrF støtte et byråd dere selv ikke er med i?

– Det ser jeg ingen grunn til å spekulere i nå, sier Håbrekke.

Tar sikte på forhandlinger neste uke

Det er først på torsdag, når alle personstemmene er talt opp, at det blir klart hvilke kandidater som faktisk kommer inn i byrådet.

– Det må vi også selvfølgelig ha på plass før vi begynner å forhandle med hverandre, sier Lae Solberg.

Byrådslederkandidaten forklarer at det kun er praktiske årsaker som gjør at han ikke samler alle de borgerlige partiene med en gang.

– Så når du får bekreftet at de tre andre er interesserte i et samarbeid, så kan de formelle forhandlingene starte?

– Da legger vi til grunn at vi kan starte, og jeg tar sikte på at det skjer i løpet av neste uke.

I SKOGEN: Oslo Venstres førstekandidat Hallstein Bjercke har så langt tilbragt dagen i skogen. I ettermiddag venter trolig samtaler om byrådssamarbeid med Høyres Eirik Lae Solberg Foto: Petter Sørum -Johansen / TV 2

På skogstur

Oslo Venstres førstekandidat Hallstein Bjercke bekrefter til TV 2 at han ennå ikke har hatt samtaler med Lae Solberg.

– Nei, har bare vært i skogen i dag jeg, skriver han i en SMS.

Venstre ble det nest største partiet på borgerlig side i Oslo med 9,1 prosent av stemmene.



TV 2 har forsøkt å komme i kontakt med Oslo Frp, men har ennå ikke fått svar.